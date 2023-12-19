Хави о перспективах «Барсы»: «Мы можем провести отличный сезон – время есть, достаточно поднажать. Я настроен оптимистично и уверен в том, что делаю»
Хави оптимистично оценивает перспективы «Барселоны» в нынешнем сезоне.
«Мы потерпели неудачу, но мы будем бороться за все трофеи. Достаточно поднажать, время у нас еще есть. Если мы проиграем еще раз, будет очень сложно, но мы будем бороться за все титулы.
Я уверен в том, что делаю, я решителен и позитивен. Я несу максимальную ответственность, я оптимистично настроен и полон энтузиазма.
Думаю, мы можем провести отличный сезон. Иногда быть тренером «Барсы» бывает неприятно, но если ты хочешь быть элитным тренером, нужно смириться. Я верю в то, что мы делаем», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Что Хави несет? Какие трофеи? Чемпионство уже улетело, как клин журавлей осенью!
Тут бы в четверку попасть по итогам сезона! О ЛЧ даже говорить нечего... А он поднажать собирается... Чего ж раньше не поднажал? С Жироной например?!