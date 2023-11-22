Уэбб попросил ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и сказал судьям чаще давать желтые за жесты с призывом показать карточку сопернику

Босс английских судей дал новые рекомендации арбитрам и ВАР.

попросил судей ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и изучать их на предмет возможного назначения пенальти.

Он попросил видеорефери активнее привлекать внимание главных судей к подобным эпизодам, даже если речь идет о минимальных контактах.

Новые рекомендации были даны на встрече судей и официальных лиц в Лафборо. Там также обсуждался вопрос взаимодействия тренеров и официальных лиц.

Так, арбитрам напомнили, что важно показывать желтые карточки за несогласие с их решениями. Это продиктовано резким ростом в этом сезоне количества инцидентов в технических зонах с участием тренеров.

По данным PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе, количество случаев несогласия игроков с решениями судей выросло более чем вдвое – 347 инцидентов по сравнению со 165 на этом же этапе прошлого сезона. В случае с тренерами рост еще значительнее, эпизоды с их участием участились почти в четыре раза – с 35 до 126.

Уэбб также сказал судьям, что они должны решительно реагировать на эпизоды, когда игроки выпрашивают карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Рекомендовано чаще давать желтые за подобное поведение.

«Это позор!» Скандал с победным голом «Ньюкасла»: аж три спорных детали в эпизоде. «Арсенал» в ярости

«Похоже на аут, но мяч же изогнут». Переговоры ВАР в скандальном матче «Ньюкасла» и «Арсенала»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?