Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

Теги Бавария Марсель ПСЖ Монако Интер Рома Милан Асколи Удинезе Фиорентина Роберто Манчини Филиппо Индзаги Манчестер Юнайтед Челси Андрей Шевченко Ливерпуль Робби Фаулер Тьерри Анри Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Нидерланды Марко ван Бастен ПСВ Аякс Ювентус Алессандро Дель Пьеро Патрик Клюйверт Ньюкасл Майкл Оуэн Энди Коул премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Рауль Роналдо Фернандо Морьентес Юрген Клинсманн Алан Ширер лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Христо Стоичков Габриэль Батистута Арсенал рейтинги Ромарио Тоттенхэм Эрик Кантона Жан-Пьер Папен Иан Райт Джордж Веа Роберто Баджо Оливер Бирхофф Деннис Бергкамп Футбол

Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Роналдо;

2. Роберто Баджо;

3. Габриэль Батистута;

4. Марко ван Бастен;

5. Эрик Кантона;

6. Деннис Бергкамп;

7. Ромарио;

8. Алан Ширер;

9. Христо Стоичков;

10. Оливер Бирхофф;

11. Жан-Пьер Папен;

12. Алессандро Дель Пьеро;

13. Джордж Веа;

14. Рауль;

15. Иан Райт;

16. Патрик Клюйверт;

17. Энди Коул;

18. Юрген Клинсманн;

19. Андрей Шевченко;

20. Робби Фаулер. 

Отметим, что Тьерри Анри занял 21-е место, Филиппо Индзаги – 26-е, Фернандо Морьентес – 27-е, Майкл Оуэн стал 28-м, Роберто Манчини расположился на 31-й строчке. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartakserg
Бирхоф выше Рауля и Дель Пьеро. Бред какой-то.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Где Александр Викторович Тихоновецкий, не пойму?! Он в 90-ые уже за ФК Океан голы клепал! А ваш Рональдо заморский так смог бы?!
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гроссмейстер Д
Легендарные фамилии, конечно!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Дель Пьеро ниже Бергампа, Папена, Бирхоффа и тд)))))
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartakserg
А где Давор Шукер и Джанфранко Дзола?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
[Ingush]
Роналдо времён Барсы и Интера - самый сильный футболист из тех, что мне довелось увидеть.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Ответ Ебздрогыч
Рауль только 14? При этом долгое время был рекордсменом по голам в ЛЧ. Очень странный рейтинг
Рауль 77 года рождения - он в 90-х только начинал😐
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ JuVero
Дель Пьеро ниже Бергампа, Папена, Бирхоффа и тд)))))
Будь немного объективнее
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Ответ Bolvan
Ван Бастен должен быть в топ 2
Ван Бастен после 1992 года уже практически не играл. Он футболист 80-х.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enisei08
Пересматривал игры Интера в ЛЧ в 1998 году.. Вроде пиковый Роналдо до травмы, а уровень игры весьма посредственный.., все таки он сильно переоценен, мне кажется
На контрасте в том же Интере видел Баджо.. он просто лучше как игрок, но его не называют в ряду с Пеле, Гарринчей и т.д., хотя Баджо этого заслуживает...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YoRHa
Ответ no_one_perfect
Тут нужно отметить, что разговор о 90-х. Если брать разговор именно о них, то и Рауль и Дель Пьеро при всей своей крутости были еще довольно молодыми. Как отмечено выше Дель Пьеро выигрывал чм в 2006, а Рауль занимал второе место в голосовании за ЗМ в 2001. А вот все достижения Бирхоффа это как раз 90-е: че 1996, скудетто 1999
У Дель Пьеро в 90х ЛЧ + пара финалов и 2-3 скудетто. Бирхофф по достижениям тут пролетает как фанера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
no_one_perfect
Ответ spartakserg
Бирхоф выше Рауля и Дель Пьеро. Бред какой-то.
Тут нужно отметить, что разговор о 90-х. Если брать разговор именно о них, то и Рауль и Дель Пьеро при всей своей крутости были еще довольно молодыми. Как отмечено выше Дель Пьеро выигрывал чм в 2006, а Рауль занимал второе место в голосовании за ЗМ в 2001. А вот все достижения Бирхоффа это как раз 90-е: че 1996, скудетто 1999
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YoRHa
Ответ Слончик
Бирхофф в отличие от Рауля имеет титул со сборной. И в отличие от Дель Пьеро он выигрывал Серию А без помощи Моджи. Может, поэтому
Ну да, он выиграл ее при помощи Берлускони. Масштаб куда круче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ Bolvan
Ван Бастен должен быть в топ 2
Возможно и первый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Bolvan
Ван Бастен должен быть в топ 2
В топ1,5.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ ApXuMaHqPuT
А по версии FourThreeThree?🤔
Там уже на первом месте Гена Букин, который сделал хет-трик в финале «Кожаный Мяч»
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Гроссмейстер Д
Легендарные фамилии, конечно!
Ага. Смотришь на этот ряд и просто офигеваешь... Вот это была мощь.
Щас думают, Мбаппе или Холанд. А там Шевченко на 19ом...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Слончик
Бирхофф в отличие от Рауля имеет титул со сборной. И в отличие от Дель Пьеро он выигрывал Серию А без помощи Моджи. Может, поэтому
Дель Пьеро чемпион мира , ну понятно что для тебя это ничто )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_Sidney
А Ромарио не из 90-ых?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
V12twinturbo
Ответ Potapson
Олег Веретенников?
И Терёхин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ spartakserg
А где Давор Шукер и Джанфранко Дзола?
дзола не был по делу сильным нападающим по тем временам , он играл только в середнеках . У него к примеру 10 голов за сборну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seppblatter@mail.ru
Ответ [Ingush]
Роналдо времён Барсы и Интера - самый сильный футболист из тех, что мне довелось увидеть.
И это при его графике ночной жизни, тусовок по несколько суток и попоек с друзьями и дамами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
[Ingush]
Ответ Enisei08
Пересматривал игры Интера в ЛЧ в 1998 году.. Вроде пиковый Роналдо до травмы, а уровень игры весьма посредственный.., все таки он сильно переоценен, мне кажется На контрасте в том же Интере видел Баджо.. он просто лучше как игрок, но его не называют в ряду с Пеле, Гарринчей и т.д., хотя Баджо этого заслуживает...
Когда Месси, Неймар и Суарез играли в Барсе, то далеко не всегда, в важных матчах, Леонель выглядел сильнее последних двух. Тут тоже самое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ Милдронат Бромантанов
Где Александр Викторович Тихоновецкий, не пойму?! Он в 90-ые уже за ФК Океан голы клепал! А ваш Рональдо заморский так смог бы?!
Шуткани еще что нибудь 😉
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Синий туман
Ван Бастен ближе к 80-м годам. Надо брать тех, кто более-менее захватил данное десятилетие.Кто-то блистал в начале девяностых , кто-то в конце. Такие рейтинги как правило субъективны.Какими критериями руководствовались его составители?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexx1981 Borzw
Дель Пьеро лучьший ☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
The best strikers of the 90s:
32. Davor Suker
31. Roberto Mancini
30. Dwight Yorke
29. Gianluca Vialli
28. Michael Owen
27. Fernando Morientes
26. Filippo Inzaghi
25. Christian Vieri
24. Sonny Anderson
23. Gianfranco Zola
22. Mario Jardel
21. Thierry Henry
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Чисто форварды и именно 90е. Роналдо, Батистута, первый после Бога. Ромарио и Веа, такие разные , но одинаково сильны. Баджо не форвард, Кантона это культ, но... В списке не хватает Миятовича.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nerazzurri*fan
Вьери должен быть в этом списке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Очередной неадекватный рейтинг этого издания. Зачем они вообще это выкладывают!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
Марко Ван Бастена на второе место! Ромарио, Стоичкова, Папена, Дель Пьеро, Шевченко поднять гораздо выше!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Ромарио и Дель Пьеро повыше занимаемых мест должны быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Веа титан!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Номинанты на ЗМ здорового человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Вопросов нет только по 1-му месту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MajestySport
Так это еще ван бастен закончил карьеру рано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Олег Веретенников?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Ван Бастен должен быть в топ 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий