Клопп про 0:0: «Не вспомню столь доминирующую игру против «МЮ» – даже при 7:0 они были активнее. Не понравился только результат»
Юрген Клопп высказался о доминировании «Ливерпуля» в матче с «Ман Юнайтед».
Команды сыграли 0:0 в матче 17-го тура АПЛ.
«Я увидел много хорошего в исполнении команды. Единственное, что не понравилось, – это результат. Мы должны были забить.
В некоторых моментах мы торопились, но мне очень понравилась наша интенсивность и то, как мы провели начало матча.
Все видели то, что мы хотели делать. Наш контрпрессинг был хорош – мы не позволяли им убегать вперед.
Я не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы сыграли 7:0, и тогда соперник был активнее.
Сейчас счет 0:0. И соперник, наверное, чувствует себя немного лучше нас. Но мы принимаем один балл и идем дальше.
Это была именно та игра, которую я ожидал. Если мы будем играть таким образом, сопернику будет трудно покинуть свою половину поля. Оборона «Манчестер Юнайтед» сыграла чисто и страстно.
Если ты забиваешь, меняется динамика матча, соперник немного раскрывается и рискует. Но этого не произошло, соперник выложился и счет остался 0:0», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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При этом МЮ единственный в мире клуб с травмами
Чьи тут в пользу бедных, ещё требует уточнения
> Клопп — оптимист
вот это аналитика
А вообще получилось, что трижды из убойных позиций попали в Онану, разок Арнольд мимо левого угла шарахнул (никто уже не спасал), да ещё несколько раз слабо по воротам пробили и Онана поймал (тот же Салах шанс запорол).
Ну, упустили победу - говорить нечего. Ещё и не дали пенальти в пользу Ливерпуля, когда игрок МЮ рукой мяч остановил и себе подработал (там двойное касание было, да и вообще сам эпизод - это и есть игра рукой, а не те глупые ситуации, когда мяч после ударов с метра руку защитника задевает. Правила и судей не понять)
Антошка просто убог
Онана даже не дернулся.
Так твой Челси вообще отдался МЮ🤣 МЮ, МЮ, Онане!
Но повода для особого пессимизма пока нет, до конца января нужно набирать очки и не наполучать травм. Дальше будет проще, у конкурентов наступят свои ямы и периоды впасть в кому. Кроме Сити, он в ней сейчас вместе с Ливерпулем