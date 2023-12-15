Уэбб против отказа от ВАР: «Было бы глупо лишаться инструмента, с помощью которого мы устранили почти 40 явных ошибок в этом сезоне. Он защищает игру»

Глава PGMOL заявил, что не стоит отказываться от использования видеоповторов.

«Было бы глупо лишаться инструмента, способного устранять явные ошибки – почти 40 в этом сезоне. Обычно у нас около 100 ситуаций, исправленных с помощью ВАР. Почему вы хотите убрать этот инструмент и оставить ошибки?

Мы всегда ищем способы улучшить его применение. Понимаю, что заминки могут вызывать раздражение, но порой они неизбежны, когда старательно выполняешь свою работу.

Это защищает игру от явных ошибок, и я не думаю, что многие судьи хотели бы остаться без ВАР в важных матчах», – сказал .

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