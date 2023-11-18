Семак про 1:2 с «Нефтчи»: «Жаль, что Мантуан получил повреждение. Боевой матч, даже с затяжками времени»

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи» (1:2) в Баку.

– Можно ли выделить какие‑то позитивные моменты после поражения от « »?

– В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное.

Жаль, что получил повреждение, а в остальном – хорошая товарищеская игра.

– Дух соперничества соответствовал товарищеской игре или скорее это было настоящее противостояние?

– Любой спортсмен не хочет проигрывать. Матч был боевым, было много единоборств, даже затяжки времени. Сегодня «Нефтчи» оказался более удачливым.

– Голы Мирзова – его индивидуальное мастерство или результат планомерного давления «Нефтчи»?

– Любой гол в той или иной степени – это как мастерство игрока, так и ошибки обороны. Этот случай не исключение. С одной стороны, хорошая игра Мирзова. С другой, наши защитники в этих ситуациях действовали нехорошо, – заявил главный тренер « ».

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