Бенхамин Гарре: «Месси для меня футбольный бог. Просто лучший! Доказывает это каждый год»

Бенхамин Гарре назвал Лионеля Месси футбольным богом.

– Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?

– Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое.

– Для вас он тогда был богом?

– Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.

– Вы мечтали стать таким, как он?

– Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста, – провести тренировку с лучшим.

– Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.

– Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год, – сказал хавбек «Крыльев Советов».

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