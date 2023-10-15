Мостовой назвал лучших игроков РПЛ после трети сезона: «Кордоба – лучший форвард сейчас, однозначно. В «Зените» ясно, что Вендел. «Крылья» – Гарре»
Александр Мостовой назвал лучших игроков Мир РПЛ в первой трети сезона.
«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас?
В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров. «Крылья Советов» – Гарре.
Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – сказал Мостовой.
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