«Зенит» не собирается продавать игроков зимой. Об этом сообщил Медведев
«Зенит» не намерен продавать игроков в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получал ли клуб предложения по поводу трансфера Роберта Ренана и Вендела.
«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.
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