«Сначала надо зерна от плевел отделить». Медведев о том, готов ли «Зенит» участвовать в Суперлиге

Александр Медведев не стал говорить, готов ли «Зенит» участвовать в Суперлиге.

Ранее в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании турнира, заявили, что участие российских клубов в Суперлиге не исключено.

– «Зенит» готов участвовать в Суперлиге?

– Не время для комментариев, сначала надо зерна от плевел отделить, – сказал председатель правления « ».

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