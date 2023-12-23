«Барса» не знает о возможном отстранении от ЛЧ из-за проблем с ФФП. В клубе удивлены, что инсайд появился вскоре после решения суда по Суперлиге

«Барселона» ничего не знает о возможном отстранении от Лиги чемпионов.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе сообщила, что «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил , по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

Источники в УЕФА заявили, что финансовые отчеты «Барсы» не в порядке. И считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше финансовые потери, тем сильнее наказание», – сообщили источники.

По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» ничего не знают о возможном отстранении. Кроме того, в клубе удивлены, что инсайд Welt am Sonntag опубликован через несколько часов после решения суда ЕС в пользу , которую поддерживают каталонцы.

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