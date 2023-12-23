«Барса» не знает о возможном отстранении от ЛЧ из-за проблем с ФФП. В клубе удивлены, что инсайд появился вскоре после решения суда по Суперлиге
«Барселона» ничего не знает о возможном отстранении от Лиги чемпионов.
Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе сообщила, что «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.
Источники в УЕФА заявили, что финансовые отчеты «Барсы» не в порядке. И считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше финансовые потери, тем сильнее наказание», – сообщили источники.
По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» ничего не знают о возможном отстранении. Кроме того, в клубе удивлены, что инсайд Welt am Sonntag опубликован через несколько часов после решения суда ЕС в пользу Суперлиги, которую поддерживают каталонцы.
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Сколько лет уже не могут оздоровить финансы.
Зп фонд все ещё гигантский.
За три года они потратили на трансферы 270 лямов, а заработали 200.
То есть вместо того чтобы максимально рапродавать игроков, гасить долги, они наоборот тратили ещё больше.
Они думают что особенные и им все можно.
На самом деле нет. Настало время преподать им урок.
Пора им понести отвественность за наплевательство на все футбольное сообщество.