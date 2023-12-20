Россия и Беларусь могут сыграть в 2024-м, но не в марте. Идут переговоры

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Беларуси по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч в 2024 году.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы ведем переговоры с белорусами. Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте», – сказал Митрофанов.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил, что в марте следующего года сборная России сыграет с командой Сербии.

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5 комментариев
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На март другая игра запланирована!
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Можно даже по своим правилам))
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Так там и посевной скоро и картошку сажать, надо готовить поля
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Ответ леннорыч-абрамович
На март другая игра запланирована!
Да, в марте будет всем играм игра
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