Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не повлиял на Роналду: «Его требования к себе такие же, спада нет. Криштиану забил больше всех в 2023-м, опередив Холанда и Мбаппе»
Роберто Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не влияет на Роналду.
«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выиграть трофеи, быть эталонным игроком. Уровень его требований к себе такой же: быть капитаном, быть тем, кто выкладывается в каждой игре.
Поэтому, когда Криштиану возвращается в сборную, он готов, у него нет, скажем так, спада. Да, у других, когда они едут в иные лиги, уровень, который они могут дать сборной, падает.
Думаю, Криштиану перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым. Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает Холанда, Мбаппе которые в начале карьеры.
Все это из-за уровня требований, которые Роналду предъявляет к себе. И это то, что он передал в сборной», – сказал тренер сборной Португалии.
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Криш забивает в Европе и точка!😐
ребят, а вы заметили как на сайте повылазили глорики рона, очерняя месси? якобы он является лицемером, потому что не пожал руку леве после унижения достижений леонелем + дерзил ван галу, оказывается, просто так? тоесть он должен быть абсолютно безэмоциональным и вести себя как ни в чем не бывало с абсолютно каждым после плохих высказываний о нем xDD ещё и, этот лицемерище, хватал на ЦЕЛУЮ секунду парней за шею после их оскорблений в свой адрес, да как он посмел??? это даже хуже чем избиение лежащего или удар по руке ребенка с аутизмом!!! плюс некоторые РЕАЛЬНО пишут о том, что роналду по сравнению с месси не такой гнилой, это ваще ржака xDDD игрок, который называл месси в раздевалке путой и в инсте высмеивал золотые мячи, а потом в интервью или перед самим месси говорит об уважении друг к другу, не лицемер, запоминаем
Однотипные комменты с накрученными +.
Это же спортс ру))
Тут все стабильно.
1. Месси
2. Травмированный Месси
3. Пешеходный Месси
Я смог приплести , ура!