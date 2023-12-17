У «МЮ» 1 удар в створ ворот «Ливерпуля» за матч. Команда тен Хага уступила 6:34 по ударам, 0:12 по угловым, а также по пасам и владению мячом

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике за матч.

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде» в рамках 17-го тура АПЛ.

По итогам матча команда Юргена Клоппа обошла «Манчестер Юнайтед» почти по всем основным статистическим показателям.

«Ливерпуль» превзошел «МЮ» по владению мячом более чем в 2 раза – 69,4% игрового времени против 30,6%, чаще бил по воротам – 34:6 (в створ – 8:1), игроки «красных» отдали больше передач – 798 против 474 у «МЮ» и подали больше угловых – 12:0.

Игроки «Манчестер Юнайтед» получили больше желтых карточек – 4:2 и совершили меньше фолов – 8 против 13 нарушений со стороны игроков «Ливерпуля».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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96 комментариев
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Аллегри наверно кайфанул от игры МЮ, если смотрел матч
+89
-1
+88
Счет на табло
Остальное лирика
Кто виноват, что игроки Ливерпуля били все время то в игрока то выше ворот
+69
-19
+50
Ответ Isa Babaev
Счет на табло Остальное лирика Кто виноват, что игроки Ливерпуля били все время то в игрока то выше ворот
Справедливости ради нужно сказать, что Онана сегодня был надёжен. Не косячил и выручал там где должен
+46
-4
+42
xG ливерпуля при 7:0: 2.91
xG ливерпуля при 0:0: 2.68
🤔
+42
-2
+40
а Майка Оливера может быть все таки посадить на полиграф, на проверку, не? дать две желтые карточки одному футболисту в самом конце матча в безобидной ситуации, выглядело максимально странно, как будто у него ставка на красную карточку стояла ей Богу
+36
-4
+32
Тен Хаг гений! Создал образ полного дна для МЮ, чтоб Ливерпуль расслабился, а сам их полностью нейтрализовал. Это самый гениальный тактический ход в истории футбола. 👍👍
+28
-9
+19
это дерби, там эмоции, но Далот не заслужил красную. А потом могут это отменить?
+16
-3
+13
Ответ Славонычч
МЮ --- Ноль угловых за матч . Ноль Карл 🤦
зачем они нам? мы с них не забиваем все равно
+10
0
+10
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Справедливости ради нужно сказать, что Онана сегодня был надёжен. Не косячил и выручал там где должен
Проблема только в том, что конкретно сегодня своими знаменитыми ногами он играл ужасно. Штук пять пасов за боковые зарядил.

А так, да, сам в ворота мяч не закидывал и между ног не пропускал.
+10
0
+10
А что толку, если никто нормально пробить в створ мимо вратаря не может, хоть тысячу ударов бейте
+9
0
+9
Удаление Далота после левого аута это нечто
+8
0
+8
Ответ CyberUnited
xG ливерпуля при 7:0: 2.91 xG ливерпуля при 0:0: 2.68 🤔
Ну так там голы почти все после отскоков, рикошетов и обрезов.
А сегодня автобус, прям как в последнем матче Жозе)
Стата похожая, кстати.
+5
0
+5
Было полное ощущение, что насыщенная игра в обороне, компактность и плотность, единственный шанс для нынешнего МЮ зацепить очки. Так еще и Хойлунд мог забить свой момент.

МЮ на данный момент 6-8 команда Лиги, это нужно признать к сожалению
+5
0
+5
Очередной урок горячим головам не трындеть много до начала матча
+6
-1
+5
Красавчик, приехал вторым составом закрыл бегунков на их «грозном» стадионе.

Повезло, что Бруну пропускал матч. С этой истеричкой точно бы посыпались.
Он бы ходил, размахивал перьями и дизморалил бы. Пора Бруну возвращаться в Удинезе.
+5
-1
+4
оливер как обычно свои леваки на красную раздает. надеюсь мю не зассыт и оспорит красную
+3
0
+3
Ужасная игра Ливерпуля , все удары и подходы вообще не о чем , бегать начали после 80 минуте , такой шанс был возглавить таблицу , жаль
+4
-1
+3
а счёт 0-0 и потеря скаузерами первой строчки
+3
0
+3
Тренер месяца играл с каким-то жалким насекомым. Насекомое отскочило.
+4
-1
+3
Хаг оказался отличным водителем автобуса, снимаю шляпу
+3
0
+3
Ответ PIT-BUL
Антони такие отрывы запорол ((( могли забивать в контре
Гринвуд пригодился вот здесь
+3
0
+3
Антони такие отрывы запорол (((
могли забивать в контре
+6
-3
+3
МЮ поставил автобус - это ожидаемо, учитывая состояние МЮ сейчас и Энфилд. У Ливерпуля по-прежнему трудности с вскрытием автобусов - тоже ожидаемо
+4
-1
+3
Ответ Акира_1
Тен Хаг гений! Создал образ полного дна для МЮ, чтоб Ливерпуль расслабился, а сам их полностью нейтрализовал. Это самый гениальный тактический ход в истории футбола. 👍👍
так толком то игры не было.
самый большой парадокс в том, что в этом сезоне хорошо сыграли при нём только 1 матч - против синих.
+2
0
+2
Очко не пахнет.
+2
0
+2
С Дарвином Клопп промахнулся. Не тянет чувак этот уровень
Скучный матч получился.
+2
0
+2
Ответ Will Turner
и да, с бруно походу прощаться надо. без него нет вот этой возни в центре поля
Поддерживаю, я уже второй год об этом пишу
+2
0
+2
Ответ Nariman Muradov
это дерби, там эмоции, но Далот не заслужил красную. А потом могут это отменить?
А он и не получал красную. Он получил две жёлтые.

Первую за неспортивное поведение, а вторую за то, что наорал на судью, пока получал первую.

Жёлтые никто отменить не может.
+4
-2
+2
эталонный отскок ливерпуля
+1
0
+1
Ответ Славонычч
МЮ --- Ноль угловых за матч . Ноль Карл 🤦
Так Холодильник сегодня пропускал игру. Кому угол головы то подставлять под подачи?
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+1
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