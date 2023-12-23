Суарес о переходе в «Интер Майами» Месси, Бускетса и Альбы: «Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться с друзьями. Готов воплотить мечты о трофеях в реальность»

Луис Суарес рад перейти в «Интер Майами», где играют его экс-партнеры по «Барселоне».

Уругваец будет выступать за клуб вместе с , и .

«Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с «Интер Майами». Жду не дождусь, чтобы начать, и я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и оптимистичен насчет того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета «Интер Майами», я буду отдавать все силы, чтобы порадовать наших чудесных болельщиков, о которых я премного наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями и игроками. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами», – сказал .

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