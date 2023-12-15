Президент «Реала» общается с 50-60 клубами насчет Суперлиги. В турнире могут создать 2-3 дивизиона (Vozpopuli)

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Флорентино Перес Лига Конференций УЕФА Суперлига Европы Футбол

Флорентино Перес работает над привлечением клубов в Суперлигу Европы.

Как утверждает Vozpopuli, президент «Реала» уже контактировал с 50-60 командами, и вместе они могут сформировать два или, что более вероятно, три дивизиона нового соревнования. Матчи будут проводиться в дни Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ожидается, что после того, как Европейский суд объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой (21 декабря), клубы должны будут выбрать, останутся ли они в системе международных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций или присоединятся к новому проекту со следующего сезона или с сезона-2025/26. 

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26 комментариев
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Перес общается с 50-60 клубами.Лапорта общается с Водоканалом чтобы открыли воду на базе)
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есть логика в суперлиге,но это скорее объединеный чемпионат германии,испании,франции,италии.по одиночке им англию уже не догнать,а если не объединятся то скоро и топы из этих лиг в доноров превратятся для условных ноттингемов,шеффилдов и тд
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Футбол ждут плохие времена.
+2
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Нас ждут очередные веселые звездные войны за бабло
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Возпопули ерунды не сообщит
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Дык с этого и надо было начинать, а Перес повел себя как профан, все испугались и разбежались по углам.
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Ответ José Capablanca
есть логика в суперлиге,но это скорее объединеный чемпионат германии,испании,франции,италии.по одиночке им англию уже не догнать,а если не объединятся то скоро и топы из этих лиг в доноров превратятся для условных ноттингемов,шеффилдов и тд
Разве не уже, Ньюкасл недавно лапу сожалению, а теперь главного таланта воспитанники у Милана увёл. Не удивлюсь если Антон Вилла скоро как в супермаркет сходит.
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Ответ Val Smith
Разве не уже, Ньюкасл недавно лапу сожалению, а теперь главного таланта воспитанники у Милана увёл. Не удивлюсь если Антон Вилла скоро как в супермаркет сходит.
я про Баварию,Реал,Басрелону и ПСЖ(фин.возможности).которые еще суперклубами считаются,последними так сказать.а итальянцы уже поголовно доноры.ты и сам пример привел
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Ответ José Capablanca
крайне сомнительно
Что тут сомнительного? Будь там английские топы и не было бы Реала и Барселоны, такой же эффект был бы. Смысл в суперлиге если там нет лучших?
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Ответ Val Smith
Разве не уже, Ньюкасл недавно лапу сожалению, а теперь главного таланта воспитанники у Милана увёл. Не удивлюсь если Антон Вилла скоро как в супермаркет сходит.
Астон Вилла богатый клуб с историей. При Эмери ещё и топово играют, так что хороших игроков смогут привлекать. Летом закупятся знатно
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Ответ Kubinec_
если эта лига принесет большие бабки клубам, то всем глубоко плевать будет на челиков из апл
Как она принесет больше, если он не будет вызывать такой интерес. За кого вы болеете? Скорее всего Реал или Барселона. Если они не будут участвовать вы будете смотреть эту суперлигу без вашей команды и несколько топ команд?
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Ответ Kubinec_
если суд разрешит суперлигу, то представляю как Чифир вместе с шейхами улетает на жопной тяге в небеса
Разве решение суда мешает пойти в суперлигу английским клубам, Баварии?
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