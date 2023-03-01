Ван дер Сар о Суперлиге: «Футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа»

выступил против .

– Сегодня мы с ECA (Ассоциация европейских клубов – Sports.ru) говорили на разные темы, об отношениях с УЕФА и о том, что нужно улучшить вместе с ФИФА. Это важные вещи для клубов в следующем цикле.

– Что вы думаете, когда слышите, как Андреа Аньелли снова говорит о Суперлиге?

– Для ECA предельно ясно, куда мы двигаемся. Я думаю о договоренностях с УЕФА о новой Лиге чемпионов, которая стартует в 2024 году.

Перераспределение будет важным для всех клубов. Мы сделали важные шаги, чтобы гарантировать, что футбол – это не только топ-5 лиг, но и вся Европа, – сказал генеральный директор « ».

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