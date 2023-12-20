«Боруссия» Дортмунд не побеждает 6 матчей подряд – 4 ничьих и 2 поражения

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» Дортмунд продлила серию без побед до 6 матчей.

Команда тренера Эдина Терзича дома сыграла вничью с «Майнем» (1:1) в 16-м туре Бундеслиги.

Теперь у «Боруссии» 4 ничьих и 2 поражения в 6 последних играх во всех турнирах – с победы над «Миланом» в Лиге чемпионов (3:1) 28 ноября.

 В таблице Бундеслиги клуб из Дортмунда, набрав 27 очков, на эту минуту занимает 5-е место. У лидирующего «Байера» – 39 при игре в запасе.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» достался ПСВ.

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