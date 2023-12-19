Хави о публикации переговоров судей с ВАР в Ла Лиге: «Все, что связано с прозрачностью судейства – большой шаг вперед. Это позволит лучше понимать арбитров и сопереживать им – у них тяжелая работа»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

Хави поддержал решение публиковать переговоры ВАР в Ла Лиге.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация договорились публиковать переговоры главного арбитра и видеоассистентов, а также изображения, которые выводятся на экран для судьи. Публикацию переговоров начнут с Суперкубка Испании, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года. В Ла Лиге и Сегунде первые публикации появятся после тура, который пройдет с 12 по 15 января.

«Я считаю, что все, что связано с прозрачностью судейства – это фантастика, это большой шаг вперед.

Это поможет очеловечить их, ведь у них, как и у судей [на поле] очень тяжелая работа. Это поможет нам лучше понимать причины их решений и сопереживать им», – сказал главный тренер «Барселоны».

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13 комментариев
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Хави лучше найди хорошую стратегию,тактику для команды
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Да я уверен, что на ВАР че-то нечитое происходит, ну просто не могут быть такие ошибки. Это просто нереально. Всех штрафовать отстранять итп. Там ошибки до маразма доходят
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Ответ Ваня Кассирский
Чую барса будет в топ10 болтаться после такого
Если бы такое начали со старта сезона - Барса была бы на первом месте
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интересно было б послушать, чем руководствовались арбитры в матче против Интера, когда еще их главный тренер посмотрел в камеру с лицом «ух, пронесло!»
но пока такое появится в ЛЧ, уже создадут Суперлигу
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Одно дело в динамике, другое когда 3 типа допускают ляпы типа при определении офсайда, забыть прочертить линию. Это просто нереально, хоть убейте
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Помню 2-3 года назад был эксперимент в Лиге1. ПСЖ играл с кем-то но не помню. Микрофон судьи подключили чтоб телезрителям было слышно. Хороший эффект был
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Ответ Cruel Snake
С прозрачностью судейства - это хорошо! А кто спорит, ждём чем закончится дело Негрейры
Минусуют, хотя факт взятки уже подтвердили и взяткой признали в суде даже. Смысл минусовать?
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