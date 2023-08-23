Дюков о снятии бана с российских команд: «Будем надеяться, что что-то произойдет в этом году, может»
Президент РФС верит в скорое возвращении российских команд в европейские турниры.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях.
– Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику?
– Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.
– Через какое время?
– Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.
– Вы имеете ввиду какой уровень возвращения?
– Или клубные, или национальные команды.
– Перспектива какова – этот год, следующий?
– Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году, – сказал Александр Дюков.
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так что с этим поколением все закончено.. а вот нового и более менее конкурентного не факт что появится.
Вернуть Россию в большой футбол !
Надо быть спокойным и упрямым...
А более конкретно можно А. Дюков: что-то произойдёт или что-то произошло?
А вообще-то, второй год уже что-то происходит.
Чай пила Алиса с Кроликом и Соней , а Страшила за мозгами ходил !