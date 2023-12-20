Хави про 3:2 с «Альмерией»: «Первый тайм был неприемлем для «Барсы» – не хватало уверенности, но мы не сдались, показали свой дух и добились ключевой победы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Альмерией» (3:2).

«Мы не сдались. В первом тайме «Барса» была не такой, как нам хотелось. Нам не хватало интенсивности и скорости, мы усложнили себе ситуацию.

Мы пробили 30 раз, но нам не хватило этого, и мы пропустили два гола. Первый тайм был неприемлем для нашей команды. Во втором тайме мы могли чего-то достичь, но не в первом.

В перерыве я сказал, что нам нужно поработать над отношением, наши ценности не подлежат обсуждению.

Во втором тайме мы показали свой дух и добились ключевой победы. Думаю, что в первом тайме нам не хватало уверенности, мы не выиграли ни один из последних трех матчей. Во втором тайме мы раскрепостились.

Очень важно использовать преимущества стандартных положений, мы много работаем над этим. Есть положительные моменты, но мы должны совершенствоваться. Для нас будет полезно отдохнуть и вернуться в 2024 году, чтобы побеждать», – сказал главный тренер «Барселоны».

После победы в матче 18-го тура «Барселона» идет на 3-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков.

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20 комментариев
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Ответ Роман
А второй тайм приемлемый?)
Второй был довольно неплох, если не считать ошибки Араухо
+12
-2
+10
Ответ Антоша Спирин
Ключевой??? То есть последующие матчи со Сливками и Матрасами это так, ерунда.
Хави отчасти прав. Матчей против середняков и аутсайдеров куда больше, чем против конкурентов. Именно в таких играх нужно набирать максимум очков. Если Барса ещё пару раз в ближайших турах потеряет очки, а Жирона и Реал будут выигрывать, то чемпионат для блауграны закончен.
+4
0
+4
Вся игра неприемлема для Барселоны. Результат есть-игры нет.
+5
-3
+2
Ответ Роман
Кто смотрел матч, тот видел, середняки бились достойно.
Ну зачем так? Барса играла намного лучше(да она в большинстве матчей играет лучше, просто сегодня Роберто забил) и имела огромное количество моментов.
+8
-6
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Ну зачем так? Барса играла намного лучше(да она в большинстве матчей играет лучше, просто сегодня Роберто забил) и имела огромное количество моментов.
А на 85 вратарь бчк отбил удар головой, нанесëнный из вратарской (!). Чего могло и не быть. Иначе все эти разговоры про "намного лучше" можно было бы и забыть...
+3
-1
+2
Ляпорта наверное галстук сожрал, пока смотрел эту "ключевую победу" на Спотифае над 20 командой лиги....
+2
-1
+1
Хави может не переживать за свое будущее - у Ляпорты все равно не хватит денег на нового тренера. разве что среди безработных поискать. Барса, в принципе, сейчас играет в такое же УГ, как и наш МЮ.
+6
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0
какие ценности он опять нашёл?
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0
Ключевой??? То есть последующие матчи со Сливками и Матрасами это так, ерунда.
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Ответ Роман
А второй тайм приемлемый?)
ты чем смотрел второй тайм, если уж злорадоствовать, так по факту делайте, а не как стадо
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Ответ falkao2013
Вся игра неприемлема для Барселоны. Результат есть-игры нет.
В прошлом сезоне тоже не было феерии в атаке. Барселона была сильна контролем, умением засушить соперника, поэтому было много сухих побед с минимальным счётом. Сейчас контроля нет. Соперники адаптировались и стали пользоваться слабостями Барселоны.
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Ответ falkao2013
Вся игра неприемлема для Барселоны. Результат есть-игры нет.
Да ладно, нормально играли. Но за каждую ошибку в обороне расплачивались пропущенным голом. А по-хорошему должны были спокойно выиграть 2:0 или 3:0. Именно исходя из того, что было на поле.
Ну в общем, всё, что не залетало в прошлом сезоне, залетает сейчас да ещё с запасом.
У меня даже был большой спор с одним челом тут на спортсе, который доказывал, что у Барселоны была топовая оборона в прошлом сезоне. Но она не была топовая.
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Ответ Любезный Коссутий
Хави может не переживать за свое будущее - у Ляпорты все равно не хватит денег на нового тренера. разве что среди безработных поискать. Барса, в принципе, сейчас играет в такое же УГ, как и наш МЮ.
С МЮ вообще разные ситуации.
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Ответ Vinnipukh Vinni
С МЮ вообще разные ситуации.
те же самые ситуации: кризис, травмы, играют хер пойми во что, те же отскоки и минимальные победы.

только в ЛЛ конкуренция меньше - я себе с трудом представляю, что Барса вылетит из финальной 4-ки, а вот МЮ вполне себе запросто, ибо конкурентов там оаердохера.
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