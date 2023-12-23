Названы самые жесткие футболисты 1990-х.

Британский журнал составил список из 32 фамилий, поместив на первое место Терри Херлока, наиболее известного по выступлениям за «Брентфорд», «Миллуол» и «Саугемптон».

Экс-футболист « » и « » , прославившийся и в кино, занял 6-е место.

1. Терри Херлок

2. Мик Харфорд

3. Джимми Кейс

4.

5. Джерри Таггарт

6. Винни Джонс

7. Джулиан Дикс

8.

9.

10. Джон Фашану

занял 17-е место, Никки Батт – 21-е, – 22-е, Томас Гравесен – 23-е, Пол Инс – 25-е, Паоло Монтеро – 26-е, – 28-е, Яп Стам – 29-е,

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