УЕФА создал консультативный совет тренеров и экс-игроков. Анчелотти, Мальдини, Чех и Лам стали членами, Зидан и Моуринью тоже могут поучаствовать

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УЕФА создал консультативную группу из известных тренеров и экс-игроков

Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, УЕФА на этой неделе утвердил создание консультативного совета.

Этот орган будет рассматривать вопросы, связанные с ВАР, проведением соревнований, благополучием игроков, тактикой, правилами, судейством, календарем и развитием молодежи.

Совет возглавит бывший игрок «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан. На данный момент утверждено 20 членов комитета, среди них – Карло Анчелотти, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роналд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин. Также приглашены Патрик Виейра и Дидье Дрогба.

Кроме того, в совет могут войти Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Рио Фердинанд и Гарет Саутгейт.

Первое заседание совета пройдет 24 апреля.

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14 комментариев

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андрей быцюк
А Мата к кому относится- к тренерам или он уже экс-игрок?
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Михаил1970
Нет Романцева. Это заговор.
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Милан 19
А почему нет представителей честного Ювентуса ? 🤭😄 ...
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Милан 19
А что там делают Мата и Робби Кин ? 🤭 ...
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Милан 19
Ооо, Бобан, Анчелотти и Мальдини теперь будут рулить в УЕФА ☝️👍 ...
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Dastanation
Дрогба каким боком к уефа относится при всем уважении. Условные конмебол вряд ли зовут Мальдини и Фигу
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deadjoker
Не хватает великого тренера невилла.
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Артём Толоконников
Оооо, может на**й этот вар и отменят
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damondiamond
а могут и не войти
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Александр Елисеенко
А мне бы просто членом стать...
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белошип
Про пучеглазого каталунца забыли
Хотя вряд ли там нужны те,кто постоянно позорится в еврокубках)
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Jadie James
Совет ветеранов европейского футбола, это не тренерский
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Илья Сутурин
очередная мафия?
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2ky8bc92wq
Совет да любовь
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