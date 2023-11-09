17-летний Заир-Эмери впервые вызван в сборную Франции. Мбаппе, Гризманн, Жиру, Камавинга, Кунде – в заявке на ноябрьские матчи

Теги Бавария Ланс Марсель Ницца ПСЖ Монако Интер Милан Ливерпуль Ювентус Дидье Дешам Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Альфонс Ареоля Антуан Гризманн Адриен Рабьо Брис Самба Кингсли Коман Майк Меньян Люка Эрнандес Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Дайо Упамекано Усман Дембеле Жюль Кунде Бубакар Камара Ибраима Конате Рандаль Коло-Муани Жонатан Клосс Жан-Клер Тодибо Вильям Салиба Юссуф Фофана Эдуардо Камавинга Уоррен Заир-Эмери Футбол

Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на матчи в ноябре.

В список Дидье Дешама вошли 23 футболиста. Отметим, что впервые в основную сборную вызван 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).

В ноябре сборная Франции проведет два матча квалификации Евро-2024 – против сборных Гибралтара и Греции.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Ответ Nikuz
Жереми Доку где?
Он бельгиец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Зачем вызывать Кунде, если он только-только восстановился от травмы ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joseph_Zel
Игрочишка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich
Дембеле, Коло-Муани и Мбаппе это лишний баласт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Кстати, выглядит он конечно постарше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Справедливо, чувак выглядит очень солидно для своего возраста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gustav Forsberg
Ответ rigobersong
17 Афрофранцузов 6 Белых
продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся (с)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
Ответ Александр Жук
Месси хозяин Лльориса, а где он?
ну ты жучара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ XavIniesta2008-2015
Зачем вызывать Кунде, если он только-только восстановился от травмы ?
Прост
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ ɔculpa
Прост
Прозит
Вы-мекленбуржец ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djavadovic
Ответ Nikuz
Жереми Доку где?
Он за Бельгию играет же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Dovgo
Ответ Nikuz
Жереми Доку где?
в Бельгии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бюрофакс Барселоны
Ответ Nikuz
Жереми Доку где?
В сборной Бельгии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий