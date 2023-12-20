Колосков об отказе РФС от перехода в Азию: «Фактического интереса нет, а из УЕФА есть позитивный посыл. Сейчас мы в Европе и там пока остаемся»

Вячеслав Колосков прокомментировал отказ РФС от перехода в Азию.

На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию, посчитав его бессмысленным без гарантий от ФИФА.

«Сегодня рассматривался вопрос о том, как работает комиссия РФС по изучению ситуации, возможного ухода из Европы и перехода в Азию. Комиссия однозначного решения не приняла.

Есть позитивный посыл из , в частности, они разрешают нам назначать судей в европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, было принято решение по допуску наших юношей к турнирам U-17, но с этим есть технические проблемы.

Азия никакого фактического интереса не проявляет.

Комиссии надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с Международной федерацией футбола (ФИФА). Снимут они санкции или нет, если мы перейдем в Азию? Мы сейчас в Европе, и там пока остаемся», – сказал почетный президент РФС.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?

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