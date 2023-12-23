«Наполи» продлил контракт с Осимхеном до 2026 года. Отступные – 130 млн евро

Теги серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен и «Наполи» продлил контракт.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные, по данным Фабрицио Романо, составляют 130 млн евро.

Фото: twitter.com/ADeLaurentiis

В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев
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Понятно зачем это Наполи. А самому Осимхену? Видимо, всем доволен в клубе
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Это было не просто смело , это было ###### как смело!
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Многие тут Де Лаурентиса считают каким-то дилетантом, но на деле он все делает во благо клуба. Либо игрок уйдет за большую сумму, либо будет играть за клуб дальше. Наполи в любом случае в выигрыше. С тем же Кулибали многие смеялись, но по факту большую часть карьеры он отыграл за Наполи и был одним из лучших в Серии А. Де Лаурентис хочет, чтобы клуб боролся за трофеи, а не выращивал игрока на продажу как Аякс и все делает правильно
+7
-1
+6
Ди Лаурентис как будто намекает Боэли про цену Осимхена ))))
+5
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+5
Ответ headmaster
Понятно зачем это Наполи. А самому Осимхену? Видимо, всем доволен в клубе
так а что не так?
зарплату явно больше выбил
130 миллионов - это не миллиард, не так мало клубов, кто такие деньги сможет выложить
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Многие тут Де Лаурентиса считают каким-то дилетантом, но на деле он все делает во благо клуба. Либо игрок уйдет за большую сумму, либо будет играть за клуб дальше. Наполи в любом случае в выигрыше. С тем же Кулибали многие смеялись, но по факту большую часть карьеры он отыграл за Наполи и был одним из лучших в Серии А. Де Лаурентис хочет, чтобы клуб боролся за трофеи, а не выращивал игрока на продажу как Аякс и все делает правильно
я думаю это сделка win-win .
Осимхен получил значительную прибавку в зарплате , и теперь будет рассматривать смену клуба исключительно по спортивному принципу .
Наполи имеет клаусулу отражающую реальную стоимость игрока на сегодняшний день .
+3
0
+3
Ответ headmaster
Понятно зачем это Наполи. А самому Осимхену? Видимо, всем доволен в клубе
Чтобы быть проданным за 130, без отступных Ди Лоренцо мог бы ломить любую цену
+2
0
+2
Потом по классике в Аравию
+2
-1
+1
Ответ Under
так а что не так? зарплату явно больше выбил 130 миллионов - это не миллиард, не так мало клубов, кто такие деньги сможет выложить
Одним траншем мало кто сможет выложить 130
+1
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Витёк, моргни, если в заложниках
+1
-1
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Де Лау красавчик, нужно было продлевать Осимхена и он это сделал. Такие игроки нужны для серии а.
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Ответ BurBon
Одним траншем мало кто сможет выложить 130
если совсем прижмёт, возьмут кредит какой, делов то
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Многие тут Де Лаурентиса считают каким-то дилетантом, но на деле он все делает во благо клуба. Либо игрок уйдет за большую сумму, либо будет играть за клуб дальше. Наполи в любом случае в выигрыше. С тем же Кулибали многие смеялись, но по факту большую часть карьеры он отыграл за Наполи и был одним из лучших в Серии А. Де Лаурентис хочет, чтобы клуб боролся за трофеи, а не выращивал игрока на продажу как Аякс и все делает правильно
я бы вообще конкретно тут сказал бы, что дал слабину
и контракт не такой длинный, и отступные не космические
это лето ещё может выдохнуть, а следующим снова геморрой, если конечно никто за отступные не уведёт
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