«МЮ» сильнее всех поддерживает Суперлигу из топ-клубов АПЛ

Стало известно, как английские команды относятся к идее перезапуска .

Клубы «большой шестерки» – , , , , и – с подозрением относятся к тому, что кто-то из конкурентов все еще может поддерживать проект.

По информации источников The Athletic, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему с наибольшим энтузиазмом из всех команд Премьер-лиги относится к турниру, учитывая то, насколько важными фигурами были владелец клуба и вице-президент в первоначальных планах, когда о создании Суперлиги только было объявлено.

Кроме того, с подозрением относятся к позиции «Ман Сити», который стремительно вышел из проекта. Источник из клуба «большой шестерки» поведал о серьезных разногласиях с «Сити». Команды удивились вхождению исполнительного директора «Манчестер Сити» в правление (ECA) с желанием ограничить чрезмерные расходы.

При этом за последние шесть месяцев в клубах АПЛ укрепляется осознание того, что у них и так все в порядке в условиях растущего финансового влияния Премьер-лиги. Одно присутствие в лиге дает им реальное конкурентное преимущество перед соперниками в Европе. А Суперлига – по крайней мере, для испанских и итальянских клубов – была попыткой сократить разрыв между ними и лучшими английскими командами.

Напомним, менее чем через месяц после попытки запуска Суперлиги в апреле объявила о продлении ТВ-контракта до 2025 года на 5 миллиардов фунтов.

В Суперлиге могут сыграть 140 команд, включая клубы России, Украины, Шотландии, Турции, Португалии, Бельгии, Нидерландов