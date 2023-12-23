Тренеры и менеджеры «Барселоны» сомневаются, что Феликса стоит выкупать, но Лапорта твердо уверен, что Жоау нужен «блаугране»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Жоан Лапорта Жоау Феликс Футбол

В «Барселоне» нет единого мнения насчет будущего Жоау Феликса.

По данным As, в спортивном руководстве «блауграны» есть разногласия насчет португальца, арендованного у «Атлетико» до конца сезона. Отмечаются его нестабильность, неспособность проявлять себя на поле регулярно.

К тому же главный тренер «Барселоны» Хави хотел бы играть по другой схеме, добавив еще одного полузащитника – как раз за счет Феликса.

Тренерский штаб не уверен в необходимости выкупа Жоау, а еще меньше такой вариант нравится финансовому руководству, понимающему, что «Атлетико» будет требовать существенную сумму.

При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта, инициатор аренды, по-прежнему считает, что Феликса стоит оставить.

24-летний игрок забил 3 гола за 15 матчей в Ла Лиге в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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пора бы Феликсу начать печатать хвалебные посты в адрес АТМ
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+9
Ответ Mercucio
Не уйдёт в Барсу, перейдет в другой клуб
да. можно в Кадис в аренду отдать, или в Гранаду.
примерно их уровня игрок
+4
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+4
распиаренный португальцами игрок.все говорили,вот перейдет в атакующую команду,будет блистать.но не тут-то было)просто средний игрок
+3
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+3
придется в спотифай стрипуху и бордель открыть, чтобы покрыть цену трансфера
+2
-1
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Ещё рано делать выводы. А отказаться Хави может в любой момент. Для начала посадите Феликса на банку.
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Ответ Mercucio
Не уйдёт в Барсу, перейдет в другой клуб
Пока желающих особо не видно
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Ответ Дорфи
Пока желающих особо не видно
Ну посмотрим, что летом будет, а может и барса быстро выкупит
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Ответ Любезный Коссутий
да. можно в Кадис в аренду отдать, или в Гранаду. примерно их уровня игрок
У игрока уровень хороший, но ему нужен грамотный тренер и норм клуб
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Ответ Роман
Феликсу тащить это болото. Де Йонгу. Тому же Канселу. Гюндогану. И некоторым другим. Барса не в том положении, чтобы отказываться от таких игроков.
Цари болот нынче 3+2 бегают в атаке)) Не забывай о будущем голден бое с 1+1. Надеюсь он вернется в Атлетико и будет боты целовать в знак прошения, сидя целый сезон в запасе - именно такой исход своими действиями и поведением заслуживает
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