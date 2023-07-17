МВД просит перенести игру «Зенит» – «Ахмат» из-за саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Ахмат Александр Дюков Газпром Арена (Крестовский) Политика Футбол

МВД России направило РФС письмо с просьбой перенести игру «Зенита» с «Ахматом».

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России запланирован на 25 июля.

В документе, направленном на имя главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, отмечается, что с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит «Россия – Африка» и военно-морской парад, и в связи с этим с 23 июля «в целях охраны общественного порядка и общественной безопасности запланировано проведение соответствующих мероприятий».

Из-за значительного увеличения «нагрузки на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии» МВД с целью минимизации рисков совершения нарушений просит «исключить проведение футбольных матчей» с 23 по 30 июля и сообщить о принятом решении до 18 июля.

Изображение: t.me/rashen_football

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72 комментария

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Ебздрогыч
Россия - Африка!

Это идеальное название для форума, лучше не придумаешь!
+154
-24
+130
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Hitgoe Himgob
Ни сборной, ни еврокубков, не сыграли ещё и тура, и тут......
ПЕРЕНОСЫ!
+75
-3
+72
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Tiestorzn17
Раньше Еврокубки мешали, теперь парады и десяток делегаций негров в городе.
+59
-9
+50
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Артем Лавров
Ответ Ебздрогыч
Россия - Африка! Это идеальное название для форума, лучше не придумаешь!
очень долго думали над названием не удивлюсь если выделили миллиарды на это
+38
-1
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Ебздрогыч
Весь личный состав МВД будет охранять храбрейшего нашего руководителя, тут не до футбола!
+39
-7
+32
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Кан и Баллак сидят в баре
И смешно и грустно. И фан айди не помог, и россгвардия бабушками и школьниками наверное занята будет? такие же накаляющие раскачивающие лодку мероприятия намечаются.
+17
-2
+15
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giallo-verde
Перенесите игру в Грозный если боитесь беспорядков. Во втором круге сыграют в СП. Хотя о чем это я. Игра 25-го, а форум 27-го. Как игра может помешать проведению форума?
+13
0
+13
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Ветер
Это что, фан - ид не работает? Даже кузмичей и благонадéжных бюджетников нужно контролировать? Столько усилий, а на выходе пшик.
+8
0
+8
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Павел Светлов
Ответ Егор Егор
В Англии же переносили из-за Евровидения или чего-то такого.
сравнил сраное евровидение и наших дорогих африканских гостей!
+8
0
+8
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brig_Mercury
Будни страны-участницы СВО - гости из Африки, парады и футбольный матч... Все по делу, ничего лишнего.
+5
0
+5
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Bdv68
Дык перенесли бы саммит и парад в Ахмацк и делов-то☝️😎
+5
-1
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Растиньяк
Ответ Павел Светлов
а саммит Россия-Африка как тебе вывеска?
да так же
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ pyritanza
А главное, насколько важный матч между двумя "принципиальными" соперниками намечается. Ни дать ни взять нужно усиление
ну так да) еще и Африка- Россия- передовое дерби за главенствование в технологиях и развитии нашей Галактики.
+3
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Павел Светлов
Ответ Растиньяк
Зенит-Ахмат,,,ну и вывеска. Наверно, самый мерзкий матч во вселенной
а саммит Россия-Африка как тебе вывеска?
+4
-1
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encaro_one
Ответ giallo-verde
Перенесите игру в Грозный если боитесь беспорядков. Во втором круге сыграют в СП. Хотя о чем это я. Игра 25-го, а форум 27-го. Как игра может помешать проведению форума?
Не успеют 500 полицейских отдохнуть после игры. Беда же.
+2
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pyritanza
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И смешно и грустно. И фан айди не помог, и россгвардия бабушками и школьниками наверное занята будет? такие же накаляющие раскачивающие лодку мероприятия намечаются.
А главное, насколько важный матч между двумя "принципиальными" соперниками намечается. Ни дать ни взять нужно усиление
+2
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Savardus
Почему вообще кто либо должен помогать в чем либо акабам, если они акабы?
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Ветер
Ответ Mortimer1
На всех массовых мероприятиях безопасность обеспечивает полиция. Вне зависимости от фан-айди или хотелок Васи Пупкина под ником Ветер со спортса
Про безопасность понятно. Не понятно, почему система фан-йд, которая якобы декларируется, как гарант твоей(моей) безопасности, никак не коррелирует с количеством сотрудников МВД на стадионе например?! Для чего тогда нужен это собачий паспорт? Получается что с ним, что без него, уровень опасности одинаковый.
+1
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Юра Коленко
О саммите и дне ВМФ знали за год до начала-где спало руководство МВД.Кто-то должен снять погоны
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Юра Коленко
И .Н. Зубов вот виновник всего
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Spartakus1984
А люди ведь уже настроились пойти на футбол.Раньше не могли сказать?
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Dr. J 24
Названия саммита и матча соответствуют друг другу.
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Ваня Килимник
Ответ Spartakus1984
А люди ведь уже настроились пойти на футбол.Раньше не могли сказать?
вот вот,только купил билеты чтобы сходить на матч и спустя полчаса такая новость..
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Михаил1970
Дюков откажется переносить футбол и предложит отменить Саммит, ну или пусть проводят его в Африке!
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Nojevilka
Ответ Ветер
Про безопасность понятно. Не понятно, почему система фан-йд, которая якобы декларируется, как гарант твоей(моей) безопасности, никак не коррелирует с количеством сотрудников МВД на стадионе например?! Для чего тогда нужен это собачий паспорт? Получается что с ним, что без него, уровень опасности одинаковый.
На эту игру как раз фан айди не нужен.
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