Хави о крике на игроков в перерыве матча с «Альмерией»: «Многое было на кону. Подумал, что уместно немного повысить голос»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

Хави рассказал, кричал ли на игроков «Барсы» в перерыве матча с «Альмерией» (3:2).

Ранее появилась информация о том, что тренер назвал «позором» игру «Барселоны» в 1-м тайме матча 18-го тура Ла Лиги, критиковал игроков и сопровождал свои слова ударами по доске со схемой.

«Я стараюсь быть искренним и честным, говорить в лицо. Не могу прятаться.

Напряжение – это нормально. Это раздевалка. Многое было на кону, и я подумал, что уместно немного повысить голос. Больше ничего. Думаю, что команда отреагировала очень хорошо, очень хорошо. В раздевалке мы команда, большая семья. Игроки – профессионалы, и они очень хорошо все поняли.

Во втором тайме они нашли путь, на котором нам нужно остаться. Сейчас мы сделаем паузу, отдохнем и войдем в 2024 год с большим желанием и энтузиазмом», – сказал Хави.

Сейчас «Барселона» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18 турах. У «Реала» и «Жироны» – по 45 баллов.

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16 комментариев
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Вообще не понимаю, в чём тут скандал. Уверен, в футбольных раздевалках такое регулярно звучит. Приставить бы этих журналистов к Мауру, много интересного бы услышали)
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а прикиньте что в Марселе творится. там наверное не все с зубами выходят после перерыва))
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Хави похож на тренера из рекламы Рондо. Помните такого, скажет, как отрежет! Супербизон!!! Ахахахаха!!!!!!
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+2
Тренер Газмяса одобряет
+2
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+2
Ответ Дорфи
Вообще не понимаю, в чём тут скандал. Уверен, в футбольных раздевалках такое регулярно звучит. Приставить бы этих журналистов к Мауру, много интересного бы услышали)
От сэра Алекса Фергюсона вообще бы бутса в лицо прилетела)
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Никогда не видел, как извиняются прорабы. Спасибо, Хави показал))
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