«Представьте: звонит вещатель АПЛ и напоминает, кто вам платит. Это случилось с двумя моими знакомыми. Посыл ясен: «Прекратите критиковать судей». Экс-ведущий Sky Sports Киз о комментаторах

Комментатор Ричард Киз заявил, что на телевидении запрещено критиковать судей АПЛ.

«Я нахожусь в привилегированном положении, имея возможность высказать все, что я думаю о падении стандартов судейства в нашей лиге.

Просто представьте, что вам звонит высокопоставленный представитель вещателя и напоминает, кто платит вам зарплату. Это кошмар.

Недавно это произошло с двумя моими знакомыми. Посыл был четким: «Прекратите критиковать судей».

В каком мире мы живем, если люди, которые управляют игрой, хотят управлять повествованием?» – написал бывший ведущий .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!