Антони об «МЮ»: «Переход в один из самых культовых клубов мира – невероятный момент. Тен Хаг извлекает из меня максимум»

Вингер Антони поделился мыслями после перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса».

«Переход в один из самых культовых клубов мира – это невероятный момент моей карьеры. Я благодарен всем, кто верил в меня. Особенно – семье и всем моим тренерам и партнерам по команде, потому что я бы не оказался здесь без них.

Период в «Аяксе», проведенный под руководством Эрика тен Хага, стал идеальным для моего развития. Его стиль игры и способ управления командой извлекают из меня максимум. Я воодушевлен его словами о планах и целях, которые он ставит перед собой в «Манчестер Юнайтед».

Время в «Аяксе» получилось невероятным. И я всегда буду благодарен этому клубу за доверие, но теперь я готов к следующему вызову. С нетерпением жду возможности присоединиться к новым партнерам по команде. Хочу сыграть свою роль в успехах , – сказал Антони.

«МЮ» оформил трансфер Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов. Игрок подписал контракт до 2027 года