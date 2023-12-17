«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд. Дальше – игра с «Арсеналом»
«Ливерпуль» продлил серию без поражения в АПЛ до 10 матчей.
В 17-м туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» (0:0).
В последних 10 матчах лиги «Ливерпуль» одержал 6 побед и 4 раза сыграл вничью.
Последний раз команда проигрывала в АПЛ 30 сентября в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).
После 17 туров команда под руководством Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на 1 очко.
23 декабря «Ливерпуль» примет «Арсенал».
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