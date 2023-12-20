Вегорст о словах ван Гала про запланированную победу Месси на ЧМ-2022: «Я не согласен. Аргентина заслужила победу»

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал бундеслига Германия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Хоффенхайм ЧМ-2022 Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст считает, что Аргентина заслуженно победила на ЧМ-2022.

Ранее бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, говоря о вылете с чемпионата мира от сборной Аргентины на стадии 1/4 финала, заявил: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира».

«Слова ван Гала о благосклонности [судей] по отношению к Аргентине? Нет, честно говоря, я не согласен с ван Галом. Я слышал, что он сказал, но не согласен. 

Мы сравняли счет на десятой минуте дополнительного времени после штрафного, назначенного на краю штрафной площади. Если бы все было так [как говорит ван Гал], судья не назначил бы этот штрафной. 

В конце концов, они заслужили победу на чемпионате мира», – сказал нападающий «Хоффенхайма» в интервью ESPN.

Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»

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68 комментариев
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Ну если даже Вегорст такое сказал, на которого Месси наехал в подтрибунке после матча, когда тот футболку просил, то можно закрывать эту тему вообще.
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+32
Это заговор, Вегортса тоже подкупили катарцы
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фанаты Саудовской принцессы думают по другому
+45
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Сейчас местные эксперты расскажут, что все не так, и все куплено, в том числе и слова Вегхорста
+17
-7
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Адекватно , респект Вегорст!
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+10
Извини Бобо, тут Ховнович считает по другому, у тебя просто нет шансов
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+8
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Комментарий скрыт
тоесть по твоему более мужской характер - это плакаться в интервью, переписывать гол партнёра на себя, бить инвалида и жаловаться на клуб и партнёров?
+11
-3
+8
Ответ Ювентиниус
Адекватно , респект Вегорст!
Сразом же фанаты португальского драйвера минусует. Сколько у вас злости, ненависть? и это доконца своей жизни внутри кипеть будут. Пора уже понимать, соперничество окончено!
+11
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+7
у криша и его фэнов запланированы ноготочки
+12
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Когда Месси приехал в ЛаМасию все ЗМ были уже запланированы и за всё уплачено
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В матче с Голландией Лаос как мог топил Аргентину.
Вынул из широких штанин аж 11 минут доп.времени, вместо законных пяти и на поледних секундах поставил тот самый штрафной и Голландия сравняла.
Далее допы и серия пенальти.
Если у кого то возникает мысль, что Аргентину вели к титулу, то этому человеку к психиатру.
Две серии пенальти пережила Аргентина на ЧИ, что всегда лотерея, в финале в ее ворота пенки ставили дважды.
В каком измененном сознании могла родиться версия про покупку ЧМ для одной страны и на каком основании? Подобные люди нездоровы, ну или им банально в теориях заговоров легче пережить боль от тримфа Месси.
Ведь не сама Аргентина до безумия доводит некоторых , а наличие в ней Лео ибо 18.12.2022 была поставлена точка во всех спорах.
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все по делу.. запланированной победу Аргентины можно было бы назвать, если бы они играли, как Реал (над ними начиная с 1/8 доминируют почти все соперники, но Реал каким то образом умудряется забивать 1-2 а то и 3 гола в концовке и вырывать победу, что мы не раз видели) а Аргентина просто переехала всех соперников и по игре и по счету, и заслуженно стала чемпионом мира .
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Ответ Dark.Babysitter
Когда Месси приехал в ЛаМасию все ЗМ были уже запланированы и за всё уплачено
ФИФА и Катарские шейхи купили машину времени, переместились в 2005 и начали покупать для Месси все трофеи и индивидуальные награды!
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Ван Гаала даже его собственные игроки за идиота держат: сначала Ван Дейк, теперь Вегорст.
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Адекватные болельщики и так знают, что всё было честно, так что мог бы не говорить. Но есть определенная группа фанатов, назовем их "фанаты Роналду", которая будет всё игнорировать и верить в постановку.
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Да кого интересует мнение Вегорста? Хейтеры Месси уже давно все решили!
https://imageup.ru/img96/4673712/zuqr1qzfyhc.jpg.html
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Ответ sinkindragon@gmail.com
Ну в матче с Голландией не казалось что Аргентину тянут вообще
И с Францией тоже)
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Вергост оказался более честным и достойным человеком после проигрыша сборной Нидерландов, чем его тренер, который распускал разные фейки про победу сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.
Это была эпичная победа сборной Аргентины! 🇦🇷
+7
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Очередной нож в спину клубничным
+6
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Ответ Iamliam
Ну если даже Вегорст такое сказал, на которого Месси наехал в подтрибунке после матча, когда тот футболку просил, то можно закрывать эту тему вообще.
Ну в матче с Голландией не казалось что Аргентину тянут вообще
+7
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+5
Голос разума! Штрафной на 10й добавленной минуте не ставят команде, которую судьи «тащат» к победе.
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Ответ frumkin78
Абсолютно притянутая за уши Месси сборная к победе на ЧМ. Я смотрю ЧМ с 1990 года, этот ЧМ был для одной команды, вернее за заслуги одного человека(его заслуги неопровержимы, я полностью согласен), но так тянуть, в каждом матче полулевый пенальти для Месси, вы меня извините, но Аргентина Марадоны с рукой бога, гораздо более заслуженное чемпионство. P.S Я болел за Аргентину только из того , чтобы Месси стал чемпионом мира и закрыл все споры о своем величии, но так как они выиграли мне не понравилось, это не спортивно.
Если ты про пенали, то в 66-м в Англии Эйсебио только в трёх матчах ПО ЧМ забил четыре пенальти.. И никто не говорил, что их тянули.. Проигрывать надо уметь. Это дано не всем, а только сильным.. Ни один пеналь аргов не был признан левым.. Левый пеналь был только у португалов в матче с Ганой.. Это признано официально.. Остальное - все болтовня и нежелания признать действительность.. Арги превзошли всех по игре со всеми соперниками.. Поэтому и победили. Сочувствую тем, кто за них не болел.. Такова ваше участь.. Облить грязью заслуженную победу не получится.. "Ван Гали" ничего в футболе не определяют..
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Ответ VERBLYUD
Да кого интересует мнение Вегорста? Хейтеры Месси уже давно все решили! https://imageup.ru/img96/4673712/zuqr1qzfyhc.jpg.html
Это уже ненормально, какая то нездоровпя штука.
Коло Муани рукой показывает Мартинесу куда будет бить🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И ведь чел не рофлил ибо он знатный персофан кринжа.
Вывод один : им до безумия больно и обидно что Месси стал Чемпионом Мира и теперь в иерархии величайших на несколько ступенек выше их кумира из аль насры, ведь за Лео еще Пеле и Диего.
Поэтому купируя свою обиду и злость они опускаются до такого сюра, как Коло Муани показал рукой Мартинесу куда будет бить🤣 Иными словами пытаются убедить себя что все куплено, подстроено, так им легче пережить стресс.
А ведь уже год прошел.
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Ответ MagicWithoutBorders
Голос разума! Штрафной на 10й добавленной минуте не ставят команде, которую судьи «тащат» к победе.
Ага , Коло-Муани тоже специально пробил в ногу Мартинесу и его купили)
+4
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+4
Ответ frumkin78
Абсолютно притянутая за уши Месси сборная к победе на ЧМ. Я смотрю ЧМ с 1990 года, этот ЧМ был для одной команды, вернее за заслуги одного человека(его заслуги неопровержимы, я полностью согласен), но так тянуть, в каждом матче полулевый пенальти для Месси, вы меня извините, но Аргентина Марадоны с рукой бога, гораздо более заслуженное чемпионство. P.S Я болел за Аргентину только из того , чтобы Месси стал чемпионом мира и закрыл все споры о своем величии, но так как они выиграли мне не понравилось, это не спортивно.
Ваш комментарий, вот где притянутость за уши.
Сплошные субъективщина и обвинение в не честности.
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Пусть считают. Есть люди, для которых Земля плоская. Смотри не упади.
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Красавчик Вегорст, мужик
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Фигассе он адекват)
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Ответ cgane
Да
Забавное представление о мужском характере.
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Даже Вегорст сказал, что 10 минут это много, и штрафной ставить было совершенно не обязательно. Видмо он тоже мессистрочер, по понятиям клубничных параноиков.
Левый был штрафной, если прямо говорить.
Кроме того, Лаос позволил голландцам охотиться за Месси по всему полю (8 фолов) , и за все их фолы (30+) не дал ни единой карточки. Так что их тактика сдерживания Месси была показана сполна.
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