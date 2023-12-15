«Зенит» не собирается продавать игроков зимой. Об этом сообщил Медведев

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел Р-Спорт Роберт Ренан Футбол

«Зенит» не намерен продавать игроков в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получал ли клуб предложения по поводу трансфера Роберта Ренана и Вендела.

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.

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2 комментария
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Блин, Медведев и в Зените главный, и самый упоминаемый в СМИ спортсмен, и в телеграме пишет всякую жесть про западных подсвинков, и в Солдатах выборы выиграл у Колобкова. На все руки мастер.
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А что думают об этом сами игроки?
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