«Боруссия» Дортмунд не побеждает 6 матчей подряд – 4 ничьих и 2 поражения
«Боруссия» Дортмунд продлила серию без побед до 6 матчей.
Команда тренера Эдина Терзича дома сыграла вничью с «Майнем» (1:1) в 16-м туре Бундеслиги.
Теперь у «Боруссии» 4 ничьих и 2 поражения в 6 последних играх во всех турнирах – с победы над «Миланом» в Лиге чемпионов (3:1) 28 ноября.
В таблице Бундеслиги клуб из Дортмунда, набрав 27 очков, на эту минуту занимает 5-е место. У лидирующего «Байера» – 39 при игре в запасе.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» достался ПСВ.
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