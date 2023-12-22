«Сначала надо зерна от плевел отделить». Медведев о том, готов ли «Зенит» участвовать в Суперлиге

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Р-Спорт Суперлига Европы Футбол

Александр Медведев не стал говорить, готов ли «Зенит» участвовать в Суперлиге.

Ранее в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании турнира, заявили, что участие российских клубов в Суперлиге не исключено.

– «Зенит» готов участвовать в Суперлиге?

– Не время для комментариев, сначала надо зерна от плевел отделить, – сказал председатель правления «Зенита».

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11 комментариев
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А еще под лежачего мужика портвейн не течёт.
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Ну Газпром то впишется в Суперлигу. Без какой-либо благодарности и отдачи спонсировали же ЛЧ, а тут тоже пойдёт.
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Почему Медведев так отвечает каждый раз, как будто он услышал другой вопрос?! Вечно не к месту, шутки-прибаутки, поговорки-пословицы. Пусть ещё к журналистам обращается: "Братики-сударики")
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Держит руку на пульсе, чувствуется, Иваныч
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A вас вообще звали туда? Это Суперлига пока зерна от плевел отделит
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Какой загадочный агроном
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Ответ Алексей Ненахов
Зачем ? Состав Зенита не потянет просто
Почему? Там несколько дивизионов, уж какой то Зенит по любому потянет😉
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Ответ Greg Jackson
Ну Газпром то впишется в Суперлигу. Без какой-либо благодарности и отдачи спонсировали же ЛЧ, а тут тоже пойдёт.
Контракт Газпрома с ЛЧ заканчивается с января 2024г. А с клубами, такими как Шальке, например, Газпром уже не сотрудничает.
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