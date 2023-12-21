Клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в футболках в знак протеста против Суперлиги выйдут на сегодняшние матчи

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Алавес Кадис Жирона Суперлига Европы Футбол

Клубы Ла Лиги готовят акцию протеста против Суперлиги.

По данным Onda Cero, перед сегодняшними матчами 18-го тура все команды Ла Лиги, кроме «Реала», выйдут на поле в футболках с надписью Gánatelo en el campo («Побеждайте на поле»).

В четверг будут сыграны 4 матча: «Кадис» – «Реал Сосьедад», «Бетис» – «Жирона», «Алавес» – «Реал Мадрид» и «Мальорка» – «Осасуна».

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

В настоящий момент в проекте остаются только «Реал» и «Барселона». 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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40 комментариев
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Ответ oddnoise
а барса что оденет?)
Так Барселона сегодня не играет - изучите календарь )
+22
-5
+17
Ответ Дима
Ахах. По сути бойкотируют Реал, главного кормильца своего. Ведь не из-за Борхи Майораля мир смотрит Ла Лигу))
Да да, именно Реал кормилец Ла Лиги, из-за этого ла лига отдавала большую часть доходов этому Реалу, а другие команды получали гроши, конкуренция в лиге ухудшалась и сама лига становилась хуже. И настал момент, что Реал понял, что этого ему мало, теперь он хочет отобрать большую часть призовых во всем европейском футболе. Те призовые, которые сейчас Уефа отдаёт клубам восточной Европы, Скандинавии и тд. Отберет и будет постепенно убивать футбол по всей Европе, как это сделал в Испании. Ведь бедные должны беднеть, а богатые богатеть.
Жаль конечно, что Апл этому помешала и оторвалась вперед со своим равномерным распределением призовых и в этой суперлиге не заинтересована.
+15
-4
+11
Ответ Адам Алмарз
Не получат. Ген. Директор Суперлиги только что объявил что деньги гарантированно получат клубы, которые были лояльны до этого момента, а остальное 50% из 4 млрд уйдут на спонсирование бесплатных трансляций матчей и организации и т.п
т.е., 50% 3аберут Реал и Барса (как 2 оставшиеся лояльные команды), а остальные бесплатно поиграют? 😂
+11
-3
+8
тоже денег хотят
+9
-2
+7
Зарабатывают 3 копейки, еле сводят концы с концами, но все равно что есть сил поддерживают своего диктатора.
Что-то это мне напоминает..
+22
-16
+6
Ответ Vatikan
тоже денег хотят
Не получат. Ген. Директор Суперлиги только что объявил что деньги гарантированно получат клубы, которые были лояльны до этого момента, а остальное 50% из 4 млрд уйдут на спонсирование бесплатных трансляций матчей и организации и т.п
+8
-3
+5
представьте лица тех, кто уже успел поверить в жизнеспособность суперлиги
+3
0
+3
пускай тогда реал барселона играют каждую неделю в своей суперлиги чтобы понять как быстро это приестся болельшикам
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Ответ John Travolta
Сидят объедки доедают, но против Суперлиги. Как называется этот эффект?
Мазохизм или куколдизм. Тут уж выбирайте сами.
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Ответ Онюнсон Кюнтер
живут как бомжи,и готовы сражаться за свою нищету)
напоминаю,что закрытость суперлиги-миф и маленькие клубы должны туда отбираться по задумке
+2
-1
+1
походу, от Испании никто больше не присоединится.
тяжко будет раскольникам набрать необходимое количество участников.
+3
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Ответ Антиглор17
И правильно делают, той же Жироне в случае создания Суперлиги какой смысл бороться за победу, все равно туда не пустят. Закрытый клуб без спортивного принципа - это не спорт, шоу для малолеток.
Все американские турниры такого типа)) так и запишем НХЛ, НБА, НФЛ и т.д. это все для детей. Только хз почему все топ хоккеисты там играют
+1
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Ответ Адам Алмарз
Не получат. Ген. Директор Суперлиги только что объявил что деньги гарантированно получат клубы, которые были лояльны до этого момента, а остальное 50% из 4 млрд уйдут на спонсирование бесплатных трансляций матчей и организации и т.п
это где вы про лояльность вычитали?? сами додумали???
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Ответ VuNePonimaete
Зарабатывают 3 копейки, еле сводят концы с концами, но все равно что есть сил поддерживают своего диктатора. Что-то это мне напоминает..
Ну да, лучше быть под Реалом который все сливки будет собирать с условной Суперлиги ведь Перес по сути и будет хозяином всей этой движухи. Как же фанатики Реала доставляют, когда брали чашки с левыми голами так радовались, а сейчас вон как запели)
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Ответ KeriLLo
Ну да, лучше быть под Реалом который все сливки будет собирать с условной Суперлиги ведь Перес по сути и будет хозяином всей этой движухи. Как же фанатики Реала доставляют, когда брали чашки с левыми голами так радовались, а сейчас вон как запели)
мне все равно на эту лигу, речь о том, чтобы не стелиться под Тебаса и выгнать его наконец
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Ответ Кирилл Голивец
Не удивительно, что за это выступает Мадрид. Самый правый клуб из топов и наверное самый ненавистный из столичных в более-менее крупных футбольных странах до появления ПСЖ в нынешней форме. Если кто-то из питерцев считает, что ненавидит Спартак - вы не жили в Бильбао 60х, чтобы знать, что такое ненависть в футболе. У них всю историю было отношение к регионам и нац.меньшинствам как к людям второго сорта, плюс моменты в политике. "Благодаря" этим сливочным гениям мы не увидим Байер и Астон Виллу в топе, если этот проект случится.
Но ведь байер и астон вилла регулярно же в топах. а суперлига конкурент еврокубкам. и,если из еврокубков уйдут реал,Барса,ювентус и еще с 10 решившихся на это команд,то что будет с лч? насколько конкурентны будут матчи топов байер-вилла относительно юве-реал?
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Ответ Антиглор17
И правильно делают, той же Жироне в случае создания Суперлиги какой смысл бороться за победу, все равно туда не пустят. Закрытый клуб без спортивного принципа - это не спорт, шоу для малолеток.
вот и я думаю,что нхл и нба смотрят только малолетки. кому еще эти "закрытые" нужны
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Ответ John Travolta
Сидят объедки доедают, но против Суперлиги. Как называется этот эффект?
В случае появления суперлиги условный Сосьедад вообще без объедков останется
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Ответ Онюнсон Кюнтер
живут как бомжи,и готовы сражаться за свою нищету)
А вы не хотите подумать откуда дополнительные доходы появиться у топ-клубов?
Как раз-таки у этих маленьких клубов их отберут.
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И правильно делают, той же Жироне в случае создания Суперлиги какой смысл бороться за победу, все равно туда не пустят.
Закрытый клуб без спортивного принципа - это не спорт, шоу для малолеток.
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Не удивительно, что за это выступает Мадрид.

Самый правый клуб из топов и наверное самый ненавистный из столичных в более-менее крупных футбольных странах до появления ПСЖ в нынешней форме.

Если кто-то из питерцев считает, что ненавидит Спартак - вы не жили в Бильбао 60х, чтобы знать, что такое ненависть в футболе.

У них всю историю было отношение к регионам и нац.меньшинствам как к людям второго сорта, плюс моменты в политике.

"Благодаря" этим сливочным гениям мы не увидим Байер и Астон Виллу в топе, если этот проект случится.
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В супер лиге точно не будут английские топ клубы, ПСЖ и Бавария. Плюс мы все помним реакцию фанатов, особенно английских. Вряд ли из этого что-то получится. Проект мертв, как ни крути
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Тебас конечно тут не причем
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Ахах. По сути бойкотируют Реал, главного кормильца своего. Ведь не из-за Борхи Майораля мир смотрит Ла Лигу))
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