Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не повлиял на Роналду: «Его требования к себе такие же, спада нет. Криштиану забил больше всех в 2023-м, опередив Холанда и Мбаппе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Роберто Мартинес считает, что уровень саудовской лиги не влияет на Роналду.

«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выиграть трофеи, быть эталонным игроком. Уровень его требований к себе такой же: быть капитаном, быть тем, кто выкладывается в каждой игре.

Поэтому, когда Криштиану возвращается в сборную, он готов, у него нет, скажем так, спада. Да, у других, когда они едут в иные лиги, уровень, который они могут дать сборной, падает.

Думаю, Криштиану перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым. Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает Холанда, Мбаппе которые в начале карьеры.

Все это из-за уровня требований, которые Роналду предъявляет к себе. И это то, что он передал в сборной», – сказал тренер сборной Португалии.

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21 комментарий
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Где Мбаппе и Холланд играют,а где он?
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Этот человек всерьёз сравнивает саудовские голы Роналду с теми, которые забивают Холланд и Мбаппе в Европе.
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Ответ The Best 20
в пустыне и я король 👑
Король там Митрович, роналду показал свое истинное лицо вчера:))
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в пустыне и я король 👑
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Бесхребетный Мартинес показал себя в полной красе, когда ставил "мертвого" Азара в основу тем самым спровоцировал раскол в сборной:) Сейчас это же ждет и Португалию против первого же сильного соперника:)) Роналду ведет себя отвратительно, в 38 лет падает, машет руками, тренер на подтанцовке зная, что в СА автоматическое определение офсайда пытается на телефоне показать арбитру повтор, это просто цирк:) Так же и на ЧМ вместо того что бы играть и помогать сборной устроил театр одного актера, хотел зашакалить гол у партнера, потом приказал сестрам и своим ручным журналистам во время ЧМ мочить Сантуша за то, что у него хватило смелости пешехода в запас посадить, может и дожали бы Марокко, если бы Сантуш шел до конца, и не выпускал токсичного игрока в матче:)) Вообщем как всегда, Роналду вчера попал в просак, но новостей конечно же об этом не будет, а будут новости где криштика хвалят совершенно непредвзятые люди:)))
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Я понимаю, что можно облизывать Роналду, говорить, что он самый лучший в галактике, как этим занимаются тимейты Месси, но в чем смысл высказывать откровенную ложь, которую легко проверить. Больше него забили Холанд и Кейн
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Ответ kellhus
Этот человек всерьёз сравнивает саудовские голы Роналду с теми, которые забивают Холланд и Мбаппе в Европе.
А как насчёт гола Роналду мощному Лихтенштейну?
Криш забивает в Европе и точка!😐
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🤣🤣🤣
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Ответ Sasha Simple
оффтоп ребят, а вы заметили как на сайте повылазили глорики рона, очерняя месси? якобы он является лицемером, потому что не пожал руку леве после унижения достижений леонелем + дерзил ван галу, оказывается, просто так? тоесть он должен быть абсолютно безэмоциональным и вести себя как ни в чем не бывало с абсолютно каждым после плохих высказываний о нем xDD ещё и, этот лицемерище, хватал на ЦЕЛУЮ секунду парней за шею после их оскорблений в свой адрес, да как он посмел??? это даже хуже чем избиение лежащего или удар по руке ребенка с аутизмом!!! плюс некоторые РЕАЛЬНО пишут о том, что роналду по сравнению с месси не такой гнилой, это ваще ржака xDDD игрок, который называл месси в раздевалке путой и в инсте высмеивал золотые мячи, а потом в интервью или перед самим месси говорит об уважении друг к другу, не лицемер, запоминаем
Говорят что Месси лицемер , на самом деле кто это пишет и есть лицемеры , просто признать не хотят , потому что у них нет мужества признать это
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оффтоп
ребят, а вы заметили как на сайте повылазили глорики рона, очерняя месси? якобы он является лицемером, потому что не пожал руку леве после унижения достижений леонелем + дерзил ван галу, оказывается, просто так? тоесть он должен быть абсолютно безэмоциональным и вести себя как ни в чем не бывало с абсолютно каждым после плохих высказываний о нем xDD ещё и, этот лицемерище, хватал на ЦЕЛУЮ секунду парней за шею после их оскорблений в свой адрес, да как он посмел??? это даже хуже чем избиение лежащего или удар по руке ребенка с аутизмом!!! плюс некоторые РЕАЛЬНО пишут о том, что роналду по сравнению с месси не такой гнилой, это ваще ржака xDDD игрок, который называл месси в раздевалке путой и в инсте высмеивал золотые мячи, а потом в интервью или перед самим месси говорит об уважении друг к другу, не лицемер, запоминаем
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как будто помирать собрался
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Кринж7 уже обычный среднего уровня игрок, так что это не новость, а факт)
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кста в связи с запретом о лгбт новости о крише будут и дальше публиковаться?
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Ответ ApXuMaHqPuT
А как насчёт гола Роналду мощному Лихтенштейну? Криш забивает в Европе и точка!😐
В том числе, и с точек. Ну что за аппетитный волосатик, Бруно приготовиться переписывать голы на Евро🙏
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Ответ Sasha Simple
оффтоп ребят, а вы заметили как на сайте повылазили глорики рона, очерняя месси? якобы он является лицемером, потому что не пожал руку леве после унижения достижений леонелем + дерзил ван галу, оказывается, просто так? тоесть он должен быть абсолютно безэмоциональным и вести себя как ни в чем не бывало с абсолютно каждым после плохих высказываний о нем xDD ещё и, этот лицемерище, хватал на ЦЕЛУЮ секунду парней за шею после их оскорблений в свой адрес, да как он посмел??? это даже хуже чем избиение лежащего или удар по руке ребенка с аутизмом!!! плюс некоторые РЕАЛЬНО пишут о том, что роналду по сравнению с месси не такой гнилой, это ваще ржака xDDD игрок, который называл месси в раздевалке путой и в инсте высмеивал золотые мячи, а потом в интервью или перед самим месси говорит об уважении друг к другу, не лицемер, запоминаем
Это артемки, которых спортс ру выпускает под такие новости.
Однотипные комменты с накрученными +.
Это же спортс ру))
Тут все стабильно.
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Вот серьёзно ?
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Ответ qiqe
кста в связи с запретом о лгбт новости о крише будут и дальше публиковаться?
Запретили пропаганду этого движения, в частной жизни ты можешь что угодно делать:) Так что не переживай:)
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Топ 3 игрока мира
1. Месси
2. Травмированный Месси
3. Пешеходный Месси

Я смог приплести , ура!
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Ответ Sasha Simple
оффтоп ребят, а вы заметили как на сайте повылазили глорики рона, очерняя месси? якобы он является лицемером, потому что не пожал руку леве после унижения достижений леонелем + дерзил ван галу, оказывается, просто так? тоесть он должен быть абсолютно безэмоциональным и вести себя как ни в чем не бывало с абсолютно каждым после плохих высказываний о нем xDD ещё и, этот лицемерище, хватал на ЦЕЛУЮ секунду парней за шею после их оскорблений в свой адрес, да как он посмел??? это даже хуже чем избиение лежащего или удар по руке ребенка с аутизмом!!! плюс некоторые РЕАЛЬНО пишут о том, что роналду по сравнению с месси не такой гнилой, это ваще ржака xDDD игрок, который называл месси в раздевалке путой и в инсте высмеивал золотые мячи, а потом в интервью или перед самим месси говорит об уважении друг к другу, не лицемер, запоминаем
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Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
никто не может быть лучше канте, но он от этого плохим не становится
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