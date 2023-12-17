«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд. Дальше – игра с «Арсеналом»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражения в АПЛ до 10 матчей.

В 17-м туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» (0:0).

В последних 10 матчах лиги «Ливерпуль» одержал 6 побед и 4 раза сыграл вничью.

Последний раз команда проигрывала в АПЛ 30 сентября в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

После 17 туров команда под руководством Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 1 очко.

23 декабря «Ливерпуль» примет «Арсенал».

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18 комментариев
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У Далота до этого аута вроде бы не было жёлтой ?За эмоции жёлтая понятно,но красная?Хоть и болею за Ливерпуль,но не понимаю, поправьте меня если кто шарит
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Вообще не было бы поражений, если бы не клоуны на варе в матче с ттх
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-5
+7
Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам. Делайте новость)
+8
-2
+6
Ожидал спокойной разгромной победы Ливерпуля сегодня. На такие матчи у них особый настрой, а учитывая состояние МЮ, результат должен был быть один - победа Ливера. В какой то степени удивлён, что потеряли очки сегодня
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Главный минус команды Клоппа это полузащита, нету игроков созидателей, жаль что Тьяго хрусталь.
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Ну 4 ничьи в 10 матчах не прям вау результат, но Ливерпуль очень серьёзный и опасный соперник.
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Ливерпуль опозорился, будем объективны.
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Юнайтед нам знатно подгадил конечно. Теперь, если в следующем туре мы проиграем на Энфилде, будут стебать: "Мол даже МЮ здесь очки набрал"🤣🤣🤣
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Ответ 4akyr
Главный минус команды Клоппа это полузащита, нету игроков созидателей, жаль что Тьяго хрусталь.
У Клоппа принципе полузащитники не отвечали никогда за созидание
У него за этот аспект отвечают Трент и Робертсон
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Ответ Сергей Пацаваца
У Далота до этого аута вроде бы не было жёлтой ?За эмоции жёлтая понятно,но красная?Хоть и болею за Ливерпуль,но не понимаю, поправьте меня если кто шарит
Две жёлтые подряд. Обе за эмоции и несогласие с решением арбитров.

Справедливости ради, можно понять гнев Далота. Мяч за боковую ушел от Салаха.

Непонятна линия поведения Оливера, если только Далот не ляпнул что-то личное в его адрес дополнительно.
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Ответ QWertY
Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам. Делайте новость)
не не, ты че, нужна только негативная статистика иначе комментариев меньше будет и новостников на сухой паек вместо зарплаты переведут
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Ответ Anya Belova
Вообще не было бы поражений, если бы не клоуны на варе в матче с ттх
Было бы в прошлом матче с КП, если б не судья
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Ответ Роман
Да судейка странный. Как и пенальти, который не поставил.
Насчёт пенальти не согласен ,там отскок от газона Шоу не мог контролировать ситуацию
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Ответ Сергей Пацаваца
У Далота до этого аута вроде бы не было жёлтой ?За эмоции жёлтая понятно,но красная?Хоть и болею за Ливерпуль,но не понимаю, поправьте меня если кто шарит
Оливер в своём репертуаре, ещё со времён Буффона
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