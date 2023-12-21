Бенхамин Гарре: «Месси для меня футбольный бог. Просто лучший! Доказывает это каждый год»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Лионель Месси Бенхамин Гарре Спорт-Экспресс Футбол

Бенхамин Гарре назвал Лионеля Месси футбольным богом.

– Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?

– Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое.

– Для вас он тогда был богом?

– Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.

– Вы мечтали стать таким, как он?

– Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста, – провести тренировку с лучшим.

– Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.

– Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год, – сказал хавбек «Крыльев Советов».

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14 комментариев
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А как раз таки на фоне абсолютного большинства игроков РПЛ именно Гарре выделяется нестандартными решениями, финтами, попытками обострять игру. Моментами напоминает молодого Лео.
Плюс на ютубе есть видео интервью от 2017 года, когда Гарре был в системе манчестер сити. И в нем футболист говорит, что сам Пеп сказал Бенхамину стараться копировать Месси на поле.
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Комментарий удален модератором
– Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое.

Ну прямо "Рождественский турнир" по хоккею в Минске.
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Ответ Leon Petov
"Свидетели мессии 18.12.22"
если мессия-это исполнение пенальти, то всё сходится
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