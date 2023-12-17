«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд. Дальше – игра с «Арсеналом»

«Ливерпуль» продлил серию без поражения в АПЛ до 10 матчей.

В 17-м туре мерсисайдцы сыграли вничью с « » на «Энфилде» (0:0).

В последних 10 матчах лиги « » одержал 6 побед и 4 раза сыграл вничью.

Последний раз команда проигрывала в АПЛ 30 сентября в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

После 17 туров команда под руководством занимает 2-е место в турнирной таблице , отставая от «Арсенала» на 1 очко.

23 декабря «Ливерпуль» примет «Арсенал».

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