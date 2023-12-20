«Локомотив» отказался от подписания Майга. «Пари НН» хочет продать хавбека за 250 млн рублей
Мамаду Майга не перейдет в «Локомотив».
«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам. В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 млн рублей», – сообщил источник «Чемпионата».
Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года, его контракт рассчитан до 2027-го. В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 15 матчей.
Подробную статистику 28-летнего малийца можно найти здесь.
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