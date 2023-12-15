«Зенит» не собирается продавать игроков зимой. Об этом сообщил Медведев

«Зенит» не намерен продавать игроков в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил генеральный директор клуба .

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получал ли клуб предложения по поводу трансфера и .

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре