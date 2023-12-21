Бенхамин Гарре: «Месси для меня футбольный бог. Просто лучший! Доказывает это каждый год»
Бенхамин Гарре назвал Лионеля Месси футбольным богом.
– Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?
– Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое.
– Для вас он тогда был богом?
– Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.
– Вы мечтали стать таким, как он?
– Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста, – провести тренировку с лучшим.
– Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.
– Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год, – сказал хавбек «Крыльев Советов».
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Плюс на ютубе есть видео интервью от 2017 года, когда Гарре был в системе манчестер сити. И в нем футболист говорит, что сам Пеп сказал Бенхамину стараться копировать Месси на поле.
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