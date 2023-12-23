Винни Джонс – 6-й в рейтинге самых жестких футболистов 90-х от FourFourTwo, Рой Кин – 8-й, Кантона – 17-й, Виейра – 28-й, Стам – 29-й
Названы самые жесткие футболисты 1990-х.
Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 фамилий, поместив на первое место Терри Херлока, наиболее известного по выступлениям за «Брентфорд», «Миллуол» и «Саугемптон».
Экс-футболист «Челси» и «Уимблдона» Винни Джонс, прославившийся и в кино, занял 6-е место.
1. Терри Херлок
2. Мик Харфорд
3. Джимми Кейс
5. Джерри Таггарт
6. Винни Джонс
7. Джулиан Дикс
8. Рой Кин
9. Нил Раддок
10. Джон Фашану
Эрик Кантона занял 17-е место, Никки Батт – 21-е, Деннис Уайз – 22-е, Томас Гравесен – 23-е, Пол Инс – 25-е, Паоло Монтеро – 26-е, Патрик Виейра – 28-е, Яп Стам – 29-е,
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https://www.youtube.com/watch?v=y3_5z-3P0Zw
Истинный Джаггернаут))