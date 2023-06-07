«Химки» хотят сохранить Митрюшкина, Идову, Лысцова, Гулиева и Садыгова после вылета из РПЛ. Мирзов покинет клуб (Metaratings)
«Химки» хотят сохранить Антона Митрюшкина и Брайана Идову после вылета из Мир РПЛ.
Также в подмосковном клубе рассчитывают, что останутся защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Малентиевич, Ираклий Чежия, хавбеки Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, нападающий Илья Садыгов.
Кроме того, на сбор поедет Артур Черный, ведутся переговоры по продлению контракта с Львом Скворцовым, сообщает Metaratings.
Вместе с тем «Химки» готовы продать хавбека Александра Руденко дешевле 33 млн рублей, потраченных на его приобретение.
По словам агента Резиуана Мирзова, вингер покинет клуб. Истек срок контракта у вратаря Виталия Гудиева.
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