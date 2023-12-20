«Локомотив» отказался от подписания Майга. «Пари НН» хочет продать хавбека за 250 млн рублей

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Мамаду Майга Футбол

Мамаду Майга не перейдет в «Локомотив».

«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам. В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 млн рублей», – сообщил источник «Чемпионата». 

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года, его контракт рассчитан до 2027-го. В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 15 матчей.

Подробную статистику 28-летнего малийца можно найти здесь

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5 комментариев
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Отдавать Марадишвили, чтобы брать 28-летнего Майга? Сорвалось и славно
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Сразу несколько моментов прослеживается. Если Марадишвили, Куликов, Рыбчинский толком не играют, то надо из продавать или отпускать. Денег у клуба щас очевидно нет, чтобы взять кого-то достойного. В результате разгружая зарплатную ведомость хотят взять за копейки такого же середняка с небольшой зп, чтобы он также как и ушедшие просто сидел на скамейке в качестве подстраховки.
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Ну и правильно. Опорная зона у паровозов и так хорошо укомплектована. От добра добра не ищут.
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Мамаду Майга -скорострельность как Сайга!
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В Суторминых это сколько будет?
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