Мостовой назвал лучших игроков РПЛ после трети сезона: «Кордоба – лучший форвард сейчас, однозначно. В «Зените» ясно, что Вендел. «Крылья» – Гарре»

Александр Мостовой назвал лучших игроков Мир РПЛ в первой трети сезона.

«В « » у нас , однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас?

В « » ясно, что один из лидеров. « » – Гарре.

Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – сказал Мостовой.

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