Клопп про 0:0: «Не вспомню столь доминирующую игру против «МЮ» – даже при 7:0 они были активнее. Не понравился только результат»

Юрген Клопп высказался о доминировании «Ливерпуля» в матче с «Ман Юнайтед».

Команды сыграли 0:0 в матче 17-го тура .

«Я увидел много хорошего в исполнении команды. Единственное, что не понравилось, – это результат. Мы должны были забить.

В некоторых моментах мы торопились, но мне очень понравилась наша интенсивность и то, как мы провели начало матча.

Все видели то, что мы хотели делать. Наш контрпрессинг был хорош – мы не позволяли им убегать вперед.

Я не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы сыграли 7:0, и тогда соперник был активнее.

Сейчас счет 0:0. И соперник, наверное, чувствует себя немного лучше нас. Но мы принимаем один балл и идем дальше.

Это была именно та игра, которую я ожидал. Если мы будем играть таким образом, сопернику будет трудно покинуть свою половину поля. Оборона « » сыграла чисто и страстно.

Если ты забиваешь, меняется динамика матча, соперник немного раскрывается и рискует. Но этого не произошло, соперник выложился и счет остался 0:0», – сказал главный тренер « » .

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