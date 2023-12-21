«Интер» и «Рома» против Суперлиги: «Благополучие европейского футбола может быть обеспечено только усилиями клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА»

«Интер» и «Рома» выступили против организации Суперлиги Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

«Футбольный клуб « » подтверждает свою позицию о том, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями клубов в рамках европейских клубов (ECA) в партнерстве с и ФИФА.

Как клуб, мы по-прежнему привержены ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели, и работаем вместе с другими клубами над поддержанием этих ценностей», – говорится в заявлении миланцев.

«Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемой , который представлял бы собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола.

« » считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов в рамках ECA в тесном партнерстве с УЕФА и ФИФА», – заявили римляне.

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