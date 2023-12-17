Клопп о календаре «Ливерпуля»: «В среду игра против «Вест Хэма», дальше «Арсенал» и «Бернли» – ужасно»
Юрген Клопп пожаловался на трудный календарь «Ливерпуля» в декабре.
«Это трудный период. В среду мы играем против «Вест Хэма» (20 декабря в Кубке лиги) – они на высоте и на данный момент играют очень хорошо. Дальше будут «Арсенал» (23-го) и «Бернли» (26-го). Это ужасно.
Мы должны убедиться, что наберем достаточно очков на этом отрезке, но после этого нам тоже предстоят большие матчи.
Важно, чтобы мы прошли через это с как можно большим количеством игроков», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ну почему, ну почему все так ужасно для меня?)
Вот это действительно ужасно ..😡