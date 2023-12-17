Клопп про 0:0: «Не вспомню столь доминирующую игру против «МЮ» – даже при 7:0 они были активнее. Не понравился только результат»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о доминировании «Ливерпуля» в матче с «Ман Юнайтед».

Команды сыграли 0:0 в матче 17-го тура АПЛ.

«Я увидел много хорошего в исполнении команды. Единственное, что не понравилось, – это результат. Мы должны были забить.

В некоторых моментах мы торопились, но мне очень понравилась наша интенсивность и то, как мы провели начало матча.

Все видели то, что мы хотели делать. Наш контрпрессинг был хорош – мы не позволяли им убегать вперед.

Я не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы сыграли 7:0, и тогда соперник был активнее.

Сейчас счет 0:0. И соперник, наверное, чувствует себя немного лучше нас. Но мы принимаем один балл и идем дальше.

Это была именно та игра, которую я ожидал. Если мы будем играть таким образом, сопернику будет трудно покинуть свою половину поля. Оборона «Манчестер Юнайтед» сыграла чисто и страстно.

Если ты забиваешь, меняется динамика матча, соперник немного раскрывается и рискует. Но этого не произошло, соперник выложился и счет остался 0:0», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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60 комментариев
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Ответ Redhead One
Нууу, разговоры в пользу бедных. У МЮ до сих пор нет Личи и теперь Магуайра, до сих пор нет Каземиро, Эриксена ещё и Бруну. Юнайтед вся пресса и свои легенды перед матчем поливали всем чем можно и облизывали скаузеров. Да, 80 минут отбивались, но своего добились
Ну с Бруно-то и Магваером МЮ в апл доминировали, а Европу просто разорвали

При этом МЮ единственный в мире клуб с травмами

Чьи тут в пользу бедных, ещё требует уточнения
+41
-9
+32
Клопп оптимист. С такой игрой в атаке о борьбе за чемпионство можно забыть. Очень не хватает Фирмино в таких моментах, который одним умным движением может создать 100% момент...
+31
-5
+26
Ответ Redhead One
Нууу, разговоры в пользу бедных. У МЮ до сих пор нет Личи и теперь Магуайра, до сих пор нет Каземиро, Эриксена ещё и Бруну. Юнайтед вся пресса и свои легенды перед матчем поливали всем чем можно и облизывали скаузеров. Да, 80 минут отбивались, но своего добились
У Ливерпуля не было Робертсона ,Макалистера ,Жоты и Матипа
+34
-9
+25
Ответ Арман Мартиросян
Клопп оптимист. С такой игрой в атаке о борьбе за чемпионство можно забыть. Очень не хватает Фирмино в таких моментах, который одним умным движением может создать 100% момент...
> Ливерпуль: единственная команда с одним поражением (из-за ошибки), со вторым показателем по забитым и первым по наименьшему количеству пропущенных; и с пятью топ-футболистами на три места впереди

> Клопп — оптимист

вот это аналитика
+15
-1
+14
Какой же Клопп Артета!
+14
-2
+12
Нууу, разговоры в пользу бедных. У МЮ до сих пор нет Личи и теперь Магуайра, до сих пор нет Каземиро, Эриксена ещё и Бруну. Юнайтед вся пресса и свои легенды перед матчем поливали всем чем можно и облизывали скаузеров. Да, 80 минут отбивались, но своего добились
+29
-17
+12
Были отрезки, когда игра открывалась, но большинство контратак Ливерпуль запорол на подступах к штрафной.
А вообще получилось, что трижды из убойных позиций попали в Онану, разок Арнольд мимо левого угла шарахнул (никто уже не спасал), да ещё несколько раз слабо по воротам пробили и Онана поймал (тот же Салах шанс запорол).
Ну, упустили победу - говорить нечего. Ещё и не дали пенальти в пользу Ливерпуля, когда игрок МЮ рукой мяч остановил и себе подработал (там двойное касание было, да и вообще сам эпизод - это и есть игра рукой, а не те глупые ситуации, когда мяч после ударов с метра руку защитника задевает. Правила и судей не понять)
+9
-2
+7
Мёртвый Юнайтед отбивался всю игру
Антошка просто убог
+8
-2
+6
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Арнольд прям бесил меня сегодня
Возьми Трент прицел дальнего выстрела 20 сантиметров правее и очердная победа "Ливерпуля" была бы в кармане
Онана даже не дернулся.
+4
0
+4
Ответ Акира_1
Клопп то о чем говорит? Его команда не смогла забить МЮ, МЮ, Онане. Тут нет оправданий 🤔
Это кто у нас тут с 10 места угорает с МЮ😂
Так твой Челси вообще отдался МЮ🤣 МЮ, МЮ, Онане!
+11
-7
+4
Ответ №7
Поставили автобус и Ливерпуль сдулся, у МЮ было моментов больше, просто в атаке играют инвалиды которые не могут реализовать свои моменты.
Не было у МЮ больше моментов. МЮ выглядел хуже, чем Лутон, просто Ливерпуль в атаке играл гораздо ниже своих стандартов. Просто тупили жёстко в последней фазе, вот и создавалось ощущение, что МЮ хорошо обороняется.
+6
-3
+3
А я увидел тупой навесбол у Ливера, вспомнил МЮ Мойеса)
+13
-10
+3
Арнольд прям бесил меня сегодня
+4
-1
+3
Ответ Арман Мартиросян
Клопп оптимист. С такой игрой в атаке о борьбе за чемпионство можно забыть. Очень не хватает Фирмино в таких моментах, который одним умным движением может создать 100% момент...
атака вообще хромает в последнее время.
+2
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+2
Ответ Redhead One
Робертсон не на лавке что ли был? У юнайтед играли Варан (не выходил толком с октября) и 35 летний Эванс. А в опорке 18летний Майну. А кто на замену вышел? У Ливерпуля - Гакпо, Гомес, Эллиот и Джонс против Межбри, Пельистри и ужасного Рэшфорда. Кем усилять было игру? В опорку Межбри блин выходит, даже цз не было на замене
Так а кто виноват что шлака накупили всякого?
+2
0
+2
А что Юрген должен сказать, когда команда в яме и следующая игра - Арсенал? Все и так прекрасно видят, что происходит, 4 ключевых игроков - нет, игры - нет, новички с непривычки наелись футболом АПЛ и нуждаются в паузе на переварить.
Но повода для особого пессимизма пока нет, до конца января нужно набирать очки и не наполучать травм. Дальше будет проще, у конкурентов наступят свои ямы и периоды впасть в кому. Кроме Сити, он в ней сейчас вместе с Ливерпулем
+2
0
+2
Клопп то о чем говорит? Его команда не смогла забить МЮ, МЮ, Онане. Тут нет оправданий 🤔
+8
-6
+2
Жаль не наказали доминатора, 2-3 хороших момента было, где мастерства нехватило, могли стащить 3 очка..)
+10
-8
+2
Трент Александр Комбаров сегодня был хорош
+2
0
+2
Поставили автобус и Ливерпуль сдулся, у МЮ было моментов больше, просто в атаке играют инвалиды которые не могут реализовать свои моменты.
+7
-5
+2
Ты чуть не проиграл у себя дома разобранному МЮ, доминатор ты уникальный, так как самый опасный момент в игре был именно у гостей 🤦🏻‍♂️
+4
-3
+1
И полтора голевых момента, как и у МЮ
+4
-3
+1
Ответ Sans Skeleton
мёртвый челси отвозил этот Ливерпуль в первом туре лицом по газону. половина игр Ливерпуля выиграна на фарте. зато клоп давече очень радовался ,что не купил кайседо.карма.
он и сейчас радуется, что не купил кайседу, единственное достижение Челси в этом сезоне 😄
+1
0
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Увольнение Клоппа-лучшее решение Слишком часто он подводил чтобы его оставлять в Ливерпуле
Это даже не смешно, настолько глупое высказывание
+1
0
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Ответ Alexander Yavriantz
Жаль не наказали доминатора, 2-3 хороших момента было, где мастерства нехватило, могли стащить 3 очка..)
Ну честь знать надо, наказали бы они. С 30 минуты время тянули. 3 очка, ага. Ливерпуль сыграл плохо и на победу может и не наиграл, но это уже наглость.
+2
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Арнольд прям бесил меня сегодня
100+ бестолковых навесов))
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Арнольд прям бесил меня сегодня
И Собослаи. Видать в ночном клубе тусили накануне.
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Арнольд прям бесил меня сегодня
Как болельщик юнайтед скажу - Арнольд по сути съел Гарначо (Рэшфорда текущего за футболиста не считаем) и мог принести победу своим ударом, самый опасный момент, где могло залететь.
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0
+1
Ответ Redhead One
Нууу, разговоры в пользу бедных. У МЮ до сих пор нет Личи и теперь Магуайра, до сих пор нет Каземиро, Эриксена ещё и Бруну. Юнайтед вся пресса и свои легенды перед матчем поливали всем чем можно и облизывали скаузеров. Да, 80 минут отбивались, но своего добились
Тот факт, что МЮ радуется ничьей против Ливерпуля уже о многом говорит. Потихонькк превращаются в Эвертон, скоро совсем начнут за прописку в АПЛ бороться. А там и Лэмпарда назначат ))
+2
-1
+1
Ответ Redhead One
Робертсон не на лавке что ли был? У юнайтед играли Варан (не выходил толком с октября) и 35 летний Эванс. А в опорке 18летний Майну. А кто на замену вышел? У Ливерпуля - Гакпо, Гомес, Эллиот и Джонс против Межбри, Пельистри и ужасного Рэшфорда. Кем усилять было игру? В опорку Межбри блин выходит, даже цз не было на замене
а куда мю потратил миллиард?😂
+2
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