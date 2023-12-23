«Наполи» продлил контракт с Осимхеном до 2026 года. Отступные – 130 млн евро
Виктор Осимхен и «Наполи» продлил контракт.
Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные, по данным Фабрицио Романо, составляют 130 млн евро.
Фото: twitter.com/ADeLaurentiis
В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.
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зарплату явно больше выбил
130 миллионов - это не миллиард, не так мало клубов, кто такие деньги сможет выложить
Осимхен получил значительную прибавку в зарплате , и теперь будет рассматривать смену клуба исключительно по спортивному принципу .
Наполи имеет клаусулу отражающую реальную стоимость игрока на сегодняшний день .
и контракт не такой длинный, и отступные не космические
это лето ещё может выдохнуть, а следующим снова геморрой, если конечно никто за отступные не уведёт