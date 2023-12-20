Вегорст о словах ван Гала про запланированную победу Месси на ЧМ-2022: «Я не согласен. Аргентина заслужила победу»

Ваут Вегорст считает, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022.

Ранее бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, говоря о вылете с чемпионата мира от сборной на стадии 1/4 финала, заявил: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира».

«Слова ван о благосклонности [судей] по отношению к Аргентине? Нет, честно говоря, я не согласен с ван Галом. Я слышал, что он сказал, но не согласен.

Мы сравняли счет на десятой минуте дополнительного времени после штрафного, назначенного на краю штрафной площади. Если бы все было так [как говорит ван Гал], судья не назначил бы этот штрафной.

В конце концов, они заслужили победу на чемпионате мира», – сказал нападающий « » в интервью ESPN.

Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»

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