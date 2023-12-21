Александр Мостовой: «Зенит» сильно зависим от легионеров. Россиянами он бы не выиграл РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Джон Кордоба Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о составе «Зенита».

«Все лучшие легионеры собраны в «Зените». Наверное, за исключением Промеса и Кордобы. Это говорит о хорошей работе селекционного отдела сине-бело-голубых. И, понятно, о финансовых возможностях клуба.

Сейчас «Зенит» сильно зависим от легионеров. Наверное, где-то это идет в минус, потому что они часто бывают чем-то недовольны, хотят домой. Вот если бы в РПЛ сейчас играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Петербуржский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, набрав 36 очков. 

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13 комментариев
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А какой бы другой клуб выиграл без них!?
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Если бы играли только россиянами, Зенит просто скупал бы всех ликвидных и более-менее талантливых россиян.
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Да с тобой бы сразу все кубки возможные в первом сезоне взяли)
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правильно, без мукунок зенит дно...это очевидно, поэтому и продавили лимит где можно одновременно выпускать 10 легионеров в старте, пока получается выпускать по 9, но если лимит полностью отменить и прикупить вратаря иностранца, то можно и все 11 мукунок набрать...
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Мостовой сильно зависим от чеканки и комментирования Абаскаля
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Аршавин Керж Зырянов Малафеев и Роман любимчик болел😊 поспорили бы с вами
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Что-то не видно никого, кто выиграл бы одними россиянами. Убери сейчас легионеров из Краснодара и где он окажется? То же касается и остальных.
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Все команды зависят от легионеров, к чему этот акцент на зените?
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В тегах Зенит - значит опять всю ветку засрут закомплексованный свиньи.
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