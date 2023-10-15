Мостовой назвал лучших игроков РПЛ после трети сезона: «Кордоба – лучший форвард сейчас, однозначно. В «Зените» ясно, что Вендел. «Крылья» – Гарре»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Александр Мостовой Краснодар Джон Кордоба Бенхамин Гарре Вендел Футбол

Александр Мостовой назвал лучших игроков Мир РПЛ в первой трети сезона.

«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас?

В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров. «Крылья Советов» – Гарре.

Но у «Крыльев» лучше идет командная игра. У них бросается в глаза, что они все друг друга дополняют. Поэтому трудно кого-то из них выделить», – сказал Мостовой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Дамир Айчараков
Разложил по полочкам... А всё почему? Потому что ФУТБОЛ ИГРАЛ! 😂
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Артем Русанов
Алонсо хорош из Краснодара, Сперцян
+1
0
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Гриша
А кто лучший тире единственный в команде обиженных и завистливых балаболов??))
+1
0
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