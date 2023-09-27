Анзор Кавазашвили: «России не надо бояться МОК, УЕФА. Мы должны выступать с флагом или создавать свою спортивную организацию. Бах, сколько можно лизать западному истеблишменту задницу?»

Анзор Кавазашвили высказался об условиях допуска российских молодежных команд.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Ряд европейских сборных объявил, что будет бойкотировать матчи с Россией.

«Допуск наших юношеских сборных на таких условиях – это повтор прежних критериев от МОК. Как можно соглашаться на такие условия? Такими условиями допуска УЕФА обезличивает нашу страну.

Не хватает еще, чтобы с восторгом приветствовал данное решение УЕФА. Я буду с умилением ждать решение РФС. Даже благодарность не надо выражать УЕФА за такое решение. РФС надо выразить УЕФА протест в письменной форме за подписью Дюкова.

А все это начал , двуличный Янус. Строит из себя добрейшего человека, который якобы все сделал для России, а Россия не оценила это. Когда он узнал, что мы можем выйти из олимпийского движения и не будем платить ежегодный взнос в 80 миллионов евро, он с ума сошел – начал плакаться, жаловаться всем.

Он знает, что скоро вылетит со своего места. Сколько можно лизать западному политическому истеблишменту задницу? Бах обязан соблюдать первоначальные принципы олимпизма, которые принял Пьер де Кубертен. Но все пошло через одно место.

Нам не надо бояться , УЕФА. Мы должны или выступать со своим именем, флагом, страной или выходить из международных федераций, прекращать платежи и создавать новую альтернативную спортивную организацию», – сказал бывший вратарь «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.

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