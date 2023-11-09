17-летний Заир-Эмери впервые вызван в сборную Франции. Мбаппе, Гризманн, Жиру, Камавинга, Кунде – в заявке на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на матчи в ноябре.
В список Дидье Дешама вошли 23 футболиста. Отметим, что впервые в основную сборную вызван 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).
В ноябре сборная Франции проведет два матча квалификации Евро-2024 – против сборных Гибралтара и Греции.
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