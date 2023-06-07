«Химки» хотят сохранить Митрюшкина, Идову, Лысцова, Гулиева и Садыгова после вылета из РПЛ. Мирзов покинет клуб (Metaratings)

Теги Химки возможные трансферы Первая лига Ираклий Чежия Брайан Идову Резиуан Мирзов Виталий Гудиев Виталий Лысцов Антон Митрюшкин Аяз Гулиев Петар Голубович Александр Руденко 1999 Лео Андраде Бутта Магомедов Илья Садыгов Стефан Малентиевич Футбол

«Химки» хотят сохранить Антона Митрюшкина и Брайана Идову после вылета из Мир РПЛ.

Также в подмосковном клубе рассчитывают, что останутся защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Малентиевич, Ираклий Чежия, хавбеки Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, нападающий Илья Садыгов.

Кроме того, на сбор поедет Артур Черный, ведутся переговоры по продлению контракта с Львом Скворцовым, сообщает Metaratings.

Вместе с тем «Химки» готовы продать хавбека Александра Руденко дешевле 33 млн рублей, потраченных на его приобретение.

По словам агента Резиуана Мирзова, вингер покинет клуб. Истек срок контракта у вратаря Виталия Гудиева.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Садыгова обязательно сохраните, он приносит удачу.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Рассчитывают? А что, есть вариант, при котором Садыгов не останется в клубе? Не считая смены владельца/инвестора.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Dmitry Orlov
Рассчитывают? А что, есть вариант, при котором Садыгов не останется в клубе? Не считая смены владельца/инвестора.
Если Гогниева назначат в Реал или ПСЖ сложно будет удержать Садыгова.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nastia Sergey
Садыгова? да они с ума сошли?! за это дарование же сейчас борются лучшие клубы мира!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Садыгова обязательно сохраните, он приносит удачу.
И не только удачу😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Мирзов в вышке найдёт команду, достаточно острый форвард
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen51Sever
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Садыгова обязательно сохраните, он приносит удачу.
Какого из них?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий