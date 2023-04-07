УЕФА создал консультативный совет тренеров и экс-игроков. Анчелотти, Мальдини, Чех и Лам стали членами, Зидан и Моуринью тоже могут поучаствовать

УЕФА создал консультативную группу из известных тренеров и экс-игроков

Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, на этой неделе утвердил создание консультативного совета.

Этот орган будет рассматривать вопросы, связанные с ВАР, проведением соревнований, благополучием игроков, тактикой, правилами, судейством, календарем и развитием молодежи.

Совет возглавит бывший игрок « » и сборной Хорватии Звонимир Бобан. На данный момент утверждено 20 членов комитета, среди них – , , Фабио Капелло, , Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин. Также приглашены Патрик Виейра и Дидье Дрогба.

Кроме того, в совет могут войти Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Рио Фердинанд и Гарет Саутгейт.

Первое заседание совета пройдет 24 апреля.