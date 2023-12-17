У «МЮ» 1 удар в створ ворот «Ливерпуля» за матч. Команда тен Хага уступила 6:34 по ударам, 0:12 по угловым, а также по пасам и владению мячом
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике за матч.
«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде» в рамках 17-го тура АПЛ.
По итогам матча команда Юргена Клоппа обошла «Манчестер Юнайтед» почти по всем основным статистическим показателям.
«Ливерпуль» превзошел «МЮ» по владению мячом более чем в 2 раза – 69,4% игрового времени против 30,6%, чаще бил по воротам – 34:6 (в створ – 8:1), игроки «красных» отдали больше передач – 798 против 474 у «МЮ» и подали больше угловых – 12:0.
Игроки «Манчестер Юнайтед» получили больше желтых карточек – 4:2 и совершили меньше фолов – 8 против 13 нарушений со стороны игроков «Ливерпуля».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Остальное лирика
Кто виноват, что игроки Ливерпуля били все время то в игрока то выше ворот
xG ливерпуля при 0:0: 2.68
🤔
А так, да, сам в ворота мяч не закидывал и между ног не пропускал.
А сегодня автобус, прям как в последнем матче Жозе)
Стата похожая, кстати.
МЮ на данный момент 6-8 команда Лиги, это нужно признать к сожалению
Повезло, что Бруну пропускал матч. С этой истеричкой точно бы посыпались.
Он бы ходил, размахивал перьями и дизморалил бы. Пора Бруну возвращаться в Удинезе.
могли забивать в контре
самый большой парадокс в том, что в этом сезоне хорошо сыграли при нём только 1 матч - против синих.
Скучный матч получился.
Первую за неспортивное поведение, а вторую за то, что наорал на судью, пока получал первую.
Жёлтые никто отменить не может.