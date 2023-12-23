Винни Джонс – 6-й в рейтинге самых жестких футболистов 90-х от FourFourTwo, Рой Кин – 8-й, Кантона – 17-й, Виейра – 28-й, Стам – 29-й

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Названы самые жесткие футболисты 1990-х.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 фамилий, поместив на первое место Терри Херлока, наиболее известного по выступлениям за «Брентфорд», «Миллуол» и «Саугемптон».

Экс-футболист «Челси» и «Уимблдона» Винни Джонс, прославившийся и в кино, занял 6-е место.

1. Терри Херлок

2. Мик Харфорд

3. Джимми Кейс

4. Данкан Фергюсон

5. Джерри Таггарт

6. Винни Джонс

7. Джулиан Дикс

8. Рой Кин

9. Нил Раддок

10. Джон Фашану

Эрик Кантона занял 17-е место, Никки Батт – 21-е, Деннис Уайз – 22-е, Томас Гравесен – 23-е, Пол Инс – 25-е, Паоло Монтеро – 26-е, Патрик Виейра – 28-е, Яп Стам – 29-е,

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39 комментариев
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Ответ Сиражудин Халало
Комментарий скрыт
В школе учились в девяностых
+35
-1
+34
Винни Джонса побаивался даже сам Кантона
+18
-2
+16
Ответ Нейтральный критик
FourFourTwo не желает составить топ составителей самых бессмысленных топов?
Людям интересно эти топы. Мяч Продакшн сотни тысяч просмотров собирают на ютубе
+11
0
+11
Винни Джонс "Яйца в кулак"
+7
-1
+6
Когда автор посмотрел на список и понял, что никого из первой пятёрки не знает, то решил заострить внимание на Винни Джонсе)
+5
-1
+4
Где Горлукович?)
+4
-1
+3
Людоед Граведсен только 23-й ?, странно
+3
-1
+2
Ответ Сиражудин Халало
Комментарий скрыт
В 2010-х
+3
-1
+2
Ответ Каба
Когда автор посмотрел на список и понял, что никого из первой пятёрки не знает, то решил заострить внимание на Винни Джонсе)
большая ли честь этих дуболомов знать
+3
-2
+1
Странно, что Кантона не в ТОП-10. Он же во всех рейтингах в топе ))
+2
-1
+1
Ответ Splin
Рейтинг костоломов🤣✌️
Причем все из АПЛ вроде
+1
0
+1
Ответ QWertY
Где Рой Кент?
Рой Мать его Кент!!!
+2
-1
+1
Ответ mrJerico
Винни Джонс "Яйца в кулак"
Яйца Гаскойна, помнят этот кулак))).
+1
-1
0
Ответ кроссовер Айверсона
а где Марк Ван Боммель? создатели рейтинга не слышали о таком?)
так рейтинг по 90-м годам )))
+1
-1
0
Ответ Live_Kost
Джоуи Бартон
... не играл в 90-х
0
0
0
Ответ Live_Kost
Джоуи Бартон
молодой
+1
-1
0
Ответ Сити 07
Людоед Граведсен только 23-й ?, странно
гравесен выглядел страшнее, чем есть на самом деле
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Мадридито
Комментарий удален модератором
Он же играл нулевые годы
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0
Ответ funnynerd21
Винни Джонса побаивался даже сам Кантона
кантона бил только тех, кто слабее, типичный гопник
джонс бил всех
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Ответ funnynerd21
Винни Джонса побаивался даже сам Кантона
Это было легендарно )
https://www.youtube.com/watch?v=y3_5z-3P0Zw
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0
Ответ funnynerd21
Винни Джонса побаивался даже сам Кантона
Немудрено, когда у дядя непредсказуем и голова его совсем пуста, и не знаешь, что ждать от него.
Истинный Джаггернаут))
+1
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а где Марк Ван Боммель? создатели рейтинга не слышали о таком?)
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Ответ Knife707
В школе учились в девяностых
Рамос так вообще школу закончил в 2014 году.
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Ответ Knife707
В школе учились в девяностых
Аааа блин…не внимательно прочитал текст….пардон
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Рейтинг костоломов🤣✌️
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Некоторые просто игроки с жесткой игрой, а есть игроки лютые психопаты.
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Юра Ковтун нервно курит в сторнке)
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Как туда смогли попасть Иванов и Монтеро? Это ж, вроде, таблица сортности британской древесины.
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А вообще есть какой-нибудь рейтинг, где нет Кантоны?
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