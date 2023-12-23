Роберто Мартинес о Роналду: «Прирожденный победитель. Он в сборной уже 20 лет, но все еще одержим тем, чтобы быть лучшим»
Роберто Мартинес высказался о работе с Криштиану Роналду.
«Каждый игрок в национальной команде – уникальный и особенный. Криштиану оказывает влияние. Это заразительно. Он прирожденный победитель. Он в национальной команде уже 20 лет, но он приезжает на новые матчи с той же одержимостью быть лучшим.
Я думаю, что он уже не тот игрок, которым был 20 лет назад. Он больше не спортсмен, обыгрывающий соперника один в один и полагающийся на индивидуальную игру, но он превосходно двигается. Его невозможно сравнить с другим игроком. Никто не проводит 20-летний отрезок на уровне Криштиану Роналду.
Пепе в этом очень похож на него. Когда они тренируются, кажется, что они впервые попали в сборную. Не думаю, что я когда-либо видел это раньше», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью O Jogo.
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Вини до перехода в реал выбрал Месси!
Мусиалья выбирает Месси!
Девис выбирает Месси!
так можно долго продолжать
Прошлый Евро 1/8, на предстоящем 1/8 или 1/4 с этим прирожденным лидером.
Так в ожидании, что этот лидер наконец покинет сборную, состарится и придет в негодность топ поколение португальцев.
Но и всегда забавно смотреть на реакцию миньонов когда им показываешь статистику тащера Роналду и человека который теряется в финалах со слов хейтеров:)
Статистика в финальных матчах
Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅
роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевых действия⛔
Лица на осмотр:)))