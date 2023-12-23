«Наполи» продлил контракт с Осимхеном до 2026 года. Отступные – 130 млн евро

Виктор Осимхен и «Наполи» продлил контракт.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные, по данным , составляют 130 млн евро.

Фото: twitter.com/ADeLaurentiis

В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.

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