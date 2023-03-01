Ван дер Сар о Суперлиге: «Футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа»

Теги Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Эдвин ван дер Сар выступил против Суперлиги Европы.

 – Сегодня мы с ECA (Ассоциация европейских клубов – Sports.ru) говорили на разные темы, об отношениях с УЕФА и о том, что нужно улучшить вместе с ФИФА. Это важные вещи для клубов в следующем цикле.

 – Что вы думаете, когда слышите, как Андреа Аньелли снова говорит о Суперлиге?

 – Для ECA предельно ясно, куда мы двигаемся. Я думаю о договоренностях с УЕФА о новой Лиге чемпионов, которая стартует в 2024 году.

Перераспределение будет важным для всех клубов. Мы сделали важные шаги, чтобы гарантировать, что футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа, – сказал генеральный директор «Аякса».

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7 комментариев

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Rinat Khudayberdin
Африка, Америка, Азия, Океания... такие 🗿🗿🗿🗿
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dr. cage
Ответ заратустра-будрайтис
Ты не обратил внимания, суперлига уже есть. АПЛ все больше и масштабней и очень скоро им вообще никто не будет нужен. А Реал, Барса и Юве могут создать хоть турбомегаультрасуперлигу
АПЛ при всей своей прелести не сможет быть абсолютом без европейских грандов..

Как можно говорить о суперлиговости АПЛ если суммарно у ведущих английских клубов столько же ЛЧ, сколько у одного Реала..
А ведь есть ещё Бавария, Милан, Барса, Юве.. Клубы, за которыми в мире будут следить даже, если они бывают в любом кризисе.. Такого эффекта от Эвертона и Кристал Пэлас никогда не будет, как бы ровно телеправа не делили, и как бы их не пичкали деньгами..
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Мадрид наказывает!
Ответ заратустра-будрайтис
Ты не обратил внимания, суперлига уже есть. АПЛ все больше и масштабней и очень скоро им вообще никто не будет нужен. А Реал, Барса и Юве могут создать хоть турбомегаультрасуперлигу
Что с Баварией будем делать?
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QWertY
Суперлига это авантюра для уничтожения уже существующей суперлиги -АПЛ. Но благо она не прошла и не пройдет))
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заратустра-будрайтис
Ответ dr. cage
Забавное во всем этом то, что в том или ином виде, но Суперлига в ближайшие 10 лет все равно появится.. И ровно те же самые люди, что её критиковали, что с ней боролись, с воттакенным покерфейсом примут её и потом ещё и дифирамбы петь будут.. Такова человеческая сущность.. Такое уже было с более мелкими ноухау в футболе.. Критиковали и 5 замен, и Вар, отмену выездного гола только в последние годы.. А до этого было реформирования Кубка УЕФА, группового этапа ЛЧ, и др.правил.. Сама по себе Суперлига это очевидный шаг к дальнейшему развитию европейского футбола. Просто ещё не все стадо это осознало.
Ты не обратил внимания, суперлига уже есть. АПЛ все больше и масштабней и очень скоро им вообще никто не будет нужен. А Реал, Барса и Юве могут создать хоть турбомегаультрасуперлигу
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dr. cage
Забавное во всем этом то, что в том или ином виде, но Суперлига в ближайшие 10 лет все равно появится..

И ровно те же самые люди, что её критиковали, что с ней боролись, с воттакенным покерфейсом примут её и потом ещё и дифирамбы петь будут..
Такова человеческая сущность..

Такое уже было с более мелкими ноухау в футболе.. Критиковали и 5 замен, и Вар, отмену выездного гола только в последние годы.. А до этого было реформирования Кубка УЕФА, группового этапа ЛЧ, и др.правил..

Сама по себе Суперлига это очевидный шаг к дальнейшему развитию европейского футбола.
Просто ещё не все стадо это осознало.
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Ramiz Tamazanov
Старая мантра, уже вышла новая версия с объяснениями что это больше не закрытая лига. Всяко лучше чем быть под псом чеферином, который все барыши несет своему бедуину.
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