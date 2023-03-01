Ван дер Сар о Суперлиге: «Футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа»
Эдвин ван дер Сар выступил против Суперлиги Европы.
– Сегодня мы с ECA (Ассоциация европейских клубов – Sports.ru) говорили на разные темы, об отношениях с УЕФА и о том, что нужно улучшить вместе с ФИФА. Это важные вещи для клубов в следующем цикле.
– Что вы думаете, когда слышите, как Андреа Аньелли снова говорит о Суперлиге?
– Для ECA предельно ясно, куда мы двигаемся. Я думаю о договоренностях с УЕФА о новой Лиге чемпионов, которая стартует в 2024 году.
Перераспределение будет важным для всех клубов. Мы сделали важные шаги, чтобы гарантировать, что футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа, – сказал генеральный директор «Аякса».
Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов
«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Как можно говорить о суперлиговости АПЛ если суммарно у ведущих английских клубов столько же ЛЧ, сколько у одного Реала..
А ведь есть ещё Бавария, Милан, Барса, Юве.. Клубы, за которыми в мире будут следить даже, если они бывают в любом кризисе.. Такого эффекта от Эвертона и Кристал Пэлас никогда не будет, как бы ровно телеправа не делили, и как бы их не пичкали деньгами..
И ровно те же самые люди, что её критиковали, что с ней боролись, с воттакенным покерфейсом примут её и потом ещё и дифирамбы петь будут..
Такова человеческая сущность..
Такое уже было с более мелкими ноухау в футболе.. Критиковали и 5 замен, и Вар, отмену выездного гола только в последние годы.. А до этого было реформирования Кубка УЕФА, группового этапа ЛЧ, и др.правил..
Сама по себе Суперлига это очевидный шаг к дальнейшему развитию европейского футбола.
Просто ещё не все стадо это осознало.