У «МЮ» 1 удар в створ ворот «Ливерпуля» за матч. Команда тен Хага уступила 6:34 по ударам, 0:12 по угловым, а также по пасам и владению мячом

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике за матч.

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде» в рамках 17-го тура .

По итогам матча команда обошла «Манчестер Юнайтед» почти по всем основным статистическим показателям.

« » превзошел «МЮ» по владению мячом более чем в 2 раза – 69,4% игрового времени против 30,6%, чаще бил по воротам – 34:6 (в створ – 8:1), игроки «красных» отдали больше передач – 798 против 474 у «МЮ» и подали больше угловых – 12:0.

Игроки « » получили больше желтых карточек – 4:2 и совершили меньше фолов – 8 против 13 нарушений со стороны игроков «Ливерпуля».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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