Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026-го с «огромным» повышением зарплаты
Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».
По данным Фабрицио Романо, все детали согласованы. Контракт будет до 2026 года с «огромным повышением зарплаты».
Ожидается, что соглашение подпишут до Рождества.
В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.
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это же не Роналду или Месси с их монетизацией...
понятно, что игрока хотят подороже продать, но, такой вариант явно портит атмосферу внутри коллектива