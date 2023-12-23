Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026-го с «огромным» повышением зарплаты

Теги серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

По данным Фабрицио Романо, все детали согласованы. Контракт будет до 2026 года с «огромным повышением зарплаты».

Ожидается, что соглашение подпишут до Рождества.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь

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7 комментариев
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и теперь все другие игроки будут просить повышения зп - идеально!

это же не Роналду или Месси с их монетизацией...

понятно, что игрока хотят подороже продать, но, такой вариант явно портит атмосферу внутри коллектива
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Огромное повышение зп это максимум на 2 млн в год зная де Лаурентиса, надо было его летом за 90 млн продавать, ну или этой зимой в Челси продать
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Странно, что не в Реале или где-то еще.
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Лучше бы ему в московское "Динамо", а ещё лучше в "МЮ".
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Ответ Евгений Кузнецов
и теперь все другие игроки будут просить повышения зп - идеально! это же не Роналду или Месси с их монетизацией... понятно, что игрока хотят подороже продать, но, такой вариант явно портит атмосферу внутри коллектива
его летом продадут
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Ответ Abu Ibrahim
его летом продадут
Маловероятно, что кто заплатит тот конский ценник который выдвинет лаурентис
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Ответ alexmixer9
Маловероятно, что кто заплатит тот конский ценник который выдвинет лаурентис
Президент Наполи своего рода мафиозник . Любой его шаг 99% несет пользу его интересам .
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