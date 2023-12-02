Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не повлиял на Роналду: «Его требования к себе такие же, спада нет. Криштиану забил больше всех в 2023-м, опередив Холанда и Мбаппе»

Роберто Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не влияет на Роналду.

«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выиграть трофеи, быть эталонным игроком. Уровень его требований к себе такой же: быть капитаном, быть тем, кто выкладывается в каждой игре.

Поэтому, когда Криштиану возвращается в сборную, он готов, у него нет, скажем так, спада. Да, у других, когда они едут в иные лиги, уровень, который они могут дать сборной, падает.

Думаю, Криштиану перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым. Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает , которые в начале карьеры.

Все это из-за уровня требований, которые предъявляет к себе. И это то, что он передал в сборной», – сказал тренер сборной .

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