Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»

Лионель Месси вспомнил инцидент с Ваутом Вегорстом на ЧМ-2022.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.

В ходе интервью после матча капитан сборной Аргентины Месси сказал стоящему за кадром форварду нидерландской команды: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».

– Всем запомнилась твоя реплика в адрес Вегорста. Мы не привыкли видеть тебя таким...

– Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Они много говорили перед матчем.

Я признаю: мне не понравилось, что я так отреагировал. Но это напряженные моменты, и такое может случиться, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

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