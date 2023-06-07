«Химки» хотят сохранить Митрюшкина, Идову, Лысцова, Гулиева и Садыгова после вылета из РПЛ. Мирзов покинет клуб (Metaratings)

«Химки» хотят сохранить Антона Митрюшкина и Брайана Идову после вылета из Мир РПЛ.

Также в подмосковном клубе рассчитывают, что останутся защитники , , , Стефан Малентиевич, Ираклий Чежия, хавбеки , , нападающий Илья Садыгов.

Кроме того, на сбор поедет Артур Черный, ведутся переговоры по продлению контракта с Львом Скворцовым, сообщает Metaratings.

Вместе с тем «Химки» готовы продать хавбека Александра Руденко дешевле 33 млн рублей, потраченных на его приобретение.

По словам агента Резиуана Мирзова, вингер покинет клуб. Истек срок контракта у вратаря Виталия Гудиева.

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