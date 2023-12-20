Вегорст о словах ван Гала про запланированную победу Месси на ЧМ-2022: «Я не согласен. Аргентина заслужила победу»
Ваут Вегорст считает, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022.
Ранее бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, говоря о вылете с чемпионата мира от сборной Аргентины на стадии 1/4 финала, заявил: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира».
«Слова ван Гала о благосклонности [судей] по отношению к Аргентине? Нет, честно говоря, я не согласен с ван Галом. Я слышал, что он сказал, но не согласен.
Мы сравняли счет на десятой минуте дополнительного времени после штрафного, назначенного на краю штрафной площади. Если бы все было так [как говорит ван Гал], судья не назначил бы этот штрафной.
В конце концов, они заслужили победу на чемпионате мира», – сказал нападающий «Хоффенхайма» в интервью ESPN.
Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»
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Вынул из широких штанин аж 11 минут доп.времени, вместо законных пяти и на поледних секундах поставил тот самый штрафной и Голландия сравняла.
Далее допы и серия пенальти.
Если у кого то возникает мысль, что Аргентину вели к титулу, то этому человеку к психиатру.
Две серии пенальти пережила Аргентина на ЧИ, что всегда лотерея, в финале в ее ворота пенки ставили дважды.
В каком измененном сознании могла родиться версия про покупку ЧМ для одной страны и на каком основании? Подобные люди нездоровы, ну или им банально в теориях заговоров легче пережить боль от тримфа Месси.
Ведь не сама Аргентина до безумия доводит некоторых , а наличие в ней Лео ибо 18.12.2022 была поставлена точка во всех спорах.
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Это была эпичная победа сборной Аргентины! 🇦🇷
Коло Муани рукой показывает Мартинесу куда будет бить🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И ведь чел не рофлил ибо он знатный персофан кринжа.
Вывод один : им до безумия больно и обидно что Месси стал Чемпионом Мира и теперь в иерархии величайших на несколько ступенек выше их кумира из аль насры, ведь за Лео еще Пеле и Диего.
Поэтому купируя свою обиду и злость они опускаются до такого сюра, как Коло Муани показал рукой Мартинесу куда будет бить🤣 Иными словами пытаются убедить себя что все куплено, подстроено, так им легче пережить стресс.
А ведь уже год прошел.
Сплошные субъективщина и обвинение в не честности.
Левый был штрафной, если прямо говорить.
Кроме того, Лаос позволил голландцам охотиться за Месси по всему полю (8 фолов) , и за все их фолы (30+) не дал ни единой карточки. Так что их тактика сдерживания Месси была показана сполна.