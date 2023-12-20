«Барселона» победила впервые за 4 матча – «Альмерию» (3:2). Дальше – игра с «Лас-Пальмасом»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

«Барселона» победила впервые за 4 матча.

Сегодня команда Хави обыграла «Альмерию» в 18-м туре Ла Лиги – 3:2. 

Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1). 

«Блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. Следующий официальный матч она проведет 4 января – против «Лас-Пальмаса». 

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35 комментариев
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Последняя команда лиги выходит из под прессинга Барселоны в два паса
+37
-3
+34
Как же похорошела Барса при строителе Чапи
+30
-14
+16
Ответ Cmapuna95
Последняя команда лиги выходит из под прессинга Барселоны в два паса
Наполи без паса выйдет тогда точно)
+16
-1
+15
Поставили на место 20-ю команду лиги!
+17
-4
+13
тут все любят винить Хави, но к самим игрокам почему-то вопросы не возникают.Пороть столько моментов, это просто талант.Хааи виноват, что Гюндоган не попал по мячу перед пустыми воротами?Или пасы не туда от Канселу?Может Хави заставил Пенью и Араухо устроить цирк или Рафинью принять мячи как доска? Согласен, ему бы, например, сказать Бальде, что с мячом можно расстаться пораньше, играть попроще, а не каждый раз идти в дриблинг, дойти до края поля и отдать назад, но тут ради плюсов все почему то во всем винят его.Может он не реализовал моменты в играх с Валенсией или с Жироной?Да, у него много минусов, начиная с интервью, заканчивая слепой верой в Леву (хотя сегодня он был очень даже хорош, но вратарь Альмерии был лучше), но уже надоели эти сравнения с Тен Хагом и постоянное нытье "фанатов" и тупые шутки хейтеров Барсы.Уже невозможно читать комментарии, раньше были нормальные мысли по игре, сейчас соревнование в "остроумии".
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В это время,в Москве, Абаскаль обновил резюме на hh.
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Альмерию!! На своем поле!! Без Педри и Де Йонга!! 3:2!!!!! Чапи, аплодирую стоя!
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+3
Ответ Роман
Как же похорошела Барса при строителе Чапи
Прораб!!!
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Ответ Максат Жумагулов
да статистика это 3 очка, понимаю понимаю😁
эксперты говорят. следи больше за футболом, мой тебе совет.
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Ответ Jonh Abruzzi
унылая игра, без слез не взглянешь. Где тики-така, Хави? С таким успехом и Куман мог бы тренировать с Бретуйэтом и Люком Де Йонгом
... уже и слёз не осталось... выплакали всё...
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Серхио Роберто устал смотреть, как нападающие порят момент за моментом, и сам сделал дубль. Были шансы и на покер.

Барса хорошо создает моменты, реализация и защита от контратак хромает.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Прораб!!!
Бригадир!!!
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Пимьента со своим Лас Пальмасом, прервёт победную серию Хави из одной победы.
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Ответ Hitrowka R
все верно. кстати Барселона в топ 5 одна из самых бьющих команд
да статистика это 3 очка, понимаю понимаю😁
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Ответ house1994
тут все любят винить Хави, но к самим игрокам почему-то вопросы не возникают.Пороть столько моментов, это просто талант.Хааи виноват, что Гюндоган не попал по мячу перед пустыми воротами?Или пасы не туда от Канселу?Может Хави заставил Пенью и Араухо устроить цирк или Рафинью принять мячи как доска? Согласен, ему бы, например, сказать Бальде, что с мячом можно расстаться пораньше, играть попроще, а не каждый раз идти в дриблинг, дойти до края поля и отдать назад, но тут ради плюсов все почему то во всем винят его.Может он не реализовал моменты в играх с Валенсией или с Жироной?Да, у него много минусов, начиная с интервью, заканчивая слепой верой в Леву (хотя сегодня он был очень даже хорош, но вратарь Альмерии был лучше), но уже надоели эти сравнения с Тен Хагом и постоянное нытье "фанатов" и тупые шутки хейтеров Барсы.Уже невозможно читать комментарии, раньше были нормальные мысли по игре, сейчас соревнование в "остроумии".
все верно. кстати Барселона в топ 5 одна из самых бьющих команд
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Ответ David Avagyan
Даже вторым составом Барселона обязана выгровать 20 команду ЛЛ у себя дома не надо искать отмазки.
Так они и выиграли)
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Ответ Iamliam
Так и поставили) 5:2 по ожидаемым голам, Альмерия за весь матч создала всего 2 ключевых момента, Барса пропустила с индивидуальных ошибок. Не говорю уже о доминировании во владении и ударах - Барса контролировала игру. И это со всеми своими проблемами из предыдущих матчей, без ДеЙонга, Педри, ТерШтегена.
Даже вторым составом Барселона обязана выгровать 20 команду ЛЛ у себя дома не надо искать отмазки.
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Хави не может, С. Роберто поможет!
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Много лишней критики. Барса идёт в тройке лидеров. Кризисная Барса действующий чемпион Испании. Вышла в плэй офф ЛЧ. Ждём Витю Роке в нападение. Может ещё кого нибудь возьмут. Порой видишь что люди рассудка уже лишаются. Хотят видеть Барсу Гвардиолы. Здесь сразу.
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Все Барса восстала из пепла, трепещите Неопалитанцы
П.с. Кулес с победой!
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я лично верю в Барселону
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Победа есть победа, конечно.
Серджи выдал матчище )

Но как же ужасна команда в этом сезоне от защиты до нападения - просто жесть и стыд…
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верните Messi пожалуйста, какои левандовскии, торес,,нету Messi нету игры..
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Опять куча запоротых моментов и легко пропущенные голы. Второй пропущенный вообще курьёзным получился. В целом играли расслабленно - это непозволительно. Много брака и ошибок даже у Араухо
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унылая игра, без слез не взглянешь. Где тики-така, Хави? С таким успехом и Куман мог бы тренировать с Бретуйэтом и Люком Де Йонгом
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Ромеу сегодня на пару мгновений закрыл всю карьеру Зидана. Непризнанный феномен
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