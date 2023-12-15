Президент «Реала» общается с 50-60 клубами насчет Суперлиги. В турнире могут создать 2-3 дивизиона (Vozpopuli)

Флорентино Перес работает над привлечением клубов в Суперлигу Европы.

Как утверждает Vozpopuli, президент « » уже контактировал с 50-60 командами, и вместе они могут сформировать два или, что более вероятно, три дивизиона нового соревнования. Матчи будут проводиться в дни Лиги чемпионов, и Лиги конференций.

Ожидается, что после того, как Европейский суд объявит решение по разбирательству между и (21 декабря), клубы должны будут выбрать, останутся ли они в системе международных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций или присоединятся к новому проекту со следующего сезона или с сезона-2025/26.

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