«Локомотив» отказался от подписания Майга. «Пари НН» хочет продать хавбека за 250 млн рублей

Мамаду Майга не перейдет в «Локомотив».

«Майга предложили « », но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам. В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 млн рублей», – сообщил источник «Чемпионата».

выступает за « » с 2022 года, его контракт рассчитан до 2027-го. В текущем сезоне Мир хавбек провел 15 матчей.

Подробную статистику 28-летнего малийца можно найти здесь.

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