17-летний Заир-Эмери впервые вызван в сборную Франции. Мбаппе, Гризманн, Жиру, Камавинга, Кунде – в заявке на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на матчи в ноябре.

В список вошли 23 футболиста. Отметим, что впервые в основную сборную вызван 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Вратари: («Вест Хэм»), («Милан»), Брис Самба (« »);

Защитники: Жонатан Клосс (« »), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).

В ноябре сборная Франции проведет два матча квалификации Евро-2024 – против сборных Гибралтара и Греции.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!