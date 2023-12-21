Клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в футболках в знак протеста против Суперлиги выйдут на сегодняшние матчи

Клубы Ла Лиги готовят акцию протеста против Суперлиги.

По данным Onda Cero, перед сегодняшними матчами 18-го тура все команды , кроме «Реала», выйдут на поле в футболках с надписью Gánatelo en el campo («Побеждайте на поле»).

В четверг будут сыграны 4 матча: « » – « », « » – «Жирона», «Алавес» – « » и «Мальорка» – «Осасуна».

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

В настоящий момент в проекте остаются только «Реал» и «Барселона».

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