Роберто Мартинес о Роналду: «Прирожденный победитель. Он в сборной уже 20 лет, но все еще одержим тем, чтобы быть лучшим»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высказался о работе с Криштиану Роналду.

«Каждый игрок в национальной команде – уникальный и особенный. Криштиану оказывает влияние. Это заразительно. Он прирожденный победитель. Он в национальной команде уже 20 лет, но он приезжает на новые матчи с той же одержимостью быть лучшим.

Я думаю, что он уже не тот игрок, которым был 20 лет назад. Он больше не спортсмен, обыгрывающий соперника один в один и полагающийся на индивидуальную игру, но он превосходно двигается. Его невозможно сравнить с другим игроком. Никто не проводит 20-летний отрезок на уровне Криштиану Роналду.

Пепе в этом очень похож на него. Когда они тренируются, кажется, что они впервые попали в сборную. Не думаю, что я когда-либо видел это раньше», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью O Jogo.

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48 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Великий Роналду! Чемпион по жизни, настоящий мужчина, альфа-самец, лидер. Месси плачет по ночам и завидует Роналду, но ему никогда не догнать Роналду по статусу и популярности, вечно позади Великого Криштину!
кто плачет мы видим в матчах регулярно, так как Кристинка истерит визжит и размахивает ручонками
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Опять будет в квалификации разрывать всяких Люксембургов, а на турнире потеряется против какого нибудь Марокко)
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Роберто мартинес: Кристинка прирожденная покорительница Лихтенштейна и Люксембурга , она принцесса Кипра, у нее 0+0 в плей оффф чм за 20 лет)))))
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Ответ Leon Petov
Не зря все таланты мира берут пример с Криштиану. Их не купишь, в отличие от продажных журналистов
Главный талант Беллингем и он выбирает Месси)
Вини до перехода в реал выбрал Месси!
Мусиалья выбирает Месси!
Девис выбирает Месси!
так можно долго продолжать
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Ответ Игорь Климов
Нужно всем давно признать, что этот Кринж7 🇵🇹 уже явно находится в роли Свадебного генерала, будем объективны, а по скиллам никогда не был даже в топ-10 лучших футболистов в истории.
Именно так, он даже не в топ 10 за всю историю футбола.
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Будет очередной вылет на ранней стадии.
Прошлый Евро 1/8, на предстоящем 1/8 или 1/4 с этим прирожденным лидером.
Так в ожидании, что этот лидер наконец покинет сборную, состарится и придет в негодность топ поколение португальцев.
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Не кажется, что именно в этом проблема? Ему ведь плевать на команду, главное самому быть лучшим, набить статистику и чтоб голы на него записывали(
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Роберто Мартинес о раналде: «Он в сборной уже 20 лет. Надеюсь этот якорь не поедет с нами на ЧМ 26 и ограничится только Евро.»
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Надо так: "Он в сборной уже 20 лет, но все еще ни разу не отметился голевыми действиями в ПО ЧМ"
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Ответ леннорыч-абрамович
+ к уколам шейхи.
который купили коло муани чтоб тот попал в ногу мартинесу в финале на последних минутах?))))
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Ответ Leon Petov
Не зря все таланты мира берут пример с Криштиану. Их не купишь, в отличие от продажных журналистов
за всех не нужно говорить
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Пепе забил гол в плей-офф ЧМ, а Роналду нет.
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Ответ Dexter Morgan
Факт. Лучший игрок в истории.
лучшие среди чемпионов, а это так...
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Ответ леннорыч-абрамович
Прирождённый победитель - Роналду, а сделанный победитель - Месси.
Именно поэтому не победитель Месси, рекордсмен среди футболистов по трофеям:)

Но и всегда забавно смотреть на реакцию миньонов когда им показываешь статистику тащера Роналду и человека который теряется в финалах со слов хейтеров:)

Статистика в финальных матчах

Месси✅

48 финалов 35 голов 15 голевых ✅

50 голевых действий✅

роналду⛔

36 финалов 22 гола 2 голевые⛔

24 голевых действия⛔

Лица на осмотр:)))
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Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Если бы не Бадр, никто не узнал бы кто такой Рюналду.
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Ответ Leon Petov
Не зря все таланты мира берут пример с Криштиану. Их не купишь, в отличие от продажных журналистов
ага, то то я смотрю геев всё больше становится)))))
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
так же как и таким пиарщикам бургера как и ты. лезть в новости кри ро.
В чем пиар?:) Привел официальную статистику, поставил вруна на место, что бы он не вводил людей в заблуждения. Я просто не люблю когда люди врут, бегают по всем веткам и жалуются. Это же как минимум не по пацански:) Но увы нынешнее поколение такое, настоящих мужиков все меньше, которые готовы ответить за свои поступки:))
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
причём тут жалуются. если ты выражаешь свое мнение без матов а твои сообщения удаляют 4 из 5. и ты видишь в этой же ветке аналогичные и их никто не трогает. сколько ты писал за кринжа за верблюда и тд. и висят. а мои сразу удаляют. причём там было 1 слово пешеход. выходит и тут у вас свой негрейра.
А с чего ты взял, что в этом мире все равны?:)
+3
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Ответ Dexter Morgan
Факт. Лучший игрок в истории.
В истории чего?:) Попрыгунов?:)
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0
Нужно всем давно признать, что этот Кринж7 🇵🇹 уже явно находится в роли Свадебного генерала, будем объективны, а по скиллам никогда не был даже в топ-10 лучших футболистов в истории.
+9
-9
0
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