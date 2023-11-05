Месси о словах «Че уставился, придурок?» в адрес Вегорста: «Мне не понравилась моя реакция. Но это из-за всего, что происходило до и во время матча»

Теги сборная Нидерландов по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Ваут Вегорст Интер Майами брань Футбол

Лионель Месси вспомнил инцидент с Ваутом Вегорстом на ЧМ-2022.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). В ходе матча между футболистами возникали стычки, после него игроки и тренеры критиковали поведение соперников.  

В ходе интервью после матча капитан сборной Аргентины Месси сказал стоящему за кадром форварду нидерландской команды: «Че уставился, придурок? Иди отсюда».

– Всем запомнилась твоя реплика в адрес Вегорста. Мы не привыкли видеть тебя таким...

– Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Они много говорили перед матчем.

Я признаю: мне не понравилось, что я так отреагировал. Но это напряженные моменты, и такое может случиться, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

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29 комментариев

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Квадратное личико
Криштифаны до ЧМ: "Ваш Месси просто маменькин сынок в тепличных условиях. Куда ему до Марадоны, у великого Диего была Харизма! Жизнь готов был отдать за команду, рвать зубами, забивать руками, скандалить! А Месси школьник, он не лидер и не боец😄".
Криштифаны после ЧМ: "Мы так и знали, что за тихой скромной внешностью Месси скрывается другая натура! Хорошо, что он показал свою настоящую личность! Это не харизма, а обычное хамство! Как можно вообще за такого хама болеть?!!"

🤣😂🤣😂🤣
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ApXuMaHqPuT
Ответ Zed_patriot
Раньше Месси критиковали за отсутствие харизмы, а после ЧМ опять критикуют, что на ЧМ он её показал 🤡
Это не харизма, дружок, это обычное хамство🐵
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corazón blanco
Раздули из мухи слона. Понятно, что в представлении большинства людей, Месси - добрый парень. Но это в жизни может быть и так, а на поле, когда кипят страсти, эмоции, искры летят все друг друга называют не сеньорами и джентельменами. Это игра, эмоции. Бывает.
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Роман
Ответ Дядя ТУРА
как ты смеешь такие вещи писать? Месси святой человек и очень культурный и вежливый. самый скромный человек в мире. он практически всю зарплату отдает на благотворительность
Даже комментарий удаляют без причины)
За то что Месси хам и грубиян, а пытаются выставить это как лидерство.
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Квадратное личико
Ответ Максим Гагауз
пользователь квадратное яичко(ограничил коменты) разница в том, что ни Диего, ни Криш не строили из себя святош, в отличие от Гнома остается только догадываться какие закидоны у этого недоросля были в Барсе
Ребят, смотрите))) Про десятки артёмок, которые делает Артёмка каждый день, уже все всё поняли, но редакция теперь ему прямые оскорбления безнаказанно позволяет 😄 Ахахах)
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Александр Зубков
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Максим Гагауз
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Роман
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Den
и всё таки он человек, а не инопланетянин как утверждают многие
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Я Гражданин Мира
Ответ Максим Гагауз
речь о 16-ти? 18-ти? может 20-ти летнем человеке? 35-летнее хамло явил свою истинную гнилостную сущность ну а вам и дальше дудеть : "Меся! Меся!"
Вы думайте как хотите
Как я понял вам далеко от этого понимания.
Какие же ваши годы, всё ещё приди
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cukken
Ответ Квадратное личико
Криштифаны до ЧМ: "Ваш Месси просто маменькин сынок в тепличных условиях. Куда ему до Марадоны, у великого Диего была Харизма! Жизнь готов был отдать за команду, рвать зубами, забивать руками, скандалить! А Месси школьник, он не лидер и не боец😄". Криштифаны после ЧМ: "Мы так и знали, что за тихой скромной внешностью Месси скрывается другая натура! Хорошо, что он показал свою настоящую личность! Это не харизма, а обычное хамство! Как можно вообще за такого хама болеть?!!" 🤣😂🤣😂🤣
Que miras, bobo? Anda palla, bobo! 😂
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Domian
Ответ Квадратное личико
Криштифаны до ЧМ: "Ваш Месси просто маменькин сынок в тепличных условиях. Куда ему до Марадоны, у великого Диего была Харизма! Жизнь готов был отдать за команду, рвать зубами, забивать руками, скандалить! А Месси школьник, он не лидер и не боец😄". Криштифаны после ЧМ: "Мы так и знали, что за тихой скромной внешностью Месси скрывается другая натура! Хорошо, что он показал свою настоящую личность! Это не харизма, а обычное хамство! Как можно вообще за такого хама болеть?!!" 🤣😂🤣😂🤣
Как только Лео замарадонил, то хейтеры с красной точкой под номером пять - да что он себе позволяет, где уважение?)

Хотел бы я посмотреть на физиономии хейтеров Лео, когда Монтиель им произнес ( образно) приговор)
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