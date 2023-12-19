Хави о перспективах «Барсы»: «Мы можем провести отличный сезон – время есть, достаточно поднажать. Я настроен оптимистично и уверен в том, что делаю»

Хави оптимистично оценивает перспективы «Барселоны» в нынешнем сезоне.

«Мы потерпели неудачу, но мы будем бороться за все трофеи. Достаточно поднажать, время у нас еще есть. Если мы проиграем еще раз, будет очень сложно, но мы будем бороться за все титулы.

Я уверен в том, что делаю, я решителен и позитивен. Я несу максимальную ответственность, я оптимистично настроен и полон энтузиазма.

Думаю, мы можем провести отличный сезон. Иногда быть тренером «Барсы» бывает неприятно, но если ты хочешь быть элитным тренером, нужно смириться. Я верю в то, что мы делаем», – сказал главный тренер «Барселоны».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре