«Локомотив» отдал Марадишвили в аренду «Пари НН» до конца сезона
«Локомотив» отдал Константина Марадишвили в аренду «Пари НН».
Аренда 23-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона-2023/2024.
Марадишвили перешел в «Локо» из ЦСКА осенью 2021 года. За него заплатили 5-7 млн евро, а зарплата россиянина тогда выросла почти в 4 раза.
В этом сезоне Константин сыграл 536 минут в 14 матчах за «Локомотив» и забил 1 гол. Статистику опорника можно изучить здесь.
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Напомню, что Нижний в таблице выше.
Но потом Мухин подсел логично физически и выяснилось, что он в принципе нихрена не умеет. Ни отнять, ни пас отдать, ни придержать, позиционная игра швах полный, в борьбе слаб ввиду своей дрыщавости. Короче, время все на свои места расставило.
Марадишвили попал в Локо не в то время к сожалению. Хотя выглядел неплохо.