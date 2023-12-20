Хави про 3:2 с «Альмерией»: «Первый тайм был неприемлем для «Барсы» – не хватало уверенности, но мы не сдались, показали свой дух и добились ключевой победы»

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Альмерией» (3:2).

«Мы не сдались. В первом тайме «Барса» была не такой, как нам хотелось. Нам не хватало интенсивности и скорости, мы усложнили себе ситуацию.

Мы пробили 30 раз, но нам не хватило этого, и мы пропустили два гола. Первый тайм был неприемлем для нашей команды. Во втором тайме мы могли чего-то достичь, но не в первом.

В перерыве я сказал, что нам нужно поработать над отношением, наши ценности не подлежат обсуждению.

Во втором тайме мы показали свой дух и добились ключевой победы. Думаю, что в первом тайме нам не хватало уверенности, мы не выиграли ни один из последних трех матчей. Во втором тайме мы раскрепостились.

Очень важно использовать преимущества стандартных положений, мы много работаем над этим. Есть положительные моменты, но мы должны совершенствоваться. Для нас будет полезно отдохнуть и вернуться в 2024 году, чтобы побеждать», – сказал главный тренер «Барселоны».

После победы в матче 18-го тура « » идет на 3-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков.

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