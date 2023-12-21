Александр Мостовой: «Зенит» сильно зависим от легионеров. Россиянами он бы не выиграл РПЛ»
Александр Мостовой поделился мнением о составе «Зенита».
«Все лучшие легионеры собраны в «Зените». Наверное, за исключением Промеса и Кордобы. Это говорит о хорошей работе селекционного отдела сине-бело-голубых. И, понятно, о финансовых возможностях клуба.
Сейчас «Зенит» сильно зависим от легионеров. Наверное, где-то это идет в минус, потому что они часто бывают чем-то недовольны, хотят домой. Вот если бы в РПЛ сейчас играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Петербуржский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, набрав 36 очков.
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