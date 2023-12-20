«Барселона» победила впервые за 4 матча – «Альмерию» (3:2). Дальше – игра с «Лас-Пальмасом»

«Барселона» победила впервые за 4 матча.

Сегодня команда обыграла «Альмерию» в 18-м туре – 3:2.

Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

«Блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. Следующий официальный матч она проведет 4 января – против «Лас-Пальмаса».

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