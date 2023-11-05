Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»
Лионель Месси вспомнил инцидент с Ваутом Вегорстом на ЧМ-2022.
Напомним, сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.
В ходе интервью после матча капитан сборной Аргентины Месси сказал стоящему за кадром форварду нидерландской команды: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».
– Всем запомнилась твоя реплика в адрес Вегорста. Мы не привыкли видеть тебя таким...
– Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Они много говорили перед матчем.
Я признаю: мне не понравилось, что я так отреагировал. Но это напряженные моменты, и такое может случиться, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Криштифаны после ЧМ: "Мы так и знали, что за тихой скромной внешностью Месси скрывается другая натура! Хорошо, что он показал свою настоящую личность! Это не харизма, а обычное хамство! Как можно вообще за такого хама болеть?!!"
🤣😂🤣😂🤣
За то что Месси хам и грубиян, а пытаются выставить это как лидерство.
Как я понял вам далеко от этого понимания.
Какие же ваши годы, всё ещё приди
Хотел бы я посмотреть на физиономии хейтеров Лео, когда Монтиель им произнес ( образно) приговор)