«Барселона» победила впервые за 4 матча – «Альмерию» (3:2). Дальше – игра с «Лас-Пальмасом»
«Барселона» победила впервые за 4 матча.
Сегодня команда Хави обыграла «Альмерию» в 18-м туре Ла Лиги – 3:2.
Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).
«Блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. Следующий официальный матч она проведет 4 января – против «Лас-Пальмаса».
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Барса хорошо создает моменты, реализация и защита от контратак хромает.
П.с. Кулес с победой!
Серджи выдал матчище )
Но как же ужасна команда в этом сезоне от защиты до нападения - просто жесть и стыд…