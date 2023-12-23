Осимхен продлит контракт с «Наполи» до 2026-го с «огромным» повышением зарплаты

Виктор Осимхен продлит контракт с «Наполи».

По данным Фабрицио Романо, все детали согласованы. Контракт будет до 2026 года с «огромным повышением зарплаты».

Ожидается, что соглашение подпишут до Рождества.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 12 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.

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