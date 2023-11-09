«Представьте: звонит вещатель АПЛ и напоминает, кто вам платит. Это случилось с двумя моими знакомыми. Посыл ясен: «Прекратите критиковать судей». Экс-ведущий Sky Sports Киз о комментаторах
Комментатор Ричард Киз заявил, что на телевидении запрещено критиковать судей АПЛ.
«Я нахожусь в привилегированном положении, имея возможность высказать все, что я думаю о падении стандартов судейства в нашей лиге.
Просто представьте, что вам звонит высокопоставленный представитель вещателя АПЛ и напоминает, кто платит вам зарплату. Это кошмар.
Недавно это произошло с двумя моими знакомыми. Посыл был четким: «Прекратите критиковать судей».
В каком мире мы живем, если люди, которые управляют игрой, хотят управлять повествованием?» – написал бывший ведущий Sky Sports.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А сейчас пытаются Артету хейтить, как-будто критика судей - самая большая проблема в апл..