Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й
Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Роналдо;
2. Роберто Баджо;
4. Марко ван Бастен;
5. Эрик Кантона;
6. Деннис Бергкамп;
7. Ромарио;
8. Алан Ширер;
9. Христо Стоичков;
10. Оливер Бирхофф;
11. Жан-Пьер Папен;
12. Алессандро Дель Пьеро;
13. Джордж Веа;
14. Рауль;
15. Иан Райт;
16. Патрик Клюйверт;
17. Энди Коул;
18. Юрген Клинсманн;
19. Андрей Шевченко;
20. Робби Фаулер.
Отметим, что Тьерри Анри занял 21-е место, Филиппо Индзаги – 26-е, Фернандо Морьентес – 27-е, Майкл Оуэн стал 28-м, Роберто Манчини расположился на 31-й строчке.
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На контрасте в том же Интере видел Баджо.. он просто лучше как игрок, но его не называют в ряду с Пеле, Гарринчей и т.д., хотя Баджо этого заслуживает...
Щас думают, Мбаппе или Холанд. А там Шевченко на 19ом...
32. Davor Suker
31. Roberto Mancini
30. Dwight Yorke
29. Gianluca Vialli
28. Michael Owen
27. Fernando Morientes
26. Filippo Inzaghi
25. Christian Vieri
24. Sonny Anderson
23. Gianfranco Zola
22. Mario Jardel
21. Thierry Henry