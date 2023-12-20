Клопп о выборе состава: «Игроки старта меня любят, запасным я, может быть, нравлюсь. Остальные меня ненавидят – в течение этого матча. А потом мы начинаем заново»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался об отношении футболистов к выбору состава на матч.

«11 игроков, которые выходят в стартовом составе, любят меня. Семерым игрокам на скамейке я, может быть, нравлюсь. Остальные меня ненавидят – в течение этого матча. А потом мы начинаем заново (улыбается). 

Лидерство означает понимание смысла своих действий. Оно означает: ты сделаешь это – и получишь определенный результат. Если игрокам это понятно, они думают: «Хорошо, если я это сделаю, то, может быть, не попаду в состав завтра, но у меня будут хорошие шансы в будущем». Вот и все», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Сегодня «красные» сыграют с «Вест Хэмом» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. 

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3 комментария
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Юра Клопов красавчик
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Отличная реклама игры GTA San Andreas))))))
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Так и причитают на банке «какой же Клопп справедливый»
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