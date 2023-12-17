Клопп о календаре «Ливерпуля»: «В среду игра против «Вест Хэма», дальше «Арсенал» и «Бернли» – ужасно»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Бернли календарь Футбол

Юрген Клопп пожаловался на трудный календарь «Ливерпуля» в декабре.

«Это трудный период. В среду мы играем против «Вест Хэма» (20 декабря в Кубке лиги) – они на высоте и на данный момент играют очень хорошо. Дальше будут «Арсенал» (23-го) и «Бернли» (26-го). Это ужасно.

Мы должны убедиться, что наберем достаточно очков на этом отрезке, но после этого нам тоже предстоят большие матчи.

Важно, чтобы мы прошли через это с как можно большим количеством игроков», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

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18 комментариев
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Это Клопп ещё на Спортс не зашёл и про Межконтинентальный кубок не прочитал.
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Я календарь переверну, а там три матча декабря)
Ну почему, ну почему все так ужасно для меня?)
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Ужасно не календарь, а когда ты полуживой мю не можешь обыграть дома , когда даже борнмут их на Траффорде 0:3 обыгрывает. А ты на Энфилде не можешь его обыграть.
Вот это действительно ужасно ..😡
+14
-5
+9
Ответ Yoshiyuki Lewis
Ну так уходи из Ливерпуля явно ты этого хочешь но большая зп держит в клубе
Если бы Клопп хотел, ушел бы давно в Реал или Баварию, где ему насыпали бы больше, чем в Ливерпуле.
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+5
Наверное календарь у тот же Астон Вилла календарь был "шикарным " :Тоттенхем,Еврокубок,Бормут,Сити,Арсенал,Бренфорд ,
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+2
кл0-0п такой крутой что никогда не плачет 🤣
+4
-3
+1
Плачь, плачь, плачь, что так много неудач(с)
+4
-3
+1
Ответ БССР
Ужасно не календарь, а когда ты полуживой мю не можешь обыграть дома , когда даже борнмут их на Траффорде 0:3 обыгрывает. А ты на Энфилде не можешь его обыграть. Вот это действительно ужасно ..😡
Бывает и такое. Ливерпуль на победу наиграл, но увы реализация подвела, тут к Клоппу вопросов нет
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«Бернли» действительно ужасен
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Предусмотрительные команды самовыпилились из Кубка Лиги. Он может сделать также, выставив второй состав. Потом Арсенал на Энфилде, а потом одна из худших команд лиги.
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Ну на Кубок Лиги можно и второй состав выставить.
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Так выставь на Кубок лиги чисто молодежку, галочку с этим никому не нужным трофеем ты уже себе поставил
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