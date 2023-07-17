МВД просит перенести игру «Зенит» – «Ахмат» из-за саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада

МВД России направило РФС письмо с просьбой перенести игру «Зенита» с «Ахматом».

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России запланирован на 25 июля.

В документе, направленном на имя главы Российского футбольного союза , отмечается, что с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит «Россия – Африка» и военно-морской парад, и в связи с этим с 23 июля «в целях охраны общественного порядка и общественной безопасности запланировано проведение соответствующих мероприятий».

Из-за значительного увеличения «нагрузки на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии» МВД с целью минимизации рисков совершения нарушений просит «исключить проведение футбольных матчей» с 23 по 30 июля и сообщить о принятом решении до 18 июля.

Изображение: t.me/rashen_football