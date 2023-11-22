Уэбб попросил ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и сказал судьям чаще давать желтые за жесты с призывом показать карточку сопернику
Босс английских судей дал новые рекомендации арбитрам и ВАР.
Говард Уэбб попросил судей ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и изучать их на предмет возможного назначения пенальти.
Он попросил видеорефери активнее привлекать внимание главных судей к подобным эпизодам, даже если речь идет о минимальных контактах.
Новые рекомендации были даны на встрече судей и официальных лиц в Лафборо. Там также обсуждался вопрос взаимодействия тренеров и официальных лиц.
Так, арбитрам напомнили, что важно показывать желтые карточки за несогласие с их решениями. Это продиктовано резким ростом в этом сезоне количества инцидентов в технических зонах с участием тренеров.
По данным PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе, количество случаев несогласия игроков с решениями судей выросло более чем вдвое – 347 инцидентов по сравнению со 165 на этом же этапе прошлого сезона. В случае с тренерами рост еще значительнее, эпизоды с их участием участились почти в четыре раза – с 35 до 126.
Уэбб также сказал судьям, что они должны решительно реагировать на эпизоды, когда игроки выпрашивают карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Рекомендовано чаще давать желтые за подобное поведение.
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