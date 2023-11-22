Уэбб попросил ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и сказал судьям чаще давать желтые за жесты с призывом показать карточку сопернику

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Говард Уэбб видеоповторы Футбол

Босс английских судей дал новые рекомендации арбитрам и ВАР.

Говард Уэбб попросил судей ВАР чаще вмешиваться в моментах с легкими контактами в штрафной и изучать их на предмет возможного назначения пенальти.

Он попросил видеорефери активнее привлекать внимание главных судей к подобным эпизодам, даже если речь идет о минимальных контактах.

Новые рекомендации были даны на встрече судей и официальных лиц в Лафборо. Там также обсуждался вопрос взаимодействия тренеров и официальных лиц.

Так, арбитрам напомнили, что важно показывать желтые карточки за несогласие с их решениями. Это продиктовано резким ростом в этом сезоне количества инцидентов в технических зонах с участием тренеров.

По данным PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе, количество случаев несогласия игроков с решениями судей выросло более чем вдвое – 347 инцидентов по сравнению со 165 на этом же этапе прошлого сезона. В случае с тренерами рост еще значительнее, эпизоды с их участием участились почти в четыре раза – с 35 до 126.

Уэбб также сказал судьям, что они должны решительно реагировать на эпизоды, когда игроки выпрашивают карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Рекомендовано чаще давать желтые за подобное поведение.

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16 комментариев

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Billy_Shears
Я не знаю как, но это нам ещё аукнется.
+12
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+12
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Ахма Начоо
Ответ Nicolas Erfe
Согласен, слишком сильно игроки в последние годы р@спизделись. Уэбб сам не особо любил, когда на него рычаги, а сейчас игроки совсем страх потеряли.
С таким уровнем судейства на них ни кричать надо а люлей рабздовать
+9
0
+9
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Streetbor
нужно больше пенальти для игроков МанСити
+15
-7
+8
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Peter Parker
Ответ Леван Мкртчян
Про схему с прижатием этих пальцев к большому не пояснил. Иначе судья не поверит в то , что они идентифицируют себя итальянцами , и выгонит их с поля
Да, но более подробные рекомендации в моем платном телеграм канале…
+5
0
+5
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Peter Parker
Футболисты АПЛ, ловите лайфхак. Вместо «показа карточки» двумя пальцами, используйте три 🤌🏻 а лучше 4. Если что, говорите, что вы идентифицируете себя как итальянец.
+2
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Ахма Начоо
В его пониманий всё недостаточно плохо?
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АРТУР АЛИЕВ
игрокам можно не выпрашивать карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Можно просто показать на соперника и покрутить указательным пальцем у виска, типа тот больной у него наверное желтая карточка от психиатра есть. А если нет, надо показать
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Nicolas Erfe
Согласен, слишком сильно игроки в последние годы р@спизделись. Уэбб сам не особо любил, когда на него рычаги, а сейчас игроки совсем страх потеряли.
+3
-2
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nb8dwryv56
Ждем волевых победных голов на ~147-х минутах
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#SharkTeam
Норм хейтерки стрелки переводят
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Artūras Grigas
Теперь бегунки голубой цистерны будут чаще падать в штрафной выпрашивая левых пенальти.
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xQcoW
«Голы в ворота маню не засчитывать» добавил Уэбб
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кто-то
Это нормально, когда игроки не согласны с мнением рефа. Если за это ещё и наказывать будут - абсурд
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Леван Мкртчян
Ответ Peter Parker
Футболисты АПЛ, ловите лайфхак. Вместо «показа карточки» двумя пальцами, используйте три 🤌🏻 а лучше 4. Если что, говорите, что вы идентифицируете себя как итальянец.
Про схему с прижатием этих пальцев к большому не пояснил. Иначе судья не поверит в то , что они идентифицируют себя итальянцами , и выгонит их с поля
0
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