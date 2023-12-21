Хави: «Мы не «Барса» 2010-го – либо мы бежим, как звери, либо ничего не выходит. Если мы не добиваемся чего-то игрой, то должны брать характером – в 1-м тайме с «Альмерией» этого не было»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Пеп Гвардиола Футбол

Хави объяснил спад «Барселоны» ослаблением морального духа игроков.

«Первый тайм был неприемлемым. У нас должен быть дух. Как тренер, я этого не принимаю.

Либо мы бежим как звери, либо у нас ничего не получится. Мы не «Барса» 2010 года. Титулы нам принесла команда с душой, которая выигрывала единоборства, была агрессивна, играла в высокий прессинг.

В первом тайме мы не выложились полностью, и люди нервничали и свистели. Либо мы лезем из кожи вон, либо мы ничего не выиграем. Если мы не добиваемся чего-то игрой, то должны брать характером.

Я беспокоюсь за свою команду. Это неприемлемо, я не могу принять это. Я хочу видеть команду с душой, которая выкладывается на все сто. У нас нет уровня той «Барсы» 2010 года. Забудьте об этом. Даже на индивидуальном уровне.

У нас есть дух, агрессия... В прошлом году мы 200 раз отобрали мяч на чужом поле, в этом году такого нет. Если мы не выложимся полностью, у нас ничего не получится.

Мы не лучшая «Барса» в истории, мы должны работать и выкладываться на поле. Это не секрет. Мы выиграли лигу и Суперкубок как команда, а не за счет индивидуальностей. Все очень серьезно, но этого больше не повторится, это моя ответственность.

Я понимаю свист, это нормально. Мне это не нравится, потому что я понимаю игроков, но я также понимаю болельщиков. Вы можете играть хорошо, контролировать игру, но проиграть со счетом 0:3... Но вы должны отдать свою душу из уважения к клубу и эмблеме. А в первом тайме этого не было», – сказал главный тренер «Барселоны» после матча с «Альмерией» (3:2).

«Барса» глупо подарила два гола 20-й команде Ла Лиги. Победу пришлось вырвать

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13 комментариев
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У меня такое ощущение, что многие даже текст не читают, перед тем, как что то написать, а иные читают и словно не понимают, что написано в тексте!
Ведь Хави говорит правильные вещи, в том плане, что это не команда 2010 года, те могли ходить пешком и забивать по 3-4 гола и там были одни из лучших,а тут Лева пешеходит, Феликс, иные позволяют себе расслабляться. Он говорит, что нужно больше интенсивности и самоотдачи от всех без исключения игроков!
А тут лишь бы грязью его полить..
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Футболка такая тяжелая, уже бегать не могут
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Даже хорошо,что наша Барса выиграла у Альмерии (последней команды Ла Лиги) и его Хави не уволят.Стройка продолжается и мы счастливы (Дом 2).
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Игра конечно дно полнейшее... Даже Араухо кошмарит...
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Так нестабильность это признак середняка.
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Чапи,будь достойной дочерью Каталунии,уйди по собственному,хватит позориться
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За такую клоунаду что была с Антверпеном и сегодня, надо уже штрафовать игроков и многих сажать на лавку.
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Ответ Роман
Может просто надо начать тренировать?
Или перестать лениться и читать интервью полностью
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Ответ Экселлент
У меня такое ощущение, что многие даже текст не читают, перед тем, как что то написать, а иные читают и словно не понимают, что написано в тексте! Ведь Хави говорит правильные вещи, в том плане, что это не команда 2010 года, те могли ходить пешком и забивать по 3-4 гола и там были одни из лучших,а тут Лева пешеходит, Феликс, иные позволяют себе расслабляться. Он говорит, что нужно больше интенсивности и самоотдачи от всех без исключения игроков! А тут лишь бы грязью его полить..
Так Хави сам выдумывал стандарты "красивой" игры и периодически кидает понты на пресс конференции в духе "тяжёлой футболки", "красивой победы при красивой игре" и прочие мысли секты. Никто ему не предъявляет, что команда играет не зрелищно.
Хави побил рекорд по победам 1:0, но ему никто и слова не сказал. Напротив, радовались победе в чемпионате. А теперь он вещает, что это не Барса 2010, что нужно бегать, отдавать все силы и проявлять характер.
От последних неудач фляга посвистывает у Эрнандеса
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