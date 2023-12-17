Клопп о календаре «Ливерпуля»: «В среду игра против «Вест Хэма», дальше «Арсенал» и «Бернли» – ужасно»

Юрген Клопп пожаловался на трудный календарь «Ливерпуля» в декабре.

«Это трудный период. В среду мы играем против « » (20 декабря в Кубке лиги) – они на высоте и на данный момент играют очень хорошо. Дальше будут « » (23-го) и « » (26-го). Это ужасно.

Мы должны убедиться, что наберем достаточно очков на этом отрезке, но после этого нам тоже предстоят большие матчи.

Важно, чтобы мы прошли через это с как можно большим количеством игроков», – сказал главный тренер « » после матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

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