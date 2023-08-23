Дюков о снятии бана с российских команд: «Будем надеяться, что что-то произойдет в этом году, может»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС судьи Александр Дюков Политика Футбол

Президент РФС верит в скорое возвращении российских команд в европейские турниры.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях.

– Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику?

– Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.

– Через какое время?

– Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.

– Вы имеете ввиду какой уровень возвращения?

– Или клубные, или национальные команды.

– Перспектива какова – этот год, следующий?

– Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году, – сказал Александр Дюков.

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52 комментария

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JENNINGS
После интеграции клубов с новых территорий - ага, очень актуально надеяться
+40
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lovkac
Главное чтобы это "что-то" не сделало еще хуже
+17
-1
+16
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Kikker
Да это же открытая дискредитация армии РФ!
+24
-10
+14
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Bobby Shmonka
Смешно,надеяться не на что...
+14
-2
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Причёска Бэйла
Ответ JENNINGS
После интеграции клубов с новых территорий - ага, очень актуально надеяться
Там все обыграли так, что турнир, в котором играют эти клубы, носит полупрофессиональный статус.
+8
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Александр Трофимов
даже если вернут, то игры на нейтральных полях. Да и никто с нами играть не захочет
+9
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S1rAlex
Даже если это "что-то" произойдет, чего так ждем все мы, то не факт, что УЕФА сразу же вернет рос.клубы. Помимо этого что-то нужно еще пройти долгий путь нормализации отношений с Европой. Я, честно, не особо вижу такого желания среди нынешних элит в рф.
+10
-5
+5
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LCY
Гойда будет, может.
+4
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раскаявшийся жиробас
В последнее время уж очень сильно лоббируется тема переговоров и перемирия, может, Дюков действительно что-то знает (хотелось бы)
+7
-4
+3
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Заборостроитель
Отпуск в Фаросе?🤔
+2
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dinm 8
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
владимира василича.
+4
-2
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Валера, уходи!!!
Ответ Spartakus1984
К примеру что?откажутся играть против нас сборные и клубы,и ничего не сможет с этим поделать ФИФА и УЕФА,так ак Украинцы поднимут хай на весь мир.Ничего не изменится для нашего спорта,пока не произойдут политические изменения.
Это как по мне самое простое: есть штрафы и дисквалификации за отказ играть, восточноевропейские идеологически крепкие они могут и поупираться, западноевропейцам деньги дороже, они легко найдут себе оправдание, как с Катаром например или сейчас с СА…
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Александр Каретников
Очередная фантастика чиновников , по факту до 2030 минимум нигде не будет нас.
так что с этим поколением все закончено.. а вот нового и более менее конкурентного не факт что появится.
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Odin Odin
😂😂😂
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Fonbaron
Не знаю, надеюсь, возможно, может быть
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OldRedWhite
Ответ раскаявшийся жиробас
В последнее время уж очень сильно лоббируется тема переговоров и перемирия, может, Дюков действительно что-то знает (хотелось бы)
И первым пунктом Договора будет :
Вернуть Россию в большой футбол !
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ArnoNeputevy
Авось, небось, либо, как-нибудь само рассосётся.
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catcher69
будем подождать...
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Михаил1970
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым...
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Олег Ковальчук
Ответ Причёска Бэйла
Там все обыграли так, что турнир, в котором играют эти клубы, носит полупрофессиональный статус.
еще УЕФА свой вердикт не вынесла. Может случиться так, что полупрофессиональный статус будет у РФС
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Новый Орлеан
Ответ S1rAlex
Даже если это "что-то" произойдет, чего так ждем все мы, то не факт, что УЕФА сразу же вернет рос.клубы. Помимо этого что-то нужно еще пройти долгий путь нормализации отношений с Европой. Я, честно, не особо вижу такого желания среди нынешних элит в рф.
Комментарий удален пользователем
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Jan T
– Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году, – сказал Александр Дюков.

А более конкретно можно А. Дюков: что-то произойдёт или что-то произошло?
А вообще-то, второй год уже что-то происходит.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ ramoncarlos
Лол, каких победителей? Дед, проснись уже.
Знамо каких. Россия победит. хоть лол, хоть не лол.)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Александр Каретников
Очередная фантастика чиновников , по факту до 2030 минимум нигде не будет нас. так что с этим поколением все закончено.. а вот нового и более менее конкурентного не факт что появится.
Ну и бредятина. Как закончится СВО, так и восстановят. Наше присутсвие приостановили, но не изгнали. И за членство в ФИФА и УЕФА мы исправно платим. Да и, вообще, победителей не судят.
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OldRedWhite
Ответ ramoncarlos
Попить чаю с руководством Спартака?
Эх , молодёжь …
Чай пила Алиса с Кроликом и Соней , а Страшила за мозгами ходил !
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