«Локомотив» отдал Марадишвили в аренду «Пари НН» до конца сезона

«Локомотив» отдал Константина Марадишвили в аренду «Пари НН».

Аренда 23-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона-2023/2024.

Марадишвили перешел в «Локо» из ЦСКА осенью 2021 года. За него заплатили 5-7 млн евро, а зарплата россиянина тогда выросла почти в 4 раза.

В этом сезоне сыграл 536 минут в 14 матчах за « » и забил 1 гол. Статистику опорника можно изучить здесь.

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