Роберто Мартинес: «Роналду – прирожденный победитель. Он очень-очень-очень требователен к себе»

Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду прирожденным победителем.

«Он прирожденный победитель. Очень, очень, очень требователен к себе. Это объясняет его достижения. В течение карьеры он изменился как игрок, сейчас он больше форвард-завершитель.

С тех пор, как я с ним работаю, он один из лучших в перемещении в штрафной. Он умеет играть в воздухе и завершать атаки, что очень необходимо любой команде. Он передает опыт единственного в мире игрока, у которого более 200 матчей за сборную. Это о многом говорит», – сказал тренер сборной Португалии.

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