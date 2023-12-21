«Интер» и «Рома» против Суперлиги: «Благополучие европейского футбола может быть обеспечено только усилиями клубов в партнерстве с УЕФА и ФИФА»

Теги Интер Рома серия А Италия УЕФА ФИФА Ассоциация европейских клубов Суперлига Европы Футбол

«Интер» и «Рома» выступили против организации Суперлиги Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Футбольный клуб «Интернационале» подтверждает свою позицию о том, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только совместными усилиями клубов в рамках Ассоциации европейских клубов (ECA) в партнерстве с УЕФА и ФИФА.

Как клуб, мы по-прежнему привержены ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели, и работаем вместе с другими клубами над поддержанием этих ценностей», – говорится в заявлении миланцев. 

«Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемой Суперлиги, который представлял бы собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола.

«Рома» считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов в рамках ECA в тесном партнерстве с УЕФА и ФИФА», – заявили римляне. 

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72 комментария
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Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии.

Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
+44
-16
+28
Отлично.
Осталось только Реал вышвырнуть из ЛЧ и отправить в Сегунду и все будут счастливы.
+47
-26
+21
супершляпа от Переса и Ляпорты накрывается медным тазом в тот же день, как и открылась.
и надо было так позориться?
+25
-6
+19
Надо реал исключить из ЛЧ, а Переса отстранить от футбола
+17
-7
+10
Клубы, которые официально заявили об отказе от Суперлиги:
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»
🇪🇸 «Севилья»
🇪🇸 «Валенсия»
🇪🇸 «Атлетико Мадрид»
🇪🇸 «Реал Сосьедад»
🇪🇸 «Вильярреал»
🇩🇪 «Бавария»
🇩🇪 «Боруссия Дортмунд»
🇨🇵 ПСЖ
🇨🇵 «Монако»
🇮🇹 «Интер»
🇮🇹 «Рома»
🇮🇹 «Пескара»
))))
+10
-2
+8
Ответ Proper Chels
Отлично. Осталось только Реал вышвырнуть из ЛЧ и отправить в Сегунду и все будут счастливы.
И Спартак в пердив, по классике.
+17
-9
+8
Пхпх, а адепты мемлиги переца и лапортыча надеялись на итальянцев, но даже они их кинули🤣
+14
-7
+7
Ответ Гол в девятину
Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии. Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Челси нигде не будет: ни в ЛЧ, ни в Суперлиге, так что вам переживать вообще не стоит об этих турнирах
+16
-10
+6
Ответ Любезный Коссутий
Копенгаген тоже 😎
Меня больше Пескара обрадовала 😁
+5
0
+5
Ответ Заяцволк
Я не понял, про какие они ценности говорят ? Им суд прямо сказал, что противодействия Суперлиге нарушают законы о конкуренции, получается, их ценности - плевки на законы о конкуренции ? Хотя чего ещё ожидать от клуба, который в кабинетах отбирал скудетто у законных владельцев, которые честно завоевали трофеи на поле )
Что значит «противодействия Суперлиге»?
+4
0
+4
Ответ Гол в девятину
Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии. Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Вы сути вообще не понимаете,вряд ли суперлига появится в ближайшие 2-3 года,но в течении 10 лет она появится и многие клубы переобуются,это же очевидно,если изначально топы АПЛ были согласны участвовать в ней,то что им мешает присоединиться лет через 5-10, сейчас уже общественное мнение меняется
+2
0
+2
Ответ Benjamin
Если первый турнир зайдет (хоть среди четырех клубов) и будут выплачены большие деньги, о которых говорили ранее, то все топ клубы благополучно уйдут туда, где больше платят
Вот за счет чего и кого им больше заплатят, если 3 крупнейшие экономики Европы они же крупнейшие ТВ рынки послали эту шарашку в первый же день после суда?
+3
-1
+2
Ответ Гол в девятину
Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии. Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Остался хоть один, который не унизил сегодня дедулю переса
+7
-5
+2
Ответ Гол в девятину
Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии. Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Дело в том что материально это выгодно всем топ клубам будет. Но средние и слабые команды испарятся. Есть одно что мне нравится. Это то что монополия УЕФА наконец то закончится. Миллиарды выкачивают они с этих турниров. Делают то что им захочется. Придумывают новые турниры, расширят старые, штрафуют клубы, кого то прикрывают, вообщем господствуют над футболом. Это меня сильно разочаровывает. Но супер лига ничего не меняет а просто переходит к другим, и там главные, начальники определенных клубов! Это разрушит всю структуру футбола. Останется только те кто участвует в СЛ. Это если клубы АПЛ перейдут в СуперЛ. Если нет то будет некая война между старым строем и новым. УЕФА исключит из турниров клубы играющие в СЛ( либо создаст условия безумные).
+2
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+2
Ответ Real_v_dushe
Челси нигде не будет: ни в ЛЧ, ни в Суперлиге, так что вам переживать вообще не стоит об этих турнирах
Удобно да , топить за Реал и говорить такое 🤦
+1
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Аталанта минус.
ждем Милан, Наполи и Лацио
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Ответ Real_v_dushe
Как минимум 4 ведущих итальянских клуба за Суперлигу, а Рома и Интер вполне могут и в уефашных швейцарках пытаться играть.
У тебя в душе горячую воду отключили? Весь день тебя колотит не по детски.
+3
-2
+1
Ответ CHELSEA_2008
Абсолютно согласен. Всё тут орут про Сити и ПСЖ и хотят чтобы их исключили из еврокубков за возможные нарушения ФФП 🤦🏻‍♂️ Но то что творят Реал и Барселона это гораздо большая угроза для стабильности и финансового благополучия европейского футбола. Если после такого Реал не исключат из ЛЧ в наказание хотябы на сезон, это будет просто позор и подрыв репутации для УЕФА.
Угроза для финансового благополучия европейского футбола? или благополучия Уефа все таки?
+1
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+1
Ответ Real_v_dushe
Забыли апловцев спросить, что нам делать. Как сделали без вашего надменного участия КЕЧ в своё время, так и Суперлигу без вас организуем.
Прям так и в жу тебя за столом переговоров рядом с Пересом, организатор)
+1
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Ну тут все ясно.
От реформ Уефа страдают футболисты, тренеры, но не руководство клубов.
А руководство клубов делает все правильно. На бутылку они не хотят, а Уефа будучи начальниками может туда и пригласить.
Но если Уефа разрешит суперлигу, или будет мутить аналог (допустим) все эти клубы в очередь встанут.
+1
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Ответ Любезный Коссутий
супершляпа от Переса и Ляпорты накрывается медным тазом в тот же день, как и открылась. и надо было так позориться?
"только полуфиналисту Лиги чемпионов-2021/22 «Вильярреалу» пришлось продать лучших игроков, чтобы выжить, в то время как «Саутгемптон», находящийся на дне, получил больше денег, чем победители Лиги чемпионов." - вот это называется шляпа, и она от УЕФА и их "системы".
+9
-8
+1
Ответ Заяцволк
Я не понял, про какие они ценности говорят ? Им суд прямо сказал, что противодействия Суперлиге нарушают законы о конкуренции, получается, их ценности - плевки на законы о конкуренции ? Хотя чего ещё ожидать от клуба, который в кабинетах отбирал скудетто у законных владельцев, которые честно завоевали трофеи на поле )
Ты про 98 год? Действительно, от кабинетного Турина никто другого не ожидает.
+1
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Ответ Дмитрий Семёнов
Клубы, которые официально заявили об отказе от Суперлиги: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити» 🇪🇸 «Севилья» 🇪🇸 «Валенсия» 🇪🇸 «Атлетико Мадрид» 🇪🇸 «Реал Сосьедад» 🇪🇸 «Вильярреал» 🇩🇪 «Бавария» 🇩🇪 «Боруссия Дортмунд» 🇨🇵 ПСЖ 🇨🇵 «Монако» 🇮🇹 «Интер» 🇮🇹 «Рома» 🇮🇹 «Пескара» ))))
Копенгаген тоже 😎
+1
0
+1
Буквально в прошлом году был матч будущей пуперлиги Милан-Атлетико.Там то конечно грандионзый успех был, весь мир у экранов сидел ага.Именно таких вывесок и не хватает любителям футбола, ведь "потенциал" для роста космический.

Если заменить Барселона-Сосьедад, на Барселона-Лацио, то Apple TV за такое роскошное зрелище будет платить по 10 миллиардов за сезон ггг.Перес гений!
+3
-2
+1
Ответ Benjamin
Если первый турнир зайдет (хоть среди четырех клубов) и будут выплачены большие деньги, о которых говорили ранее, то все топ клубы благополучно уйдут туда, где больше платят
никто не даст денег под турнир из 4 клубов. либо они набирают полный состав, как обещали спонсорам, либо тк их пошлют подальше.
+2
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+1
Ответ Real_v_dushe
3 ведущих клуба Турции за Суперлигу, 4 итальянских клуба, а вообще Перес провёл предварительные переговоры с примерно 80 клубами ещё до решения суда
Ты ещё не на все комменты ответил. Давай работай, а то дядя фло будет недоволен
+2
-1
+1
Даже не сомневался. ⚫️🔵 лучший клуб.
+6
-5
+1
Ответ Proper Chels
Потому что Реал пытается уничтожить европейский футбол ради собственной выгоды. Чхать хотел Перес на детишек тик-токеров, у него бомбит от того, что АПЛ улетает в космос. В 00ые он не переживал за «рынок», когда покупал Кака и Роналду в одно ТО.
В чём уничтожение? Это просто альтернатива еврокубкам. Не чемпионатам, а еврокубкам. УЕФА и ФИФА ничего хорошего не делают, только создают не нужные турниры, увеличивая число матчей. Я не фанат Суперлиги, но я против консерватизм. Хочется посмотреть на что-то новое. Нужно сначала увидеть один сезон Суперлиги, чтобы делать выводы. Всегда новое принимается с трудом.
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Ответ Proper Chels
Отлично. Осталось только Реал вышвырнуть из ЛЧ и отправить в Сегунду и все будут счастливы.
А барселону как второго из инициаторов?
+5
-5
0
Ответ Гол в девятину
Суперлига это просто жалкая отчаянная попытка Переса и Лапорты раззявить рот на тв контракты и рынок АПЛ ну и частично Германии. Без них Суперлига и самому Пересу не нужна.В прошлый раз пуперлига прожила 3 дня, а в этот раз и суток не протянула де-факто.А если даже вдруг Перес сможет заменит Севилью на Наполи и даже Валенсию на Ювентус, то с коммерческой точки зрения это ничего не даст
Почему у глоров Челси так бомбит от Реала? Конфликтов между клубами нет. Или из-за позорных результатов Челси тебе нужно выплеснуть злость?
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