Уэбб против отказа от ВАР: «Было бы глупо лишаться инструмента, с помощью которого мы устранили почти 40 явных ошибок в этом сезоне. Он защищает игру»

Теги премьер-лига Англия судьи Говард Уэбб видеоповторы Футбол

Глава PGMOL заявил, что не стоит отказываться от использования видеоповторов.

«Было бы глупо лишаться инструмента, способного устранять явные ошибки – почти 40 в этом сезоне. Обычно у нас около 100 ситуаций, исправленных с помощью ВАР. Почему вы хотите убрать этот инструмент и оставить ошибки?

Мы всегда ищем способы улучшить его применение. Понимаю, что заминки могут вызывать раздражение, но порой они неизбежны, когда старательно выполняешь свою работу.

Это защищает игру от явных ошибок, и я не думаю, что многие судьи хотели бы остаться без ВАР в важных матчах», – сказал Говард Уэбб.

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2 комментария
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инструмент полезный, но смените тех, кто им у вас там пользуется
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Не удивлюсь, если он совершил 40+ ошибок в пользу маню в своей карьере
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