«Локомотив» отдал Марадишвили в аренду «Пари НН» до конца сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Пари НН Константин Марадишвили Футбол

«Локомотив» отдал Константина Марадишвили в аренду «Пари НН».

Аренда 23-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона-2023/2024.

Марадишвили перешел в «Локо» из ЦСКА осенью 2021 года. За него заплатили 5-7 млн евро, а зарплата россиянина тогда выросла почти в 4 раза.

В этом сезоне Константин сыграл 536 минут в 14 матчах за «Локомотив» и забил 1 гол. Статистику опорника можно изучить здесь.

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28 комментариев
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Удачи, Костя! Надеюсь, наберёт форму
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Ответ Shuller18
Из-за долбаного Мухина ЦСКА лишился одного из самых одаренных воспитанников последних лет, который уже был готов играть в основе, да он и играл весь сезон, причем очень неплохо. Уверен, что останься Костя в ЦСКА, сейчас был бы по-прежнему футболистом старта, но его променяли на безголовую курицу, которая головой не думает, а подкаты ею делает.
Променяли? Да Мухина за гроши взяли, а локо за Костю сколько отдал? 5 мультов?
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-1
+7
Ответ Novak
Под "немецкие" 4-3-3 хорошо подходил, а потом уже проблемы начались. Хотя всё равно непонятно, почему Галактионов ему так мало времени давал даже в кубковых матчах.
По сути, в центре Марадишвили в сухую проигрывал конкуренцию Баринова, Карпукасу и потом Митаю. Его позицию выше, на АПЗ. Но там великолепный Глушенков, плюс Миранчук и Жемалетдинов. вообще без шансов
+5
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в ЦСКА подавал большие надежды,очень цепко и напористо в центральной зоне..А в Локомотиве что то не пошло.Надеюсь,Юран исправит ситуацию и карьеру парню.
+3
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Под "немецкие" 4-3-3 хорошо подходил, а потом уже проблемы начались. Хотя всё равно непонятно, почему Галактионов ему так мало времени давал даже в кубковых матчах.
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Отлично! Первое усиление к Суперлиге
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Усиляются под Суперлигу
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В суперлиге поиграет
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Ответ Shuller18
Да не за гроши Мухина взяли, там несколько лямов была цена вопроса. И фактически Мухин тут же влез в старт, видимо Шпинев постарался, а Марадишвили моментально задвинули, причем как бы убого не смотрелся Мухин в первых матчах за ЦСКА, и как бы удачно Костя не выходил на замену, ситуация не менялась. Вот и довели парня до ухода.
Я не знаю, какая игровая ситуация была у коней, но Мухин выглядел очень многообещающе у локо. Тогда его уход казался ограблением. А учитывая, что Марадишвили взяли для того, чтобы влезть в лимит и потом продать подороже - фанатам локо становится совсем грустно
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Ответ TheSportNik
Юран ставит автобус и вряд ли большая польза будет от Кости, ведь Марадишвили хотел взять Урал, где Ганчаренко довел бы до ума его и получился топ игрок и для Локомотива кстати. Фактически загубили карьеру игроку, пари не тот клуб , чтоб прогрессировать в мастерстве.
А урал тот клуб, куда надо переходить?)))К дурачку президенту?))
Напомню, что Нижний в таблице выше.
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Ответ Roman
По сути, в центре Марадишвили в сухую проигрывал конкуренцию Баринова, Карпукасу и потом Митаю. Его позицию выше, на АПЗ. Но там великолепный Глушенков, плюс Миранчук и Жемалетдинов. вообще без шансов
Дело в осторожности Галактионова, которому нужны сразу два чистых опорника. В матчах с середняками-аутсайдерами вполне можно было играть с парой Карпукас - Марадишвили. И контроль мяча лучше в центре поля, и Марадишвили в завершении атак помог бы.
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Ответ Roman
По сути, в центре Марадишвили в сухую проигрывал конкуренцию Баринова, Карпукасу и потом Митаю. Его позицию выше, на АПЗ. Но там великолепный Глушенков, плюс Миранчук и Жемалетдинов. вообще без шансов
Для позиции выше необходимо отличное видение поля и умение отдать точный пас на 30-40 м. У Марадишвили эти два качества отсутствуют напрочь. Кстати во многом из-за этого у него практически нет голевых передач, а те, что есть носят зачастую случайный характер. И если пас ещё можно натренировать, то видение поляны либо дано, либо нет. Ему не дано. А в опорке он проигрывает конкуренцию другим игрокам. Одно из положительных его качеств - хороший поставленный удар. Если вы внимательно присмотритесь к его игре, то увидите, что большинство его передач либо ближнему, либо назад. При передачах вперёд очень большой процент брака.
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Ответ Aleksey Dolmatov
Субъективизмом отдаёт немного от Вашего комментария) Мухин бездарь, а Костя просто попал не в то время
Когда Мухин перешел в ЦСКА, их сравнивали. Общий итог был такой: Марадишвили гораздо более готовый, качественный и разноплановый полузащитник, но Мухин типа штучный товар, больше нет в России таких опорников, которые покрывают большие расстояния и выполняют огромный объем работы.
Но потом Мухин подсел логично физически и выяснилось, что он в принципе нихрена не умеет. Ни отнять, ни пас отдать, ни придержать, позиционная игра швах полный, в борьбе слаб ввиду своей дрыщавости. Короче, время все на свои места расставило.
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Ответ Shuller18
Мухин и в Локо был днищем по факту, взял аномальным количеством беготни и стыков, вот и все решили, будто бы он русский Канте, хотя там качество и понимание игры страдали дико. Плюс Шпинев постарался, пропихнув этого бездаря в сборную, вот все и подумали, будто бы Мухин мега талант. Но с первых матчей за ЦСКА стало понятно, что Мухина сильно переоценили, не зря уже зимой в ЦСКА приходит в аренду Гбамен, а потом Зделар, ибо тренеры понимали, что Мухин в середине поля это зияющая дыра. Марадишвили попал в Локо не в то время к сожалению. Хотя выглядел неплохо.
Субъективизмом отдаёт немного от Вашего комментария) Мухин бездарь, а Костя просто попал не в то время
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Ответ Aleksey Dolmatov
Я не знаю, какая игровая ситуация была у коней, но Мухин выглядел очень многообещающе у локо. Тогда его уход казался ограблением. А учитывая, что Марадишвили взяли для того, чтобы влезть в лимит и потом продать подороже - фанатам локо становится совсем грустно
Мухин и в Локо был днищем по факту, взял аномальным количеством беготни и стыков, вот и все решили, будто бы он русский Канте, хотя там качество и понимание игры страдали дико. Плюс Шпинев постарался, пропихнув этого бездаря в сборную, вот все и подумали, будто бы Мухин мега талант. Но с первых матчей за ЦСКА стало понятно, что Мухина сильно переоценили, не зря уже зимой в ЦСКА приходит в аренду Гбамен, а потом Зделар, ибо тренеры понимали, что Мухин в середине поля это зияющая дыра.
Марадишвили попал в Локо не в то время к сожалению. Хотя выглядел неплохо.
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Ответ Aleksey Dolmatov
Променяли? Да Мухина за гроши взяли, а локо за Костю сколько отдал? 5 мультов?
Да не за гроши Мухина взяли, там несколько лямов была цена вопроса. И фактически Мухин тут же влез в старт, видимо Шпинев постарался, а Марадишвили моментально задвинули, причем как бы убого не смотрелся Мухин в первых матчах за ЦСКА, и как бы удачно Костя не выходил на замену, ситуация не менялась. Вот и довели парня до ухода.
+6
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Ахаха.
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