Суарес о переходе в «Интер Майами» Месси, Бускетса и Альбы: «Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться с друзьями. Готов воплотить мечты о трофеях в реальность»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Луис Суарес рад перейти в «Интер Майами», где играют его экс-партнеры по «Барселоне».

Уругваец будет выступать за клуб МЛС вместе с Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

«Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с «Интер Майами». Жду не дождусь, чтобы начать, и я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и оптимистичен насчет того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета «Интер Майами», я буду отдавать все силы, чтобы порадовать наших чудесных болельщиков, о которых я премного наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями и игроками. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами», – сказал Суарес.

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12 комментариев
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Дом отдыха пенсионеров в Майами)
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Все легенды Барсы в сборе. Нет пути, МЛС падёт.
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красивую фотку вчера в твиттерах опубликовали, кстати

https://pbs.twimg.com/media/GB9v1ncXsAAjVJI?format=jpg&name=large

не знаю, это их дети, или детская команда ИМ.
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летом надо еще и Модрича ухватить, всё таки лучший игрок Реала последних 10-ти лет
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Ещё схему 4-3-3 сделайте, чтобы Месси вообще было хорошо.
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Хоть и мерзкийкусарез человек, но как игрок - топ!
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Мне одному подумалось о Неймаре?)
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Интер скоро станет 11 друзей Месси
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Ответ VERBLYUD
Осталось подписать топового защитника и можно будет брать требл) Хотя позорники из МЛС так и не добавили перерывы для матчей сборных, и из-за этого Лео снова пропустит приличное количество игр в Майами...
А зачем подстраиваться под беспонтовые сборные, когда надо делать деньги и устраивать шоу?
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Ответ Ностальгическое
А зачем подстраиваться под беспонтовые сборные, когда надо делать деньги и устраивать шоу?
В целом, понимаю, что вы имеете в виду, но могли бы хотя бы во время Кубка Америки сделать перерыв. Все таки турнир пройдет именно в США и там будут участвовать немало игроков из МЛС.
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