«Интер» и «Рома» против Суперлиги: «Благополучие европейского футбола может быть обеспечено только усилиями клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА»
«Интер» и «Рома» выступили против организации Суперлиги Европы.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Футбольный клуб «Интернационале» подтверждает свою позицию о том, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями клубов в рамках Ассоциации европейских клубов (ECA) в партнерстве с УЕФА и ФИФА.
Как клуб, мы по-прежнему привержены ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели, и работаем вместе с другими клубами над поддержанием этих ценностей», – говорится в заявлении миланцев.
«Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемой Суперлиги, который представлял бы собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола.
«Рома» считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов в рамках ECA в тесном партнерстве с УЕФА и ФИФА», – заявили римляне.
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Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Осталось только Реал вышвырнуть из ЛЧ и отправить в Сегунду и все будут счастливы.
и надо было так позориться?
🏴 «Манчестер Юнайтед»
🏴 «Манчестер Сити»
🇪🇸 «Севилья»
🇪🇸 «Валенсия»
🇪🇸 «Атлетико Мадрид»
🇪🇸 «Реал Сосьедад»
🇪🇸 «Вильярреал»
🇩🇪 «Бавария»
🇩🇪 «Боруссия Дортмунд»
🇨🇵 ПСЖ
🇨🇵 «Монако»
🇮🇹 «Интер»
🇮🇹 «Рома»
🇮🇹 «Пескара»
))))
ждем Милан, Наполи и Лацио
От реформ Уефа страдают футболисты, тренеры, но не руководство клубов.
А руководство клубов делает все правильно. На бутылку они не хотят, а Уефа будучи начальниками может туда и пригласить.
Но если Уефа разрешит суперлигу, или будет мутить аналог (допустим) все эти клубы в очередь встанут.
Если заменить Барселона-Сосьедад, на Барселона-Лацио, то Apple TV за такое роскошное зрелище будет платить по 10 миллиардов за сезон ггг.Перес гений!