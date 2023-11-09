«Представьте: звонит вещатель АПЛ и напоминает, кто вам платит. Это случилось с двумя моими знакомыми. Посыл ясен: «Прекратите критиковать судей». Экс-ведущий Sky Sports Киз о комментаторах

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал телевидение судьи Sky Sports Ричард Киз Футбол

Комментатор Ричард Киз заявил, что на телевидении запрещено критиковать судей АПЛ.

«Я нахожусь в привилегированном положении, имея возможность высказать все, что я думаю о падении стандартов судейства в нашей лиге.

Просто представьте, что вам звонит высокопоставленный представитель вещателя АПЛ и напоминает, кто платит вам зарплату. Это кошмар.

Недавно это произошло с двумя моими знакомыми. Посыл был четким: «Прекратите критиковать судей».

В каком мире мы живем, если люди, которые управляют игрой, хотят управлять повествованием?» – написал бывший ведущий Sky Sports.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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Tutti Pazzi per Materazzi
Не могут в свободной Европе так делать, это бред
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Позор РПЛ!ох,подождите
+4
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Billy_Shears
Лет пять назад впервые заметил что их комментаторы не замечают судейские ошибки и в ток-шоу стараются не муссировать тему.
А сейчас пытаются Артету хейтить, как-будто критика судей - самая большая проблема в апл..
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Rio de Janeiro
Скажи спасибо что ещё на полиграф не отправляют
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#SharkTeam
европейская свобода слова
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sepicot
Гарри, Джейми : это всё фейки, не было такого!
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