Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Роналдо;

2. ;

3. ;

4. Марко ван ;

5. ;

6. ;

7. Ромарио;

8. Алан Ширер;

9. Христо Стоичков;

10. Оливер Бирхофф;

11. Жан-Пьер Папен;

12. Алессандро Дель Пьеро;

13. Джордж Веа;

14. Рауль;

15. Иан Райт;

16. Патрик Клюйверт;

17. Энди Коул;

18. Юрген Клинсманн;

19. Андрей Шевченко;

20. Робби Фаулер.

Отметим, что Тьерри Анри занял 21-е место, Филиппо Индзаги – 26-е, Фернандо Морьентес – 27-е, Майкл Оуэн стал 28-м, Роберто Манчини расположился на 31-й строчке.

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