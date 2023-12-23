Тренеры и менеджеры «Барселоны» сомневаются, что Феликса стоит выкупать, но Лапорта твердо уверен, что Жоау нужен «блаугране»

В «Барселоне» нет единого мнения насчет будущего Жоау Феликса.

По данным As, в спортивном руководстве «блауграны» есть разногласия насчет португальца, арендованного у « » до конца сезона. Отмечаются его нестабильность, неспособность проявлять себя на поле регулярно.

К тому же главный тренер «Барселоны» хотел бы играть по другой схеме, добавив еще одного полузащитника – как раз за счет Феликса.

Тренерский штаб не уверен в необходимости выкупа , а еще меньше такой вариант нравится финансовому руководству, понимающему, что «Атлетико» будет требовать существенную сумму.

При этом президент «Барселоны» , инициатор аренды, по-прежнему считает, что Феликса стоит оставить.

24-летний игрок забил 3 гола за 15 матчей в в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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