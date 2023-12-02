Роберто Мартинес: «Роналду – прирожденный победитель. Он очень-очень-очень требователен к себе»
Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду прирожденным победителем.
«Он прирожденный победитель. Очень, очень, очень требователен к себе. Это объясняет его достижения. В течение карьеры он изменился как игрок, сейчас он больше форвард-завершитель.
С тех пор, как я с ним работаю, он один из лучших в перемещении в штрафной. Он умеет играть в воздухе и завершать атаки, что очень необходимо любой команде. Он передает опыт единственного в мире игрока, у которого более 200 матчей за сборную. Это о многом говорит», – сказал тренер сборной Португалии.
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- он очень, очень, очень требователен к себе, он работает больше всех, он самый самый пахателный пахатель из всех пахателей.
всё что мы слышим о Месси:
- один из лучших за всю историю, на равне с Пеле и Марадоной. должен взять кубок мира.