Хави о публикации переговоров судей с ВАР в Ла Лиге: «Все, что связано с прозрачностью судейства – большой шаг вперед. Это позволит лучше понимать арбитров и сопереживать им – у них тяжелая работа»

Хави поддержал решение публиковать переговоры ВАР в Ла Лиге.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация договорились публиковать переговоры главного арбитра и видеоассистентов, а также изображения, которые выводятся на экран для судьи. Публикацию переговоров начнут с Суперкубка Испании, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года. В Ла Лиге и Сегунде первые публикации появятся после тура, который пройдет с 12 по 15 января.

«Я считаю, что все, что связано с прозрачностью судейства – это фантастика, это большой шаг вперед.

Это поможет очеловечить их, ведь у них, как и у судей [на поле] очень тяжелая работа. Это поможет нам лучше понимать причины их решений и сопереживать им», – сказал главный тренер «Барселоны».

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