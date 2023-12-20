Терзич о серии без побед из 6 матчей: «Боруссия» уходит на зимний перерыв разочарованной»

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич разочарован последними матчами «Боруссии».

Главный тренер дортмундцев высказался после ничьей с «Майнцем» (1:1) в Бундеслиге.

Безвыигрышная серия черно-желтых продлилась до 6 матчей.

«Игра показала, что у команды два лица, и это случается слишком часто. Мы провели отличный первый тайм, много владели мячом и действовали очень эффективно в прессинге. Мы могли забить больше.

Пропустив перед перерывом, в начале второго тайма мы уже были не в себе, действовали крайне пассивно, соперник много контратаковал, и приходилось обороняться.

Вдобавок мы оказались в меньшинстве из-за травмы Аллера. И все же мы были близки к тому, чтобы забить победный гол. Уходим на зимний перерыв разочарованными», – сказал Терзич.

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1 комментарий
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Терзич ,кроме выхода из группы ЛЧ ничего не показал. Нужны перемены на тренерский мостике, баланс. Мотивировать на победы и развивать молодёжь шмелей.
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