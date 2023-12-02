Роберто Мартинес: «Роналду – прирожденный победитель. Он очень-очень-очень требователен к себе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду прирожденным победителем.

«Он прирожденный победитель. Очень, очень, очень требователен к себе. Это объясняет его достижения. В течение карьеры он изменился как игрок, сейчас он больше форвард-завершитель.

С тех пор, как я с ним работаю, он один из лучших в перемещении в штрафной. Он умеет играть в воздухе и завершать атаки, что очень необходимо любой команде. Он передает опыт единственного в мире игрока, у которого более 200 матчей за сборную. Это о многом говорит», – сказал тренер сборной Португалии.

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9 комментариев
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Кажется я сегодня это уже читал
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Особенно вчера, когда хороводы вокруг арбитра водил, нырял и устроил театр одного актера:)) Просто посмешище, а не футболист, и это в 38 лет. Тело 18 летнего, мозг 3х летнего:))
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Настолько "требователен", что решил выиграть зимний ЧМ без предсезонки и без клуба.. "Суперпрофессионал".. Без мозгов.. 😄🤭..
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А ещё к судьям
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а еще он очень был требователен к оргкомитету ЧМ 2022 и требовал переписать гол на него
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всё что мы слышим о Роналду:
- он очень, очень, очень требователен к себе, он работает больше всех, он самый самый пахателный пахатель из всех пахателей.

всё что мы слышим о Месси:
- один из лучших за всю историю, на равне с Пеле и Марадоной. должен взять кубок мира.
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Этого мало, нужно очень-очень-очень-очень.
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Полная ерунда. Он не победитель, а эгоист. Победитель не стал бы требовать переписать чужой гол на себя, а был бы рад командным успехам. Победитель не стал бы давать интервью, в котором поливал своих товарищей грязью, а откинул бы личные амбиции во благо команды.
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