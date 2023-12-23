«Барса» не знает о возможном отстранении от ЛЧ из-за проблем с ФФП. В клубе удивлены, что инсайд появился вскоре после решения суда по Суперлиге

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«Барселона» ничего не знает о возможном отстранении от Лиги чемпионов.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе сообщила, что «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

Источники в УЕФА заявили, что финансовые отчеты «Барсы» не в порядке. И считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше финансовые потери, тем сильнее наказание», – сообщили источники.

По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» ничего не знают о возможном отстранении. Кроме того, в клубе удивлены, что инсайд Welt am Sonntag опубликован через несколько часов после решения суда ЕС в пользу Суперлиги, которую поддерживают каталонцы.

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22 комментария
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Так нашли чему удивляться, тех кто в первых рядах нахваливают суперлигу- легко могут обложить такими проверками, что даже зп уборщика пересчитают. Или они думали,что в УЕФА просто взгрустнут и всё норм будет?)
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А зачем Барселоне какая-то там лч, если впереди миллиарды за суперлигу?
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Дело Негрейры тоже закрутилось аккурат после Суперлиги. И почему-то мне кажется, что, не поддержи её Барселона, оно бы и не всплыло. Эта была та самая карта, которую придерживали на всякий случай – поди, пригодится. «Пока вы под нашей крышей, позволим вам бедокурить – (например, отмывать деньги, что, вероятнее всего, и крылось под теми самыми выплатами), – но чуть отвернётесь – надаём по жопе».
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это ещё раз доказывает, что уефа использует разные рычаги давления на клубов , которые не идут по их поводку.Мю Сити Псж Челси могут спокойно тратить миллиарды , но к ним никакие вопросы, так как они пока не в Суперлиге.
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Давно пора кикнуть этих банкротов каталонских, а вместе с ним и риаловских. Пускай играют в своей новой мемлиге. Но у Чеферина духа хватает только на всяких Лудогорцев отрываться
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Так сами и запустили. чтобы официально заняться Суперлигой, не? Типа: раз УЕФА так, значит мы их.. ну и т.д, чтобы жертвами быть, а не "злодеями" (не считаю суперлигой злодейством, хоть и не хочется, чтобы еще один мусорный турнир появлялся).
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Ответ Любезный Коссутий
УЕФА и так должны отстранять Барсу и Реал от ЛЧ. уже сейчас могут начинать играть в своем новом турнире.
Интересная ЛЧ будет без Барсы и Реала?)
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туда их
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Скоро у Наполи объявится проблемы, если они не передумают.
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«Какое отстранение, я не в курррсе ррребят»-прокомментировал Жоан Лапорта
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И это правильно.
Сколько лет уже не могут оздоровить финансы.
Зп фонд все ещё гигантский.
За три года они потратили на трансферы 270 лямов, а заработали 200.
То есть вместо того чтобы максимально рапродавать игроков, гасить долги, они наоборот тратили ещё больше.
Они думают что особенные и им все можно.
На самом деле нет. Настало время преподать им урок.
Пора им понести отвественность за наплевательство на все футбольное сообщество.
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Если накажут барселону и снимают очки у Эвертона,то ПСЖ и Сити надо вообще расформировать или отправить в самые низкие дивизионы
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негрейру фк в сегунду. Не нужен каталонский кабинет в суперлиге
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Ответ ViceNiceIce? Yeah
Интересная ЛЧ будет без Барсы и Реала?)
Да, интересная
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