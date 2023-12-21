Клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в футболках в знак протеста против Суперлиги выйдут на сегодняшние матчи
Клубы Ла Лиги готовят акцию протеста против Суперлиги.
По данным Onda Cero, перед сегодняшними матчами 18-го тура все команды Ла Лиги, кроме «Реала», выйдут на поле в футболках с надписью Gánatelo en el campo («Побеждайте на поле»).
В четверг будут сыграны 4 матча: «Кадис» – «Реал Сосьедад», «Бетис» – «Жирона», «Алавес» – «Реал Мадрид» и «Мальорка» – «Осасуна».
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
В настоящий момент в проекте остаются только «Реал» и «Барселона».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Жаль конечно, что Апл этому помешала и оторвалась вперед со своим равномерным распределением призовых и в этой суперлиге не заинтересована.
Что-то это мне напоминает..
тяжко будет раскольникам набрать необходимое количество участников.
Как раз-таки у этих маленьких клубов их отберут.
Закрытый клуб без спортивного принципа - это не спорт, шоу для малолеток.
Самый правый клуб из топов и наверное самый ненавистный из столичных в более-менее крупных футбольных странах до появления ПСЖ в нынешней форме.
Если кто-то из питерцев считает, что ненавидит Спартак - вы не жили в Бильбао 60х, чтобы знать, что такое ненависть в футболе.
У них всю историю было отношение к регионам и нац.меньшинствам как к людям второго сорта, плюс моменты в политике.
"Благодаря" этим сливочным гениям мы не увидим Байер и Астон Виллу в топе, если этот проект случится.